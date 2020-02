Desde julio Rhemo viene haciendo honor a su nombre, aunque sin la H. La banda integrada por Guillermo Nepote, Pablo Brandán, Juan Anastasía y Lucas del Río se propuso ser parte de la edición 2020 del Cosquín Rock y el sueño está a días de hacerse realidad. Los chicos son los ganadores del Pre Cosquín junto con Las Hijas de Piaf y esperan con gran expectativa tocar en lo que será una experiencia de esas que quedan marcadas para siempre.

Rhemo se formó en 1999, pero no fue hasta 2010 que encontraron casi su formación actual. El año pasado Juan Anastasía -hijo de Julio, histórico cantante de Navarros- se sumó y ya consolidados decidieron llevar la idea de la agrupación un poco más adelante. Y es que sus miembros no tienen como actividad principal la música, aunque sin dudas, hacer música es un poco más que un hobbie o cable a tierra. Juan tiene salas de ensayo; el baterista, Lucas, se dedica a la venta de camiones; Guillermo es arquitecto y Pablo es juez y docente.

El estilo musical de la banda fusiona el funk tradicional con elementos de otros géneros incluyendo el heavy metal, hard rock, rock alternativo, punk rock y rock psicodélico.

Sus influencias son The Door , Led Zeppeling , Deep Purple , AC DC y The Cult. De esta última banda hicieron tributo. Desde hace tiempo ya trabajan en sus propias canciones y el año pasado comenzaron la producción de su primer disco que contiene once canciones propias.

Para la edición número 20 del Cosquín Rock, Rhemo pegó el salto. Desde hace años, Cosquín Rock sugiere esta instancia de competencia en las que bandas locales intentan llegar al escenario del festival. El resultado es un premio para las agrupaciones que lo logran, pero también un estímulo para que el público conozca otras bandas que aunque quizás no están entre las más nombradas, también tienen mucho que ofrecer.

La mecánica es más o menos parecida todos los años. Desde CR2020 piden a mitad de año la entrega de material con ciertos estándares de calidad. En la selección de julio de 2019 fueron 180 las agrupaciones que cumplieron con esos requisitos. Fueron más las que intentaron sumarse a la competencia, pero en definitiva, sólo esas entraron en carrera.

Pablo Brandán, guitarrista de Rhemo, contó a Cba24n: "De esas 180 bandas que entraron a competir, el jurado seleccionó a 36. De esas bandas se dispuso una semifinal en cuatro fechas, viernes y sábado y luego viernes y sábado de la semana siguiente en Refugio Guernica. En cada una de esas fechas quedaban seleccionadas dos bandas, una por voto del público y una segunda por decisión del jurado técnico. Cada una de las que pasó debió competir el cuatro de enero para lograr ser parte del festival. Fueron ocho bandas y sólo dos quedaron. Nosotros ganamos por votación del público".

Sobre qué significa estar en el escenario, no es difícil imaginar que representa una felicidad grande. Pablo asegura: "Haber ganado el pre cosquín es una meta que no pensábamos alcanzar y es un sueño para todos los integrantes. Tocar en el CR es el sueño de toda banda, ¿o no?. Es algo único. Y ganar ese derecho compitiendo, saliendo primeros por el voto del público lo hace todavía más especial".

La banda se presentará el sábado 8 de febrero y para la gran fecha ensaya todos los días de la semana, salvo el viernes, que será el momento de descanso.

Una oportunidad para conocer a Rhemo y apoyar a las bandas locales que van marcando un ritmo no siempre demasiado sostenido por la industria y los productores locales.