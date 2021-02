Llega a las pantallas la película argentina "Santa" de Víctor Postiglione, un filme que busca "concientizar a los pibes", como describe el director a Télam.

"Santa" es la historia de un adolescente que, junto a su primo, emprende una peligrosa búsqueda para rescatar a su hermana secuestrada por una red de trata en un pequeño y humilde pueblo. Es un filme que muestra "la crueldad de la explotación de las mujeres y la impunidad que se maneja", agrega Postiglione.



"Todo lo que vemos en la película no tiene que pasar más. No se puede hacer justicia por mano propia como única opción. Tenemos que reflexionar como sociedad, ponerle un punto final a la explotación de personas y hacernos cargo de que es un problema que está latente", expresó el realizador.

También dijo que hay que "dejar de tener miedo y comenzar a visibilizar lo que sucede. No se pueden raptar más menores y seguir destrozando familias". "Busqué contar la visión de una familia latinoamericana que no tiene recursos para luchar contra esta problemática. Siempre me interesó la mirada adolescente sobre este tema, que es más visceral e impulsiva, como la de este chico que rompe con todos los esquemas sin pensar en las consecuencias", sostuvo Postiglione.



Al ser consultado sobre la génesis de este proyecto, el cineasta dijo: "Desde el 2010 que realicé mi primer cortometraje sobre la trata de personas me sentí muy identificado con este tema. Hice diversos cortos sobre violencia de género desde diferentes puntos de vista, como la mirada de la mujer, del hombre y la de los niños, y ya más maduro en mi profesión sentí la necesidad de cumplir ese ciclo escribiendo y realizando un largometraje que reflejara un poco esa visión para seguir comprometido con la temática. Se generó en mi cabeza la pregunta qué haría si secuestraran a mi hermana en una edad temprana".



"Santa" es protagonizada por el rapero Manuel "Replik" Vainstein, Jonathan Da Rosa, Roly Serrano, Germán de Silva, Moro Anghileri y la youtuber Daiana Hernández.



Se verá este jueves 25 a las 22 por Cine.ar TV y desde el viernes estará disponible en la plataforma Cine.ar Play, durante siete días en forma gratuita.