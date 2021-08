Una de las duplas de super héroes más emblemáticas y queridas es noticia. En esta ocasión, el foco está puesto en Robin, el coequiper de Batman, quien durante un cuadro de la sexta entrega de la historieta de DC Batman: la leyenda urbana, se reconoce bisexual.

Específicamente, la versión en la que trabajaron los españoles Belén Ortega y Alejandro Sánchez, muestra hacia el final del capítulo, que Tim Drake visita a su amigo Bernard Dowd y luego de una conversación breve, acepta la invitación a tener una cita amorosa. "Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo", le dice Robin a Bernard Dowd.

La respuesta del personaje no se hace esperar y no deja lugar a segundas lecturas: "Esperaba que lo hicieras. Tim Drake... ¿quieres tener una cita conmigo?". La escena se continúa con una respuesta afirmativa de Robin: "Sí, creo que quiero".

El diálogo marca el cierre de la historieta que probablemente continúe la escena en los próximos episodios.

Se habla de la bisexualidad del personaje, ya que en ediciones anteriores también mantuvo relaciones amorosas con mujeres.

Tim Drake es el tercero de los cuatro Robin que han existido a lo largo de la historia. El primero fue Dick Grayson. Luego, vino Jason Todd, quien se convirtió en Red Hood y falleció.

La ilustradora española Belén Ortega comentó en su cuenta de Twitter que fue "abrumador" leer todos los comentarios y ver el amor que recibió por parte de los fans.