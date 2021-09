Richard Ashcrof estrenó una nueva versión de "Bittersweet Symphony", adelanto de su próximo álbum, "Acoustic Himns Vol. 1", que tendrá nuevas versiones acústicas de sus clásicos. El lanzamiento está programado para el 29 de octubre de 2021. La nueva versión está disponible en plataformas digitales.

El disco presenta doce versiones acústicas recién grabadas de canciones clásicas de su catálogo que abarcan tanto su carrera en solitario como su tiempo con The Verve.



Después de que se levantó el confinamiento, Richard decidió comenzar el proyecto como una forma de reunir a la comunidad que lo rodeaba, trayendo nuevamente a una selección de grandes músicos y viejos amigos. A medida que el proyecto tomaba forma, descubrieron cuán variados podían ser sus nuevos enfoques. Algunos de los arreglos demostraron ser atemporales y se mantuvieron similares a los originales, con años de experiencia y una nueva pasión encontrada que hizo que la voz de Richard expresara una nueva empatía dentro de sus letras. Mientras tanto, otras canciones tomaron una nueva forma.



El renacimiento de la icónica "Bitter Sweet Symphony" fue un momento emotivo para Richard. Se sintió particularmente conmovedor volver a grabar una canción que había escrito hace casi veinticinco años, especialmente porque ahora se hizo oficial su composición después de que Mick Jagger y Keith Richards renunciaron a sus créditos de escritura.



Otro gran momento llega con la nueva versión de "C’Mon People (We’re Making It Now)", un dueto con el viejo amigo de Richard, Liam Gallagher, quienes a menudo habían hablado sobre grabar o interpretar la canción juntos desde que se lanzó por primera vez en el año 2000, y ahora finalmente sucedió: la energía y el placer que compartieron durante la sesión es palpable a medida que la nueva grabación transmite un alegre sentimiento de optimismo.



"Velvet Morning" es otra canción que se ha transformado. Las voces de la versión original, como aparecen en el clásico "Urban Hymns" de The Verve, se cantaron a través de un megáfono que Richard compró en una venta de garage el día antes de la sesión de grabación. Ahora la voz de Richard realmente brilla, dando rienda suelta a la magnitud completa de la canción.



La mayor sorpresa en “Acoustic Hymns Vol. 1" es la inclusión de "This Thing Called Life”, una canción que el artista rara vez ha tocado en vivo. Originalmente fue grabada con No I.D. en Estados Unidos como un punto culminante de su proyecto RPA & The United Nations Of Sound. Ahora, de vuelta a lo básico, el nuevo arreglo revela una canción que se siente perfectamente en casa junto con el trabajo más respetado de Richard.

Producido por Ashcroft junto a Chris Potter, el álbum presenta a su banda de vivo impulsada por algunos colaboradores especiales. Wil Malone proporciona los arreglos de cuerdas que se grabaron en Abbey Road Studios. Además, Chuck Leavell (The Rolling Stones, The Allman Brothers) toca el piano, Roddy Bloomfield dirige la sección de brasses y Steve Wyreman (Leon Bridges, Vic Mensa) contribuye con guitarra acústica y coros.

Ashcroft anunció recientemente los detalles de cuatro shows especiales, cada uno anunciado como "Una noche acústica de sus canciones clásicas". Después de agotarse rápidamente dos noches en el Palladium de Londres, agregó dos shows más grandes en el Royal Albert Hall y el M&S Bank Arena en Liverpool para satisfacer la gran demanda de entradas del público.



El músico es dos veces ganador del Premio Ivor Novello (Songwriter of the Year en 1998 y Outstanding Contribution to British Music en 2019). Ha lanzado cinco álbumes Top 5 en su carrera solista, incluido el debut número uno "Alone With Everybody". Primero llamó la atención con The Verve lanzando uno de los álbumes más grandes de la época: “Urban Hymns”, así como una sucesión de himnos que siguen siendo fundamentales en sus shows en vivo, incluidos 'The Drugs Don't Work', 'Bitter Sweet Symphony', 'Lucky Man' y 'Sonnet'.