El encuentro se puede ver a demanda del 9 al 11 de noviembre por el canal de Youtube de la Agencia Córdoba Cultura y a través de fitcordoba.com

Se podrá seguir disfrutando de algunas de las obras que formaron parte del 10° Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. El evento fue organizado por la Agencia Córdoba Cultura, con formato online y acceso gratuito.

En el streaming, el público podrá ver una bienvenida que desdibuja los límites de la música y el teatro. "Metete en el escenario del Teatro del Libertador y encontrate con la Banda Sinfónica, el Coro del Seminario de Canto, la Comedia Infanto Juvenil y el Teatro Estable de Títeres", invita la agencia.

"Italia y Rumania nos remontan a los clásicos de la literatura infantil. Italia con su versión con marionetas de El Flautista de Hamelin, a través de una compañía con doscientos años de trayectoria en esta técnica artesanal, la Marionettistica Carlo Colla e Figli. Rumania nos cuenta Las Aventuras de Pinocho con actores y títeres de la Compañía Gong Theater for Children and Youth in Sibiu".

"Países Bajos y Brasil proponen danza teatro. Desde el noroeste europeo llega Amigos en la Biblioteca de la compañía Plan D que explora espacios cotidianos desde otra mirada. La Danza se mete en una biblioteca, donde los amigos celebran el libro y Brasil celebra el amor de dos pájaros en Fiu Fiu, de la Compañía Tibanaré".

"De nuestro País, la obra Mundo Bilina, una Coproducción de Cía. Omar Álvarez Títeres, Cía. Nacional de Fósforos y Arde la Nona (CABA) nos cuenta las macabras, bizarras y divertidas vivencias de Bilina. Una niña totalmente diferente al resto. También diferente es La niña que fue Cyrano de Mucca Teatro (Córdoba). Una niña que es niña y a veces niño. Una niña que por amor se transforma en Cyrano"

"En RadioHistorias Reales de la Comedia Infanto Juvenil (Córdoba), el personaje de Estela echa a volar su imaginación a través de la Radio; y en Icaria (Entre Ríos), una payasa busca cumplir el sueño de volar", continúa.

También se suma el teatro de objetos con dos propuestas. El Teatro Estable de Titeres (Córdoba) monta un gran dispositivo cinematográfico para hacer un tributo al monte a través de los animales de La Brujita de la escoba mecánica y en Alondra, niña migrante de Círculito Tiza (Córdoba), se abordan aspectos de la migración infantil latinoamericana.

En una canasta de Ulularia Teatro (Córdoba), es una metáfora al recorrido de la vida de una niña, desde el abandono hasta su adopción.

Un único escenario virtual donde volver a encontrarnos con diferentes: lenguajes y estéticas, temáticas sociales, nuevos formatos, todas las disciplinas artísticas y clásicos reversionados.