Desde que Rosalía se lanzó dentro del mundo de la música, no dejó de romper récords, sus creaciones recorren el mundo entero y la posicionan como una de las más famosas en la industria.

La cantante conoce muy bien qué es lo que su público espera de ella: originalidad y estilo, algo que tiene de sobra. Todas las canciones de la artista se caracterizan por tener una marca propia, flamenco mezclado con las tendencias de música urbana que se escuchan en la actualidad. ¿El resultado? Un éxito asegurado.

.@Rosalia previews her upcoming collaboration with @TrvisXX on Instagram. 🔥 pic.twitter.com/wgLkaH9WXv