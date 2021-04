Llega a la televisión el documental "Primera línea de fuego. Honor y gratitud", el segundo largometraje de la investigadora Sara Silvia Kochen que reúne testimonios de profesionales que asisten en forma directa a pacientes con Covid-19 en el país.

El film se puede ver este miércoles a las 23, en la TV Pública y en el marco del Día Mundial de la Salud.



"Básicamente me interesó mostrar a toda la comunidad un trabajo que no es reconocido ni valorado, que es el que despliegan las y los trabajadores de la salud y que se hace mucho más notorio en un contexto de pandemia", detalla Kochen en una entrevista con Télam



Sara Silvia Kochen es vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, Conicet-HEC-UNAJ), investigadora principal del Conicet y médica neuróloga. También es documentalista, anteriormente realizó el premiado "Sara Méndez", acerca de la vida de la militante uruguaya, secuestrada durante la dictadura militar argentina y separada de su hijo Simón, con quien pudo reencontrarse 26 años después, y el mediometraje "Cannabis medicinal", junto a Emiliano Serra.



La invesitgadora cuenta: "Trabajo dirigiendo la unidad de neurociencia en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, pero con la pandemia me involucré en el manejo epidemiológico de los datos y eso me hizo estar mucho más cerca de una situación en la que había que estar y estar con todo. Y me pareció importante contarlo en una película y decidí que el testimonio de las personas en la primera línea de fuego quede plasmado en un documental".



En el marco de una programación especial, la Televisión Pública está abordando el tema sanitario en sus ciclos "Quedate en casa: salud", a las 9 con la conducción de Natalia Paratore.



Este miércoles, en el programa "Mañanas Públicas", Gabriel Corrado y Mariela Fernández recibirán a la autora de la película.





Fuente Télam