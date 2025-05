La película cordobesa La Zurda sigue en la cartelera cinematográfica cordobesa por cuarta semana consecutiva. Un gran logro que se celebra en nuestra ciudad.



El film se puede ver en Cines Gran Rex (Av. Gral. Paz 174) a las 20.10. La función de este miércoles será especial ya que la Agencia Córdoba Joven entregara un reconocimiento especial al film y a su protagonista Juan Cruz El Ganame que interpreta a La Zurda.





El lanzamiento de la película en un marco hostil para llevar adelante un proyecto de cine en la Argentina actual, se vuelve un gran desafío y en este caso el film que retrata una historia en los barrios marginales de Córdoba, es un acierto que se aplaude y festeja en estos tiempos.

En la película participaron muchísimas personas. Entre músicos, compositores, elenco y extras se necesitaron 101 personas. Otros colaboradores fueron 151, logrando en total 347 personas que hicieron posible la realización de la película cordobesa.

“¿Quién decide nuestro destino?”





“La Zurda y Yonatan son dos jóvenes marginales que sueñan triunfar con su banda de cuarteto. Una noche, ambos se ven involucrados en un crimen que no cometieron y se dan a la fuga convencidos de que por su condición social serán condenados de inmediato. Intentarán encontrar al verdadero culpable para demostrar su inocencia, en una trama de enredos que involucra a la justicia, la policía y el poder”, destaca la sinopsis. “¿Quién decide nuestro destino?” es la pregunta que aparece en la presentación de la película donde los jóvenes y las familias humildes deberán luchar por sus sueños.



La dirección es de Rosendo Ruiz. Guion: Rosendo Ruiz y Alejandro Cozza. Elenco: Juan Cruz El Gáname, Marcio Ramsés Salas Ortuay, Alejandro Orlando, Majo Sorbello, Daniel Patiño Aguilar, Micaela Abdullatif.

El film participó en la última edición del prestigioso Festival Internacional de Cine Independiente Bafici en Buenos Aires, y el público la recibió con gran entusiasmo. En Córdoba, la película se viene presentando en diferentes salas de cine comercial con presencia y charlas del director, actores y el equipo de realización, lo que la acerca más a su público. Entre las motivaciones para realizar la película el director explica que es una manera de acercar el mundo de los pobres, de los marginados a la gente, que vean que son gente común como todos. A la gente de los barrios pobres les gustó que se los mostrara en la película, que los visibilicen.



El realizador caminó las calles del Barrio Los Galpones, para poner el ojo y su experiencia con la cámara para retratar la realidad de las personas que habitan los márgenes de la ciudad de Córdoba. Hacer visibles los dramas, los sentimientos, los dolores, los sueños y deseos de los jóvenes que luchan por un mundo más justo para todos. Realidades que la mayoría de los ciudadanos les da la espalda, porque no saben o no se animan a mirar al hambre y al miedo cara a cara. Con La Zurda, Rosendo Ruiz nos hace mirar por la puerta grande esta realidad que nos rodea y luego de ver la película ya no salimos a la calle igual que cuando ingresamos al cine. La mirada hacia las calles oscuras de la Córdoba que conocemos, se vuelve punzante y el nudo en la garganta se mantiene por días.

Visibilizar una mirada estigmatizante

El director Rosendo Ruiz mantuvo un diálogo con Cba24N, y nos cuenta todo sobre La Zurda. ¿Cómo surgió la idea de hacer La Zurda? ¿Cuál fue la motivación detrás de esta historia?

La idea de filmar La Zurda nació inmediatamente después del estreno de De Caravana. Con Alejandro Cozza, quedamos muy copados con el mundo de lo que pasa en Córdoba, de los barrios marginales y el cuarteto y escribimos un guión, que mezclaba distintos géneros cinematográficos. Queríamos mostrar esta división de clases, y el enfrentamiento de clases sociales. Era una oportunidad para visibilizar esta mirada estigmatizante que tenemos sobre las clases más bajas. Para encontrarnos con la singularidad de cada personaje.

-La película está filmada en Córdoba. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de locaciones? ¿Qué quería que se viera de la ciudad en el film?

Está filmada cien por ciento en la ciudad de Córdoba: en locaciones de Barrio Cofico, Alta Córdoba, el Centro, La Costanera, en Barrio Rivera Indarte. La intención era no mostrar algo en particular, sino lo que era más orgánico a la historia. Los recorridos reales que tendrían los personajes de la historia. No queríamos caer en lugares típicos. También necesitábamos lugares que nos ayudaran con la luz y composición de la imagen.

