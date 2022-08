Va llegando una edición espectacular de Rock in Río

Por Gustavo Arnoldt

Tras la pandemia la cuenta regresiva para Rock in Río es toda una realidad, el venidero 2 de setiembre será el denominado “Día del Reencuentro”, y la fiesta de Rock In Río desplegará todo su brillo.

Todo se iniciará con el sensacional concierto de Iron Maiden, con su cantante estrella Bruce Dickinson, que además es productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador y piloto de aviación. Es considerado por muchos expertos de canto, medios de comunicación y público en general como uno de los mejores cantantes de la historia de este género. También posee un nivel intermedio de interpretación en guitarra y el piano, mostrado principalmente en su carrera solista. Es importante recordar que Dickinson superó en el 2015 un cáncer de lengua, y será el broche de oro de Rock in Río en su primer día, el 2 de setiembre.

El segundo día, el 3 de setiembre, el cierre estará a cargo Post Malone, cuyo verdadero nombre es Austin Richard Post, cantante, productor y compositor, nacido en Nueva York el 4 de julio de 1995. Comenzó a componer a los 12 años y aprendió a tocar guitarra gracias a su adicción al videojuego ‘Guitar Hero’ y por algunos videos de YouTube; ha declarado que el “Malone” de su nombre artístico es totalmente un invento. Malone es catalogado por diversos medios como el ‘Donald Trump del hip-hop’.

El domingo 4 de setiembre será el turno de Justin Bieber con su lenguaje musical más dedicado a los adolescentes. Mientras que el jueves 8 de setiembre será la esperada presentación de Guns N’ Roses con la potente y versátil voz de Axl. Junto a su movilidad y desplante en el escenario pese a sus 60 ”pirulos” el cantante y compositor, ha sido aclamado como uno de los artistas más carismáticos, importantes e influyentes de la historia musical, sobre todo entre finales de la década de los 80 y principios de la de los 90, en donde se coronó como uno de los artistas más influyentes del planeta.

Hace poco más de 37 años, en 1985, Rock in Rio nació para dar voz a una población que salía de un largo período de dictadura. Hoy, en 2022, el festival trae una vez más el sentimiento de esperanza y alegría a la atmósfera de la mágica Ciudad del Rock. La vida, una vez más, vuelve a empezar y Rock in Rio llega como un verdadero parque de experiencias que traerá a la música como símbolo mayor para el reencuentro de las personas.

También este año, Rock in Rio fue declarado patrimonio cultural inmaterial por la ciudad y el estado de Río de Janeiro, reforzando su relevancia.

La edición de 2022 está prevista para los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de setiembre, con artistas en el Escenario Mundo como Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello y Dua Lipa. En un próximo informe estaremos ampliando toda la programación para darle larga vida al rock and roll.

Una grilla estelar...

Programación para el primer fin de semana

2 de Setiembre

Palco Mundo: Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth, Sepultura + Orquesta Sinfónica Brasileira.

Palco Sunset: Bullet For My Valentine, Living Colour Feat Steve Vai, Metal Allegiance, Black Pantera Convida Devotos.

New Dance Order: Len Faki, Renato Ratier Vs Diogo Accioly, Ananda, Victoria Engel, Valentina Luz, Binaryh, Flo Massé Vs Craig Ouar y Cnahg Rodrigues Live.

Rock District: Oitao, Noturnall, Eminence, Sioux 66, Cia. Nos Da Danca, Eletrika y Rodrigo Sha.

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá y Betta.

3 de Setiembre

Palco Mundo: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo y Alok.

Palco Sunset: Racionals, Criolo Convida Mayra Andrade, Xama Convida Bro Mc’s, Patatiho + L7nnon Convidam Mc Hariel E Mc Carol

New Dance Order: Chris Lorenzo, Bhaskar, Malifoo, Carola, Groove Delight, KVSH, Illusionize, Victor Lou, Almanac y Flux Zone.

Rock District: Wilson Sideral, Danda Malvada, Rock Street Band, Cia Nós Da Danca, Eletrika y Rodrigo Sha.

Supernova: Teto.

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá y Betta.

4 de Setiembre

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Migos e Iza.

New Dance Order: Lost Frequencies, Liu, Samhara, Sickick, Dubdogz, Cat Dealers, Gabe Ownboss y Maz.

Rock District: Fonks Gang, Lucy Alves, Rock Street Band, Cia Nós Da Danca, Eletrika y Rodrigo Sha.

Supernova: Lil Whind.

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá y Betta.

continuará...