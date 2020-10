El director de cine Juan Ever Ortiz (30) presenta su nuevo cortometraje “Belial”.

Luego de que su último proyecto “Pacto desafortunado” quedara seleccionado en la muestra de Cortometrajes de Terror y Fantasía “Nieve Roja”, el director está a punto de estrenar su nuevo trabajo.

Belial es un cortometraje del género fantástico-terror con tintes de humor negro, filmado en la provincia de Córdoba. A un año del rodaje y luego de un intenso trabajo de post producción Belial cobrará vida para su aparición en público este Halloween, 31 de octubre, emblemática fecha para los amantes del Terror.

En Belial se cuenta la historia de “Iván (Juan Cruz Sciara) y Ana (Sofia Nieto), dos amantes que tras escuchar extraños gritos bajan al sótano de su casa. Cuando descienden encuentran al abuelo de Iván poseído por un demonio que dice llamarse Belial (Héctor Alem).

Sofía Nieto en el cortometraje de terror "Belial"

“El terror funciona mejor con humor”

No es la primera vez que el director Juan Ortiz realiza un cortometraje de terror y fantasía. Además, al cineasta le gusta mezclar géneros, en este caso “Belial” incluye el humor negro en su historia “Me gusta mucho mezclar los géneros. Para mí es cuando el terror mejor funciona, cuando hay algo de humor negro. No para aligerar la situación sino, como por ejemplo, lo utiliza Tim Burton en sus películas o Guillermo del Toro… No es la primera vez que hago este tipo de historia. El anterior corto -Pacto desafortunado- también mezcla los géneros y trata del encuentro de personas humanas con el infierno”, explica el director.

-¿Cómo surge la idea de la realización de “Belial”?

La idea del corto nace a partir de la imagen de un macho cabrío en un depósito. Una amiga me ayuda a hacer la historia de base, donde una pareja, luego de tener sexo, baja al sótano y se encuentra con el macho cabrío. Esa historia era sin diálogo, muy primaria. Luego, yo le agregué diálogo y humor.

-¿Es difícil hacer filmes de terror en Córdoba y de forma independiente?

Yo creo que el terror es un género menospreciado por la crítica y por el público en general. Entonces cuando se habla de terror piensan que es algo banal y para mi es todo lo contrario, es un género en el cual uno puede decir muchísimas cosas. A mí, lo que más me llega son las películas de terror. Hablan de realidades políticas, como por ejemplo “El espinazo del diablo”, “El laberinto del Fauno”, “El exorcista”. Para mí son más realistas que los filmes que se consideran realistas. Entonces es difícil conseguir financiación desde ese lado a pesar de que creo que hay más canales de financiación que en otras épocas. También, hoy hay más facilidades para grabar un corto, están las herramientas digitales: celulares que pueden grabar en full HD.

La dificultad de hacerlo de forma independiente es el presupuesto. Nosotros llegamos con lo justo. Lo más caro son los efectos especiales, maquillajes. Por suerte, tuve un grupo que estuvo por encima de las expectativas.

-¿Qué experiencias le dejó la realización de “Belial”?

Una de las experiencias que me dejó es ser detallista, fui mucho más detallista que en trabajos anteriores, obviamente porque uno va aprendiendo más cosas.

Me gustaría que el público pudiera apreciar ciertos detalles que están realmente pensados, que nada es casual. Por ejemplo, la remera que usa Iván te está diciendo que el personaje es un poco egocéntrico. Te cuenta parte de la biografía, para mi fue importante tenerlo. También con el personaje de Sofía que usa la remera de Frida Kahlo, te indica que es muy sensible.

Además, los colores que usamos, el azul, el rojo, nada es casual, todo es hablado con el grupo.

Otra de las enseñanzas que me deja “Belial” es aprender a trabajar en grupo. Muchas personas capaz tienen la idea del director sentado en una silla, con el megáfono dando órdenes y no es así. Justamente el director es uno más del grupo, si muy importante, pero que está para conectar las áreas. Eso es fundamental.

También, poder trabajar con un grupo que entendió la idea al toque, que para mi es esencial. Antes de hacer un corto siempre hago muchas reuniones para que se conozca la gente y aquí hubo mucha conexión. Lo lindo fue el rodaje, que nos pudimos divertir sin descuidar la seriedad que necesitó hacer un cortometraje.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Envié dos proyectos al Polo Audiovisual que también son de terror y fantasía. En esta cuarentena aproveche para escribir muchos guiones para largometrajes, que me gustaría hacer en el futuro y también son de terror y fantasía.

Estreno online de "Belial"

El film se lanza de forma gratuita en la plataforma YouTube. En la biografía del Instagram oficial del cortometraje @belialfilm encontraran el link para visualizar el cortometraje.

Debido al actual contexto de pandemia y la situación económica por la que está atravesando el sector del cine independiente, se invita a colaborar con el proyecto a través de un enlace que se publicará junto al video.

Belial contó con la participación de las productoras ON-AXIS (sonido y música), CRUZ DE SAL (diseño y maquillaje fx) y COSMOS 34.