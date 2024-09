A partir del jueves 19 de septiembre retoma Rock in Río su habitual despliegue con la actuación de Ed Sheeran en el Palco Mundo. Antes este escenario será visitado por Jao, Joss Stone y Charlie Puth. El escenario Sunset tendrá a Ferrugem como uno de los platos fuertes que actuará con Gilsons.

Los otros días la mujer tendrá un lugar preponderante con las presencias de Ivete Sangalo, Cyndi Lauper (se acuerdan del tema Las chicas sólo quieren divertirse), Carol G, Katy Perry y la inoxidable Gloria Gaynor. Esta cantante de música disco y soul estadounidense que el pasado 7 de setiembre cumplió 81 años reeditará sus éxitos como “Never can say Goodbye”, y “I Will Survive, entre otros.

La Ciudad del Rock se transformó en un mundo de magia, sensaciones y música para las 300.000 personas que asistieron al evento el pasado viernes, sábado y domingo. Cada visitante, además contemplar un video con luces y pirotecnia, aviones de la Esquadrilla Céu en un ballet coreografiado con música, fuegos artificiales y humo con los colores de la fiesta. Fanáticos de todas las edades y generaciones disfrutaron de la experiencia en estos 40 años de aniversario.

La brasileña Ludmila ofreció un show sensual para bailar sin parar. La cantante que se crió en una Favela y ahora es una de las artistas más seguidas en Brasil.

En el Día del Rock, los tonos de la Aldea Global agregaron color a una jornada con dos de las bandas de rock más importantes de Brasil, que también actuaron en la histórica edición de 1985, aunque con una formación diferente. Abrieron los escenarios Sunset y Mundo, respectivamente, Barão Vermelho y Os Paralamas do Sucesso (que llegó a grabar un disco en español hace un tiempo con algunos temas de Fito Páez).