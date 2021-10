Se entregan los Premios Platino al Cine Iberoamericano

En la tarde de este domingo y desde IFEMA Palacio Municipal de Madrid, España, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Platino al Cine Iberoamericano y que será transmitida en vivo por TNT para toda Latinoamérica a partir de las 16.

Los argentinos están presentes en cinco nominaciones por actuaciones en producciones locales. En total son 88 las categorías que serán presentadas con la conducción de la actriz colombiana Juana Acosta y el actor español Luis Gerardo Méndez.

23 países iberoamericanos están involucrados en esta edición, y se entregará un total de 22 Premios Platino. Además, se otorgará un premio especial, llamado “galardón de honor” que se le otorgará al actor mexicano Diego Luna.

Los argentinos que compiten_

Diego Peretti está nominado en la categoría de Mejor Interpretación Masculina, por su rol en El robo del siglo, la película dirigida por Ariel Winograd, donde se puso en la piel de Fernando Araujo, el "cerebro" del plan ideado para entrar al Banco Río de Acassuso, y compartió elenco con Guillermo Francella, Pablo Rago y Juan Alari.

El actor compite con otro colega argentino en la terna: Miguel Ángel Solá, por su actuación en Crímenes de familia, el film dirigido por Sebastián Schindel donde interpretó a Ignacio Arrieta, el marido de Cecilia Roth en la ficción, quien compuso el personaje central de Alicia Campos.

La actriz nacional Yanina Ávila está nominada por su interpretación en Crímenes de Familia.Esta mujer trabaja en su vida real como empleada municipal en Misiones, y vive en 25 de mayo, una ciudad de 50.000 habitantes que limita con Brasil.

En interpretaciones femeninas también fue seleccionada la actriz argentina Valeria Lois, por su papel en Las Siamesas, película de Paula Hernández

Rodrigo de la Serna es otro de los mencionados como favoritos por su papel de Palermo en la serie "La Casa de Papel".

Otro de los atractivos son los variados números musicales, donde actuarán el violinista Ara Malikian, Becky G, y Juan Magán, Pedro Capó. También se subirá al escenario Natalia Oreiro, y hará un dueto por primera vez con el artista venezolano Carlos Baute.

LISTA DE NOMINADOS

Mejor Película iberoamericana de ficción

El olvido que seremos (Colombia).

La Llorona (Guatemala).

Las niñas (España).

Nuevo orden (México).

Mejor dirección

Fernando Trueba – El olvido que seremos.

Icíar Bollaín – La boda de rosa.

Jayro Bustamante – La Llorona.

Michel Franco – Nuevo orden.

Mejor guion

David Trueba – El olvido que seremos.

Jayro Bustamante y Lisandro Sánchez – La Llorona.

Pilar Palomero – Las niñas.

Sebastián Schindel y Pablo del Teso – Crímenes de familia.

Mejor música original

Aránzazu Calleja y Maite Arrotajauregi – Akelarre.

Pascual Reyes – La Llorona.

Pauchi Sasaki – Canción sin nombre.

Zbigniew Preisner – El olvido que seremos.

Mejor interpretación masculina

Alejandro Castro – Tengo miedo torero.

Diego Peretti – El robo del siglo.

Javier Cámara – El olvido que seremos.

Miguel Ángel Sóla – Crímenes de familia.

Mejor interpretación femenina

Candela Peña – La boda de rosa.

María Mercedes Coroy – La Llorona.

Regina Casé – Tres veranos.

Valeria Lois – Las siamesas.

Mejor interpretación masculina de reparto

Alfredo Castro – El príncipe.

Diego Boneta – Nuevo orden.

Jorge Román – Matar a un muerto.

Julio Díaz – La Llorona.

Mejor interpretación femenina de reparto

Kami Zea – El olvido que seremos.

Nathalie Poza – La boda de rosa.

Sabrina de la Hoz – La Llorona.

Yanina Ávila – Crímenes de familia.

Mejor película de animación

El camino de Xico (México).

La gallina turuleca (España; Argentina).

El pergamino rojo (Brasil).

Un disfraz para Nicolás (México).

Mejor película documental

Babenco: Tell Me When I Die (Brasil).

Cartas mojadas (España).

El agente Topo (Chile; España).

El año del descubrimiento (España).

Premio PLATINO a la Mejor ópera prima de ficción iberoamericana

Canción sin nombre.

Las niñas.

Matar a Pinochet.

Matar a un muerto.

Mejor dirección de montaje

Gustavo Matheu y Jayro Bustamante – La Llorona.

Marta Velasco – El olvido que seremos.

Sofi Escudé – Las niñas.

Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra – Ya no estoy aquí.

Mejor dirección de arte

Diego López – El olvido que seremos.

Mikel Serrano – Akelarre.

Mónica Bernuy – Las niñas.

Sebastián Muñoz – La Llorona.

Mejor dirección de fotografía

Daniela Cajías – Las niñas.

Javier Agirre Erauso – Akelarre.

Nicolás Wong – La Llorona.

Sergio Iván Castaño – El olvido que seremos.

Mejor dirección de sonido

Eduardo Cáceres – La Llorona.

Eduardo Castro, Octavio Rojas y Alberto Ovejero – El olvido que seremos.

Javier Umpierrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht – Ya no estoy aquí.

Urko Garai, Josefina Rodríguez, Frédéric Hamelin y Leandro de Loredo – Akelarre.

Premio PLATINO al Cine y educación en valores

Adú.

El agente Topo.

El olvido que seremos.

Nuestras madres.

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana

Alguien tiene que morir (México).

Antidisturbios (España).

El robo del siglo (Colombia).

Patria (España).

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Alejandro Speitzer – Alguien tiene que morir.

Álvaro Morte – La casa de papel.

Andrés Parra – El robo del siglo.

Eduardo Fernández – 30 monedas.

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Cecilia Suárez – La casa de las flores.

Elena Irureta – Patria.

Inma Cuesta - El desorden que dejas.

Marcela Benjumea - El robo del siglo.

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Christian Tappan - El robo del siglo.

Ernesto Alterio - Alguien tiene que morir.

Patrick Criado - Antidisturbios.

Rodrigo de la Serna - La casa de papel.

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Ester Expósito - Alguien tiene que morir.

Loreto Mauleón - Patria.

Najwa Nimri - La casa de papel.

Susana Abaitua - Patria.

Mejor creador de miniserie o teleserie cinematográfica

Aitor Gabilondo - Patria.

Alex de la Iglesia - 30 monedas.

Álex Pina - La casa de papel.

Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña - Antidisturbios.