Se estrena la película "Karnawal"

Llega a las salas cinematográficas del país, "Karnawal" una película de Juan Pablo Félix.

Se trata de una coproducción internacional multipremiada. Estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto TIFF y con presencia en más de 50 festivales del mundo. Ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor película Iberoamericana en la competencia oficial del Festival de Málaga en España y Mejor director en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México. El Mundo, España, lo calificó como un "Billy Elliot gaucho".



Elenco: Alfredo Castro, Monica Lairana, Martín Lopez Lacci y Diego Cremonesi.

"Karnawal" se estrena el jueves 23 en salas de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba. En Córdoba tendrá funciones en cines Showcase.

Cabra es un adolescente rebelde que vive con su madre en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia. Sueña con convertirse en un bailarín profesional de Malambo. Mientras se prepara para la competencia de baile más importante de su vida, Cabra recibe la inesperada visita de su padre, El Corto, un pirata del asfalto que tiene permiso para salir de la cárcel por unos días. Este encuentro los llevará a un misterioso viaje donde Cabra y su madre se verán arrastrados al mundo criminal del Corto. Cabra lucha por regresar a tiempo para su concurso de baile. ¿Llegará a tiempo?.

El director Juan Pablo Félix, cuenta sobre su film: “Durante toda mi adolescencia, me dediqué de lleno a bailar. Compartía la mayoría de mi tiempo libre entre academias y competencias de baile. Recuerdo el increíble entusiasmo, la exaltación, pero también la ansiedad que me generaba esta pasión. Era como una droga, una obsesión. Hasta que, de un día para el otro, lo dejé por completo. Con el paso del tiempo, me doy cuenta que invertí tantos años de mi juventud en el baile porque era mi refugio para escapar del incoherente mundo de los adultos. De esto intento hablar en esta película: ¿Dónde nos refugiamos cuando somos adolescentes y el mundo adulto que se nos impone viene con muchas más preguntas que respuestas? Karnawal es un coming-of-edge que reivindica el papel necesario del arte para poder construir una identidad propia frente a una sociedad cada vez más aculturada por una modernidad uniformadora".