-¿Cómo fue la experiencia de meterse con la cámara en los barrios marginales de Córdoba?

Fue muy rica, muy trabajada con los responsables de las locaciones. Con mucho respeto contactamos a los punteros de los barrios, ellos nos averiguaban quienes estaban dispuestos a que los filmemos en las casas. Cuando llegamos con los equipos de rodaje vimos que estaban contentos que hayamos elegido su barrio para filmar… sentimos que había una necesidad de que mostráramos su barrio. Fue una alegría enorme para nosotros.

Documentar una historia

El director destaca que la idea de realizar este film se planteó como un documental: “A La Zurda la filmamos como si fuera un documental al cual le incrustamos una ficción que creamos con los actores. Cuando tuvimos esa acción y los vínculos entre ellos, buscamos las locaciones, que los actores habiten esos lugares y filmarlos. A veces improvisamos escenas en los lugares y como los actores estaban internalizados con la historia, podían resolver las escenas que surgieran en el momento”.

“En todo documental, el realizador interviene ya desde el momento que elige dónde poner la cámara, existe un recorte, hay una intervención sobre lo documental. Desde allí se abre un abanico para intervenir la realidad. Yo siento que hemos intervenido la realidad con la ficción que hemos creado”, explica Rosendo Ruiz sobre el modo de realizar su nueva película que se mete en los dramas y dolores de la gente que más sufre en barrios marginales de Córdoba.



Sobre la selección de los actores, el realizador comparte: “La gran mayoría de los actores los elegí con un casting exhaustivo. Yo solo tenía en vista a algunos actores con los que hicimos pruebas, como Gustavo Almada y Alejandro Orlando, entre otros.

Un film al ritmo del Tunga Tunga

El cuarteto, la música popular cordobesa cumple un rol fundamental en el desarrollo de la historia del film. El ritmo que transporta alegría, sueños, letras y momentos inolvidables a la vida en los suburbios, es interpretada por el grupo Monada. Los hermano Juanito, Lucas y Agu Ninci llevan adelante la banda sonora del film y se destacan por el talento y la pasión que interpretan en su participación en La Zurda.

-La elección de la banda Monada en el film le da un aire fresco de juventud, ¿cómo fue la selección de este grupo cuartetero para La Zurda?

Yo conocía a los chicos de Monada pero no en profundidad, sabía que era una banda de cuarteto. Hicimos un casting de bandas de cuarteto y resulta que la mayoría hacía covers y nosotros buscábamos una banda con temas propios. Monada tiene temas propios y ese fue el primer motivo para elegirlos. Luego vi que eran muy buenos músicos y les propuse hacer la música incidental de la película, la música que no son las canciones cantadas, también son de ellos, con la particularidad que son realizadas con los instrumentos del cuarteto: acordeón, tumbadoras… estamos muy contentos con el resultado

-En cuanto a la posibilidad de rodar una película en el contexto actual de crisis económica que atraviesa la Argentina ¿Qué desafíos enfrentaron para realizar La Zurda en este período de la historia que atraviesa el país?

Fue un desafío enorme, nos tiramos a la pileta… la filmamos en octubre de 2023, cuando se venían tiempos de cambios y difíciles para el INCAA, pero decidimos filmarla. En el proceso de postproducción de imagen y sonido pudimos terminarlo gracias a fondos de apoyo de Córdoba, entre el sector y el Estado, lo que nos ayudó a terminar el montaje y la postproducción. Fue una odisea poder terminarla, porque el INCAA está muy desfinanciado últimamente.

El director destaca el gran esfuerzo personal y de aportes privados que ayudó a que se pudiera terminar el film, en medio del desfinanciamiento que afecta al INCAA.

-En 2010 estrenó De Caravana, donde también abordaba el mundo del cuarteto, el ambiente popular y marginal. ¿Qué diferencias quiso marcar con La Zurda? ¿Cambió algo en estos años?

La Zurda es una película más oscura, más clásica, más realista. Las diferencias que yo veo del 2009 que filmamos De Caravana y el 2023 que hicimos La Zurda, es que se ha ampliado más la brecha entre la clase social alta y la baja. La clase social baja se ha poblado más. En las calles veo mayor indigencia, conozco gente que hace algunos años eran clase media o media baja y ahora son clase baja. El poder adquisitivo se perdió muchísimo y tuvieron que hacer recortes y poder subsistir para llegar a fin de mes. Esa es la realidad que ha sucedido entre una peli y otra.