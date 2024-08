El talentoso guitarrista, cantante y compositor Rocco Posca se presenta el sábado 24 a las 20 en Sala Formosa (Achával Rodriguez 34). Entradas en alpogo.com.



Rocco Posca es un artista multifacético y versátil que comenzó su carrera musical en 2016 a sus 17 años. Se desarrolla como músico, cantante, compositor y actor. Participó en la película “La sociedad de la nieve” del director Juan Antonio Bayona, interpretando al sobreviviente al accidente del avión en los Andes, Ramon Sabella. Cuenta con una gran proyección en el rock argentino y ha compartido escenario con figuras míticas como Fito Páez o David Lebón.

Niños del universo (2017) fue el álbum debut de Rocco. Luego le siguió Fervor (2018), ambos inmortalizados en formato vinilo. El tercer álbum fue El Gaviota, su obra más reciente lanzada en 2021.





En diálogo exclusivo con Cba24N, Rocco Posca comparte cómo se está preparando para su próximo show en Córdoba: "Estamos preparando a full este show junto a mi banda. Es mi primer concierto en Córdoba. Yo estoy viviendo en Traslasierras en Córdoba. Es un lugar que le tengo mucho cariño. Voy a estar tocando un poco de todo nuestro disco y algunas cosas nuevas como “Viento helado" y “En la tierra”, que me han abierto las puertas a un público alucinante".



-"En la tierra" y "Viento helado" marcan un cambio en tu evolución sonora. ¿Qué te inspiró a incorporar instrumentos como el Ronroco (instrumento de cuerdas originario de los Andes que aporta una atmósfera única y ancestral a la composición) en tus composiciones?



Son dos canciones que tienen vínculo con dos sucesos muy claves en la vida. Uno tuvo que ver con formar parte de la película “La sociedad de la nieve”, donde interpreté a Moncho Sabella. Implicó estar un año y medio fuera de casa, pasando una transformación muy poderosa a nivel emocional y físico, allí nació “Viento helado”, que me abrió puertas en muchos países.



“En la tierra”, cuando regreso a mi casa en Traslasierras, inevitablemente todo ese paisaje me trajo una sonoridad nueva a mi vida, creo que fue absorber la energía del lugar y permitir que venga la música. Intento no forzar nada, dejo que las cosas se manifiesten y permitir que eso se mueva en mi.



-¿Cómo fue la experiencia de colaborar con Lisandro Aristimuño en "En la tierra"? ¿Qué crees que aportó su estilo a la canción?



Para mi Lisandro es un referente total. El siempre estuvo presente en mi vida, en lo que sonaba en mi casa, me acompañó en todas las etapas de mi vida. Cuando escuché su voz y llegó al estudio e hizo la primera toma de su voz, me emocioné, fue muy poderoso. Siento que le aportó algo muy propio de él, esa profundidad, belleza, sutileza y de golpe la canción tomó mucha más dimensión de lo que tenía. La vibración de su voz genera algo muy poderoso.

Mirá el videoclip de “En la tierra”:

Una experiencia transformadora



-Participaste en "La sociedad de la nieve" interpretando a Ramón Sabella. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendizajes te dejó?



Esa experiencia fue totalmente transformadora, todos los involucrados en ese rodaje volvimos siendo otros. Tuvimos que hacer un proceso de transformación físico, primero subir de peso, después bajar de peso. Estar en la nieve, estar lejos de casa, vivir en la montaña con el paisaje blanco. Interpretando una historia muy profunda y muy dolorosa, con un grupo que se transformó en familia, mis compañeros de la película.

“La película hizo que cambie mi vínculo con la música, desde dónde me vinculaba con mis canciones, con el público. Siento que me hizo un bien muy grande porque desde que salió la peli y el lanzamiento de “Viento bien helado” pasó algo muy hermoso con la recepción del público en todo el mundo. Por lo menos de los países hispanohablantes me llega mucho amor y a los que fui a tocar como España, Perú y por supuesto Argentina. Es una sorpresa increíble e inesperada”, expresa Rocco.





- ¿Tu padre Favio Posca ha influido en tu carrera artística, tanto en la música como en la actuación, desde la inspiración o ayudándote con consejos?



Si, mi viejo siempre fue un referente total, como lo son mi madre, mi hermana, mis tíos.. mi familia, soy muy unido. Desde que nací estuve en el teatro viendo a mi viejo y a mi vieja ayudándolo en todo. Lo que aprendí no tiene que ver con una lista de cosas, sino con una cuestión energética. Mi viejo maneja mucho la energía en el escenario, y los climas y las emociones que transmite. Yo siento que es algo que aprendí, que sucede mucho en mis conciertos. Que la gente pasa por todo tipo de emociones y de sensaciones. Eso lo aprendí de ellos.



-Has tenido la oportunidad de abrir conciertos para grandes artistas y participar en festivales importantes. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor desafío en tu carrera hasta ahora?



Todos los shows para mi son totalmente trascendentes e importantes. Esta presentación en Córdoba, para mi un River es lo mismo… todos los shows están al mismo nivel y la entrega es la misma ahí estaremos dándolo todo.



-¿Cómo ves la evolución del rock argentino y qué lugar crees que ocupas dentro de esta escena?



Siento que la música argentina está en un momento super expansivo, creo que aparecieron muchas bandas y artistas nuevos que se encontraron con su público o el público los encontró a ellos. Yo me considero parte de eso, que me empecé a encontrar con mi público y eso empieza a generar algo hermoso. Es una época de mucha diversidad en la música, todo tiene su lugar, siempre hay alguien para recibirlo y me parece muy bueno eso. Siento que es un buen momento.