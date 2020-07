Protagonizada por la actriz peruana Magaly Solier (“La teta asustada”), se estrena Lina de Lima, primer largometraje de ficción de la directora chilena María Paz González, una coproducción entre Chile, Perú y Argentina (Gema Films) que reune en su relato elementos del drama, la comedia y el musical.

El filme se presentará el jueves 2 y el sábado 4 de julio en CineAr Tv a las 22 hs. y estará disponible en la plataforma CineAr Play entre el 3 y el 10 de julio.

Elenco

Magaly Solier (Lina)

Emilia Ossandón (Clara)

Sebastián Brahm - Javiera Contador - Herodes Joseph - Edgardo Castro - Cecilia Cartasegna

Directora y guionista: María Paz González

Sinopsis:

Como muchas otras mujeres peruanas migrantes en Chile, Lina, apoya a su familia a distancia trabajando para otra persona en Santiago. Este año, mientras prepara su viaje anual de Navidad para ver a su hijo adolescente, Lina se da cuenta de que él ya no la necesita como antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, se entrega a explorar sus deseos y a vivir nuevas aventuras, buscando redefinir su propia identidad.

Dice Ma. Paz González, directora del filme: "Hace años comencé a interesarme en el mundo de la migración, y me puse a investigar de un modo bastante documental. Así es como conocí a muchas mujeres migrantes que tenían una fortaleza bastante particular, mujeres que lo dejaban todo para buscar algo más. Y decidí hacer una ficción porque mientras revisaba referentes, me encontré con una representación del migrante muy condenada, muy acotada a personajes estancados, sin sueños, paralizados. Películas donde las empleadas peruanas sólo dicen “sí, señora; no, señora”, y eso no calzaba con lo que veía en los karaokes, en las celebraciones religiosas, en las fiestas…"