"La cima del mundo" es una película con un formato observacional. La joven directora Jazmin Carballo retrata el día a día de Anastasia Amarante, que realiza sus primeros pasos en la música pop. Con su cámara sigue a Anastasia en sus salidas nocturnas, su vida postsecundaria, sus presentaciones en vivo en desfiles de moda locales y hasta las frustraciones por el egoísmo de otros músicos.



En una entrevista con Télam, Amarante dijo: "La propuesta surge a raíz de un rodaje de un videoclip de una banda de Córdoba. En un receso, almorzando y charlado, Jazmín se interesó por mi historia y personalidad. Ese fue el puntapié". La madre de la cantante es su mánager, "El rol de madre y mánager se unen en que mi mamá es mi mejor consejera. Por más que no esté de acuerdo con todo lo que dice, ella quiere lo mejor para mí. Quiere verme brillar y llegar lejos y, un poco, está la proyección de ella hacia mí en poder cumplir con lo que ella no pudo".



El film se puede ver a partir de este jueves en la plataforma plataforma Puentes de Cine.



El retrato entre una madre y la hija



Jazmín Carballo nació en Córdoba y desde hace unos años eligió vivir en Buenos Aires para llevar adelante su carrera como actriz y realizadora de cine. Su primer film fue Los Besos y hoy estrena su nueva cinta La cima del mundo.



En diálogo con cba24n.com.ar, la directora detalla cómo surgió la idea de realizar este nuevo film: "El proyecto comenzó a partir de una charla que tuvimos con Anastasia, porque estábamos en el rodaje de un videoclip y en un momento la escuché hablar sobre la relación de ella y su mamá. Yo empecé a preguntar y ella me contó sobre su vida, sus historias y descubrí que tenia un poder narrativo impresionante y me convertí en su espectadora. Luego de esa charla, en un seminario de realización que hice, había un ejercicio que era filmar un día en la vida de una persona. Allí, recordé la charla con Anastasia. Fue en 2015 y nos empezamos a juntar y a filmar. Primero fue un ejercicio y luego se transformó en un film que llevó dos años y medios de realización. Luego comenzó el proceso de montaje junto a Loli Moriconi, teníamos 7 horas de filmación. Queríamos organizar el material y buscar lo que la película pedía. El corazón de la película es el retrato entre una madre que es manager y una hija que sueña con ser cantante. El film retrata este entrecruces de roles y este vínculo donde se espejan y contrastan los deseos de cada una".

Jazmin Carballo