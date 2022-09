Rock In Rio: desde Justin Bieber hasta Gilberto Gil

Con una programación donde se puede concluir que hay más géneros musicales que el mismo rock, el festival más importante de Sudamérica ofreció una grilla de artistas de todos los estilos.

"Rock in Rio ya no es lo mismo que hace unos años", nos confesó un periodista carioca. Y la reflexión cae como anillo al dedo, porque se suceden distintos géneros musicales.

Anoche compartieron escenario el rock y metal de Demi Lovato, cantante y actriz nacida en los Estados Unidos, Iza (pop brasileño danzante), Justin Bieber (pop para adolescentes), Emicida (rap brasileño) y Gilberto Gil (rock, pop, reggae y Música Popular Brasileña).

Si bien no estuvo en el escenario principal (el Palco Mundo), Gilberto Gil con sus 80 años demostró que todavía sigue vigente. Hermosa fue su versión de Garota de Ipanema, con el telón de fondo de una intensa precipitación.

El cantante, guitarrista, compositor y ex ministro de cultura brasileño mostró influencias de diversos orígenes, incluyendo el rock, el reggae y diversos elementos de la música popular del Brasil (principalmente el samba y la bossa nova).

Es importante recordar que desde los años 60, es una figura representativa del movimiento musical denominado Tropicalismo junto con Caetano Veloso, Gal Costa, María Bethânia y Tom Zé, entre otros.

Gilberto Gil, desde los años 80 apoyó movimientos ciudadanos y políticos a nivel nacional e internacional, muchos de ellos relacionados con la reivindicación de los derechos de los trabajadores y los afrobrasileños, y la defensa del medio ambiente; en el 2003 fue nombrado por Lula da Silva ministro de Cultura de Brasil, cargo que desempeñó hasta el 2008.

BIEBER Y SU ESTILO

Justin Bieber cerró la tercera jornada de Rock in Rio. El rey del Pop adolescente tuvo una multitud que superó los 100.000 asistentes, la mayoría entre los 17 y los 25 años, quienes vibraron con su música que ha vendido alrededor de 150 millones de discos, con más de 44 millones en los Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más exitosos del mundo, más allá de que sus temas no cuentan con una riqueza compositiva.

Con un gorro color rosa y una vestimenta simple, inició su show con una voz suave como cantando en cámara lenta. Luego de sus primeras canciones, se sacó la remera y mostró su torso totalmente tatuado, lo que hizo delirar a las chicas que gritaban y vivaban su nombre. El canadiense cantó una versión de "Where Are Now" con un arreglo que destaca la parte percusiva.

La voz de Bieber casi siempre es suave: es de esas personas que no necesitan esforzarse para cantar, más allá que como se comenta está atravesando problemas de salud y quizás cancele sus próximos show.

Rock in Rio sin duda no es lo que era hace algunos años. Habrá que adaptarse a los nuevos tiempos. Tómalo o déjalo.