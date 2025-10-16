El Paseo del Buen Pastor será escenario del Festival Rockeritos CBA 2026, una propuesta libre y gratuita organizada por la Agencia Córdoba Cultura, a través del Programa Infancias CBA, en articulación con En Vivo Producciones S.A.



El festival busca fomentar, visibilizar y proyectar el talento joven en el género rock, promoviendo el desarrollo artístico desde una mirada formativa, inclusiva y con acceso a escenarios profesionales. En esta edición se presentarán seis bandas infantojuveniles seleccionadas, integradas por niñas, niños y adolescentes de hasta 16 años, provenientes de distintas localidades cordobesas.

Durante la jornada, también se presentará el Elenco Estable de Títeres con el espectáculo Charly y la Banda de Hacer Títeres. Además, el jurado definirá las dos bandas ganadoras que integrarán la grilla oficial del stand Rockeritos CBA en el Festival Cosquín Rock 2026, representando al talento infantojuvenil cordobés.

Cronograma de actuaciones



17:00 h – FALSET (Laborde – Instituto Superior del Profesorado Laborde)

17:20 h – CONDENA (Villa Carlos Paz – Conservatorio Mariano Ramos)

17:40 h – VENUS (Córdoba – Colegio Monserrat)

18:00 h – CHICHONES (Córdoba – Instituto Domingo Zipoli)

18:20 h – GOLDEN FLOYD (Río Cuarto – Escuela de Música Nota Libre)

18:40 h – PEPAS BAR (Córdoba – Colegio Maestro Diehl)



Sobre Rockeritos CBA



La convocatoria Rockeritos CBA 2026 estuvo dirigida a bandas de rock integradas por niñas, niños y adolescentes de hasta 16 años, pertenecientes a instituciones educativas, academias o espacios de formación musical de toda la provincia.



Su objetivo es fortalecer las infancias y juventudes en el ámbito cultural, ofreciendo un espacio de encuentro y proyección artística en el escenario del Buen Pastor.