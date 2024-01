La cartelera de espectáculos en Córdoba tiene entre sus opciones, una puesta teatral diferente.



El teatro de inmersión llegó para quedarse en las temporadas de verano locales, y solo fueron interrumpidas por la pandemia. Pabellón Tornú tuvo su desembarco en el Hospital Colonia Santa María en la temporada 2015/2016 y desde allí, va recrudeciendo sus historias y puestas en escenas. Con el desarrollo de una superproducción y logística en escenografías, vestuarios, actuaciones y coreografías que fanatizan a sus espectadores, quienes regresan para ver más de una función.

Sobre la obra

"En las decadentes calles de Pabellón Tornú, una detective y un periodista se sumergen en un laberinto urbano en busca de una persona desaparecida. Mientras se enfrentan a la corrupción y a la dura realidad de la vida en las sombras, destapan oscuros secretos confrontando dilemas morales que desafían sus convicciones. En este escenario donde cada residente parece ocultar algo, la búsqueda de la verdad los arrastra cada vez más en un abismo donde la realidad se desdibuja y la veracidad parece más esquiva que nunca", detalla la sinopsis.

Sobre las características de la puesta en escena teatral, agrega “Pabellón Tornú es una obra de teatro inmersivo, donde el espectador no tiene un lugar estipulado, si no que recorre libremente el edificio eligiendo donde ir y qué ver. Al ingresar, les asignamos una máscara para diferenciarlos de los actores, y poder vivir una experiencia distinta. Hay 18 actores en escena, y cada uno tiene una historia. Vos elegís a quien seguir, y armar tu propio recorrido. Cada experiencia es única y diferente. No es terror, pero sí la humanidad puesta en escena. Al hueso. ¿Te animas a conocerlo?", es la invitación que propone la increíble pieza teatral que se puede vivenciar en el Hospital Colonia Santa María (A 20 minutos de Carlos Paz y 30 minutos de Córdoba).



Pabellón Tornú se presenta con funciones de jueves a domingos a las 22, durante enero y febrero.

Las escenas de Pabellón Tornú se terminan de armar con el espectador

En diálogo con Cba24N, la Directora General y Productora Rocío Pardo, junto a la Directora Artística, Mariana Massera, son creadoras de esta gran pieza teatral. Las artistas nos comparten su experiencia en el teatro de inmersión y cómo lo están vivenciando en la actual temporada de verano en el Valle de Punilla.

Rocío Pardo describe qué es el teatro de inmersión: “El teatro de inmersión es romper con la cuarta pared, y hacer que el espectador sea cien por ciento partícipe de la obra. Las escenas se terminan de desarrollar con ellos, cumpliendo un rol fundamental en el espectáculo”.



-Como directora y bailarina ¿Qué sentimientos o sensaciones le deja Pabellón Tornú luego de cada función?: “Como directora, es un desafío enorme. Es una obra muy compleja, con 18 artistas en escena, que cada uno tiene un recorrido de una hora en escena. Es como armar dieciocho obras en una, y que todos estén relacionados entre sí. Me encanta dirigir, y más en este tipo de espacios”.



Sobre su rol como actriz y bailarina de la pieza teatral, Rocío expresa "¡Es maravilloso!. Todas las funciones son diferentes, la obra se termina de armar con los espectadores, entonces en base a cómo ellos reaccionan se desarrolla la escena. Es espectacular”.

La joven artista agrega: “Siento que no tenemos límite. En lo personal, de lo que hice artísticamente en teatro, esto es lo que más disfruto, dejando el cine de lado, que es lo que amo. El proceso de creación es hermoso, y con Mariana Massera somos un gran equipo. Las dos tenemos una cabeza bastante delirante, y cuando nos unimos, salen este tipo de cosas".



Rocío Pardo describe cómo es la respuesta del público de Pabellón Tornú: "Se va super extasiado. Son tantas las emociones que se viven ahí dentro, que les cuesta asimilar lo vivido al salir. Hay personas que en diez días fueron tres veces, no se puede creer. Es realmente maravilloso ver cómo el público se involucra tanto en la experiencia, que termina volviendo mínimo dos veces más”.



El teatro de inmersión es un formato adictivo, ¿Te animas a ponerte la máscara?

