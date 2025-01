Rod Stewart regresa a Buenos Aires en lo que promete ser un show inolvidable, parte de su gira despedida "One Last Time". El concierto está programado para el miércoles 22 de octubre en el Movistar Arena, y los fanáticos ya se preparan para vivir una noche llena de emociones y clásicos eternos.



Tras generar expectativa con enigmáticos videos en redes sociales, el legendario músico escocés confirmó que visitará Argentina por última vez como parte de este tour que ya recorrió Europa, Asia y Estados Unidos, agotando entradas en cada parada.



“One Last Time” no es solo un nombre para esta gira: es la oportunidad única de disfrutar en vivo los temas que marcaron generaciones. Desde el inconfundible “Maggie May” hasta himnos como “Da Ya Think I’m Sexy” o “Forever Young”, el repertorio promete ser un repaso emotivo por más de cinco décadas de éxitos.

Entradas: fechas y cómo adquirirlas

Para ser parte del último concierto en Argentina, tener en cuenta:

Preventa exclusiva para clientes BBVA: comienza el lunes 3 de febrero a las 13:00.

Venta general: habilitada desde el miércoles 5 de febrero a las 13:00.

Compra oficial de tickets: únicamente a través de www.movistararena.com.ar.

Esta será la última oportunidad para corear junto a Sir Rod Stewart los éxitos que dejaron una huella imborrable en la historia del rock y el pop.