Llega una nueva propuesta teatral a la cartelera cordobesa. Se estrena la obra unipersonal “Mar, una obra álbum” de la Compañía Errante, dedicada al teatro de máscaras.



El sábado 10 de abril, a las 21:30 en la sala Quinto Deva (Pasaje Perez 10), Alejandro Ramos sube al escenario bajo la dirección de Valentina Etchart para presentar esta nueva obra. Es un unipersonal donde el uso de las máscaras y la versatilidad corporal, nos trasladan a momentos situados en una playa habitada por diferentes personajes.



La directora Valentina Etchart sigue revisitando, apropiando y transformando el método propuesto por el pedagogo Jacques Lecoq. “Las máscaras fueron el motor para revelar y resaltar aquello que sin ellas no se revelaría, trabajamos desde las experiencias del mundo de Alejandro y lo que descubría en cada una de ellas”. La máscara no funciona, entonces, como un motor para ocultar partes de sí, sino como motor para revelar partes de sí que no se revelarían sin ella. De esta manera vemos como el personaje se sumerge en un mundo de recuerdos, de sensaciones e historias que invitan a que el espectador y la espectadora lo acompañen en este “viaje”, a completar el álbum o reconocerse en algunas imágenes que lo componen. Las máscaras fueron disparadoras de la metamorfosis que vemos sobre el escenario. La máscara parece cobrar vida, la postura del cuerpo, música y luces, los ojos apenas visibles nos transmiten algo que Ramos nos muestra con total transparencia. “Conectamos el juego con las sensaciones - explica el actor- mostrando los deseos, miedos o fantasías que tenía para contar”.



Las entradas para “Mar, una obra álbum” se reservan telefónicamente al número 351- 3572157 para garantizar el cumplimiento del protocolo de prevención Covid. El valor es de $400 (estudiantes y jubilados/as) y $450 para público en general. Las funciones continuarán los sábados 17 y 24 de abril a las 21:30.