Mariana Massera escribió la obra en tres semanas junto a Rocío Pardo. La directora y coreógrafa comparte qué es el teatro de inmersión en su carrera artística y en su vida: “Como ser humano fue un antes y un después de haberlo vivenciado como espectadora y luego como creadora, intérprete y directora. La primera vez que experimenté el teatro de inmersión fue en 2013 en una obra que vi en Nueva York, de allí sacamos este formato. Fue una experiencia de tres horas tan alucinante, en un lugar de siete pisos y yo no me quería ir, casi que me tuvieron que echar”. La artista declara sin dudarlo “La danza teatro de inmersión que nosotros hacemos es adictiva. Lo puedes amar u odiar pero si te gusta lo amas y te fanatizas”.

La humanidad puesta en escena

La artista nos detalla cómo ha evolucionado este género en sus historias desde que realizó su primera obra en Córdoba: "La primera fue Pabellón Tornú en el verano 2015 y 2016, fue una obra más poética con coreografías, con situaciones fuertes porque hablaba sobre enfermedades mentales… se fue poniendo más cruda. Siempre tuve bastante crudeza para las obras pero desde la danza es bastante difícil llegar. Cuando se hace un mixeo de la danza y el teatro es más fácil encontrar esas imágenes que son muy verídicas. Es la humanidad puesta en escena. Lo que parece ser terriblemente cruel y duro son las personas siendo como son.

Las obras que hacemos se han vuelto más duras y crueles.



-Desde su experiencia y trayectoria en la danza y en el arte, ¿Qué es lo que la atrapa para la realización de una obra de estas características?

Muchas cosas me atrapan, primero saber que el público asiste y se fanatiza con este formato sabiendo que es arte independiente. La devolución del público es muy distinta a una obra convencional de teatro, porque se fanatizan, porque la experiencia se vuelve en primera persona y real; dejan de estar sentados y dejan de ver un espectáculo a lo lejos que no les pertenece y del cual no forman parte. Entonces el espectador forma parte de la obra, de las escenas, de la historia. Hay una decisión constante que el espectador tiene que tomar… todo hace que su experiencia sea muy distinta a cualquier otra obra que no tenga este formato.

Sobre el proceso de realización de una obra de teatro de inmersión, Mariana detalla: “La complejidad que tienen es muy grande. Por ejemplo, en Pabellón Tornú hay siete escenas al mismo tiempo en distintos lugares en 40 minutos, entonces esa cantidad de escenas desarrolladas en un escenario serían muchas horas”, haciendo hincapié en las limitaciones que presenta una obra convencional para teatro de inmersión.

Mariana Massera, es directora de las siguientes compañías de danza: La Pendiente Co, La Bajadita Co y La Experimental Danza. En su trayectoria en el teatro de inmersión, la coreógrafa ha creado Pabellón Tornú (2015-2016), “Tequendama Hotel” (2019) con exhibición en la Casona Municipal y “Mor” (2019). También, “Onírica” (2021) teatro de inmersión y “Enraizados” con características de instalación (2022) en el Parque Estancia la Quinta. Además, presentó “Los visitantes” en 2022.

Sobre la posibilidad de llevar este formato de teatro de inmersión de gira por otras provincias, la directora explica: “Se pueden llevar a otras provincias pero son muy caras, muy difíciles de movilizar con una gran producción. La respuesta del público es muy buena y nos encantaría salir de gira porque hay muchos lugares históricos en el país, seriamos felices de darles vida y desarrollar nuestras obras”.



En cuanto al financiamiento para llevar adelante el teatro de inmersión en argentina, Mariana expresa: “Siempre lo hicimos solos. El único que nos dio un subsidio fue el Instituto Nacional del Teatro, que lamentablemente está en una situación muy complicada de seguir adelante con la actual política nacional”.



Opciones de traslados y cómo conseguir las entradas

traslados desde Carlos Paz a Pabellón Tornú, ida y vuelta.

Entradas en boleterías oficiales de @pardoproduccionesok y www.autoentrada.com

Más información en redes sociales de la obra @pabellontornu_

Información adicional

-Es para mayores de 18 años.

-Se realizará una función especial adaptada para menores de 18.

-La capacidad es limitada.

-Se recomienda vestimenta cómoda.

-No es una “casa del terror”, es teatro inmersivo por todo el Pabellón en el cual suceden historias de

los 17 personajes en paralelo bajo el mismo hilo conductor.

-Los personajes de la obra pueden interactuar con el público con su previo consentimiento.