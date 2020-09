Santiago Bartolomé presenta un audiovisual live set, adelanto de su nuevo álbum junto a Sebastian Seifert.

Se trata de Microfeel & Santiago Bartolomé, un proyecto que es una experiencia audiovisual que nace a partir del encuentro de dos viajeros musicales, que están en permanente búsqueda sonora y creación artística. En el nuevo trabajo se desprenden sonidos con texturas, hibridación, jazz y música electrónica. Bartolomé incursiona por primera vez de lleno en la electrónica, el joven artista es trompetista, compositor y productor. Está en permanente exploración para construir, en un lenguaje propio, una cartografía sonora en la que conviven la vibración acústica con lo electrónico.

En diálogo con Santiago Bartolomé, nos describe cómo fue el encuentro con Seifert y la idea de un álbum juntos: "El video es un adelanto del disco que estamos armando con Sebastian Seifert. Su nombre artístico es Microfeel. Es un artista audiovisual argentino radicado en Barcelona. Nos conocimos en un festival. A los dos nos gustó la música que hacíamos, nos contactamos para ver qué podíamos hacer. Teníamos cosas en común, viajábamos mucho con la música y decidimos hacer algo juntos. En el estudio Camaron Brujo en Buenos Aires, empezamos a grabar. Hicimos la primera presentación juntos en el festival Teorema Buenos Aires y desde ahí estamos en pleno proceso. En marzo hicimos el segundo registro en el estudio", describe y agrega "Ahora trabajamos a la distancia por la cuarentena, estamos en proceso de mezclas. El disco también va a tener invitados, como Leonardo Prakash (México) y Miguel Iroshi (España), luego se van a sumar más artistas, para que el disco tenga músicas del mundo".

"Ubud", una canción inspirada en Bali

Santiago describe el significado de la canción que es el adelanto del disco: "El tema del video es una canción inspirada en Bali, en melodias balinesas de Indonesia. Es una escala que tiene cinco notas y el tema se llama "Ubud", dedicado a un pueblito de Bali".

En cuanto a la diferencia con sus composiciones y discos anteriores, el joven músico expresa: "La diferencia puede estar en los estilos, ya que es un disco de música electrónica. No me gusta encasillarme en un estilo en particular sino moverme intuitivamente y poder tocar diferentes músicas, esa libertad me dio la posibilidad de cruzarme con Sebastian Seifert “Microfeel” que es un artista audiovisual y performático que propone una unión entre la musica electrónica de baile, el ambiente y lo experimental".

Los tiempos de la cuarentena

Santiago también nos comparte su opinión sobre este tiempo de pandemia y cuarentena que estamos atravesando y cómo lo afecta en su actividad: "Los artistas estamos siendo muy afectados económicamente, el hecho de no poder tocar en vivo complica mucho las cosas, si bien se han activado mucho los conciertos vía streaming no creo que sea una solución en el corto plazo. En mi caso particular tenia muchos viajes este año con diferentes grupos y se han ido cancelando todos los conciertos. También la actividad de la Orquesta Sinfónica se redujo a hacer grabaciones en casa y aun no sabemos cuándo podremos volver a hacer conciertos, espero que pronto todo empiece a normalizarse".