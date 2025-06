Con una trayectoria sólida dentro de la canción de autor, Enrico Barbizi vuelve a los escenarios con un proyecto que despierta emoción y respeto: un disco homenaje a Charly García, uno de los artistas más influyentes del rock argentino.



El músico cordobés presentará este nuevo material con un show en vivo donde re versiona clásicos inolvidables del repertorio de Charly, desde su etapa con Sui Generis hasta su carrera solista. En el disco encontramos versiones de “30 Denarios”, “Desarma y Sangra”, “Ojos de Video Tape”, “A punto de caer”, entre otras, que llegan a 14 canciones de este nuevo disco de Barbizi.





Enrico Barbizi brindó una entrevista con Cba24N, donde nos cuenta cómo surgió este tributo y cuál es su conexión con un legado que marcó a generaciones.

-¿Cómo nació la idea de rendirle homenaje a Charly García con este nuevo disco? ¿Qué te motivó a meterte en el universo de uno de los íconos más grandes del rock nacional?



Es una idea que tenía desde hace mucho tiempo pero creo que la pospuse mucho porque algo del orden del temor jugaba en mi. Es que la obra de García es verdaderamente monumental. Fue en plena pandemia que tuve el tiempo de abordar algo de esa obra y ponerme a estudiar mucho. Lo que sucedió fue maravilloso para mí, porque descubrí en los temas de Charly una complejidad enorme, una fineza absoluta, y un compositor de alto calibre. Yo pensaba que sabía muchos temas de Charly pero cuando hilé más fino me faltaban mil acordes. Creo que lo que me motivó el hacer este homenaje es la firme idea y convicción de que Charly, aún hoy y por siempre, tiene mucho para decir y enseñar, de ahí el título Say Much More.





“En el disco, intente ser fiel al modo de grabar de Charly e intento acercar a nuevas generaciones esta fuente de inspiración eterna que es Charly García”, comparte Enrico Barbizi.

El artista cuenta con 10 discos editados y este tributo a Charly es su disco número 11. ¿Qué lugar ocupa este homenaje dentro de esa trayectoria?: “Es el primero en el que las canciones no son mías. Por eso es muy importante para mí, ya que Charly es una de las personas por las que yo decidí caminar el camino de la música. Es una manera de decirle “Gracias””.

- ¿Tuviste la oportunidad de conocer personalmente a Charly? ¿Existe la posibilidad o el deseo de que escuche este disco homenaje? ¿Qué te generaría eso?

No tuve el honorable placer de conocer al maestro, me encantaría. Ojalá de alguna manera este disco le llegue y pueda escucharlo, sería maravilloso. La posibilidad de conocerlo no está en mis manos, pero el deseo de que suceda ha estado, está y estará en mi siempre.

-¿Cómo fue el proceso de selección de las canciones? ¿Qué criterios usaste para elegir qué temas versionar de un artista con una obra tan inmensa y diversa?

Las obras de Charly que conforman el disco fueron elegidas con un criterio muy personal y subjetivo. Creo que son canciones que por diversos motivos me marcaron y tocaron en una fibra íntima. Ya sea desde lo melódico, lo armónico o el tratamiento de la poesía, entre otras cosas.

Enrico expresa: "Charly y su obra están ahí, son una fuente inagotable para leer y releer mil veces. Una fuente que nos recuerda lo importante, el arte, y el arte de incomodar. El tomar riesgos, cosa hoy por hoy casi extinta en el Mainstream. Lo personal, lo subjetivo, eso de pegar un golpe en la mesa y decir "acá está, esto hago yo, y me la banco"".

-¿En qué etapa artística sentís que estás hoy? ¿Cómo se conecta este proyecto con tu camino como cantautor?

Creo que, citando a Charly, la metáfora de "Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar" me viene muy bien. Porque estoy en un momento de madurez en lo artístico, tranquilo y sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Siguiendo con las citas de Charly, puedo decir que "Estoy parado en el medio de la vida... Y aquí yo me siento muy, muy bien". Esto significa que hay mucho camino recorrido hacia atrás pero muchas ganas de seguir proponiendo cosas hacia adelante, siempre con nuevos proyectos y jugando a que jugar es posible.

-Mirando hacia adelante ¿Qué otros proyectos tenes en mente después de este homenaje? ¿Se vienen nuevas canciones propias o más recitales temáticos?

Actualmente estoy terminando un disco instrumental y por comenzar un nuevo disco con canciones nuevas que vengo componiendo desde hace un tiempo. Además, estoy componiendo las músicas y el diseño sonoro de dos obras de teatro que estrenarán este año y programando, junto a Santiago Guerrero y Mariano Cocimano, el Ciclo Sindicato de la Canción que se realiza todos los jueves en la sala Sindicato de Maravillas.

Un disco para oír y escuchar

Say Much More se presenta en el marco del ciclo Sindicato de la Canción en el Sindicato de Maravillas. El cantautor adelantó algunas sorpresas que habrá en el show: “Para esta presentación, decidí que lo mejor era mostrar en una escucha a ciegas ese sonido, fiel al concepto. Esa idea, además, me genera la ilusión de poder convidar al público a bajar un cambio, a vivir la diferencia entre “oir” algo puramente orgánico y “escuchar", lo que demanda una disposición y entrega.

En el show de presentación de su disco homenaje a Charly Garcia, el artista propone un diálogo entre “escuchar” a ciegas y la interpretación de las canciones en vivo.“La alternancia de diferentes sonidos, la indiscutible influencia de Charly en mi obra, y la posibilidad de ese abrir y cerrar de ojos, como un parpadeo del público en el que, cuando sus ojos estén cerrados se escuchará mi mirada e interpretación de la música de Charly y, al abrirlos, podrán audiovisionar mi presencia y mi propia música”, expresa Barbizi para describir un increíble encuentro entre la música y el público.

Además, la noche contará con invitados e invitadas de lujo como Gabriela Palma en violín, Ceci Stocco y su voz, y varias sorpresas más.

Para verlo

El show presentación del disco Say Much More de Enrico Barbizi, un homenaje a Charly García, se presenta el sábado 7 a las 21.00 en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326, Córdoba).



Las entradas se consiguen a $10.000 más cargo por servicio en Alpogo.com También en boletería de la sala.