Se estrena la película argentina "Ojos de arena"

La película "Ojos de arena" es de la directora Alejandra Marino y se centra en una historia de trata de personas y secuestros.

El film se estrena el jueves 24 en cines de Buenos Aires y pronto tendrá un lanzamiento federal online.



En la sinopsis del film se detalla: "Carla y Gustavo están separados desde que ella, psicóloga forense, perdió a su pequeño hijo cuando estaba protegiendo a una joven captada por la trata. Alguien se lo llevó. La foto de una niña perdida pocos días después puede ser una pista y se reúnen para seguirla. Llegan a la casona de Inés y Horacio, padres de la niña. Una vidente ronda por la zona buscando a su nieta secuestrada y desconfía de Horacio. El camino es búsqueda incesante y aunque la verdad sea espanto, echa luz sobre la esperanza.



En el elenco encontramos a Paula Carruega, Ana Celentano, Joaquín Ferrucci, con la participación especial de Victoria Carreras y Manuel Calla.

La directora Alejandra Marino, comparte sobre su film: "Escribimos esta película motivadas por las consecuencias de un hecho que transforma la vida para siempre, el secuestro de un hijo por la trata de personas. Como mujeres buceamos en nuestros propios miedos, investigamos diferentes casos para crear nuestros personajes, seguimos a cada uno en su diversidad con el hilo conductor de esperanza. El thriller otorga las posibilidades del género para sumergirnos en la búsqueda y el deseo de llegar al encuentro". La realizadora agrega: "Como directora me motivó realizar una película que lleva a los espectadores hacia una trama que quiera desentrañar, empatizando con los personajes, deseando justicia para ellos y cuando los hechos son irreversibles nos quede la justicia poética de la imágenes. Quiero narrar estos temas sin truculencia ni morbo, sin naturalizar el abuso explícito en el cuerpo de una mujer y rescatando nuestra humanidad".



También comentó: "El equipo de nuestra película está formado con paridad de género, factor que me parece indispensable para que mujeres y no binaries por fin se integren con igualdad de oportunidades. Acerca del casting, lo hice personalmente entrevistando a quienes ya había imaginado y también viendo actores y actrices en obras de teatro. Fue un hermoso trabajo de investigación para la construcción de sus personajes".



Entre los reconocimientos que ha recibido el film, se encuentran Proyecto Ganador Concurso INCAA. Ventana Sur. Punto Género (2020). 37 BOGOCINE. Festival de Cine de Bogotá (2020)

42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana (2021).