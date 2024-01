El renombrado Rick Wakeman hará su regreso a nuestro país el 9 de abril próximo, presentándose en el reconocido teatro Gran Rex de Buenos Aires. Durante el espectáculo, repasará los momentos más destacados de su extensa carrera musical y compartirá anécdotas con la audiencia.

Acompañado de sintetizadores, el icónico tecladista de la banda Yes explorará un repertorio que abarcará las piezas más memorables del famoso grupo de rock sinfónico. Además, incluirá composiciones de su etapa en solitario, destacando álbumes como "Six Wives of Henry VIII", "Journey to the Centre of the Earth" y "King Arthur". También presentará creaciones célebres realizadas para otros artistas como David Bowie y Cat Stevens, entre otros.

Entre cada interpretación, Wakeman compartirá historias relacionadas con sus colegas de estudio y compañeros de conciertos. La visita del artista, en el marco de su "Final Solo Tour", se produce después de más de cinco años desde su última presentación en el mismo escenario que volverá a pisar en abril y en el Teatro Colón, donde compartió el escenario con el DJ local Hernán Cattáneo en el Festival Únicos.

Rick Wakeman, desde su contribución en Yes, ha sido un elemento clave en la definición del sonido del rock progresivo. Las entradas para el espectáculo en el Gran Rex están disponibles a través del sitio Tuentrada.

Con información de Télam.