Llega a la televisión y plataformas, la ópera prima del cordobés Pablo Falá llamada "Paraíso".

Es la primera película cordobesa enteramente accesible que se lanza simultáneamente en

Cine.Ar y Teilú, con audiodescripción para ciegos y subtitulado para sordos.

En el film dramático, Sofía regresa al país y se instala a festejar en una casa de campo en traslasierras de Córdoba. En medio de la diversión, un reencuentro con alguien de su pasado la enfrenta con las verdaderas razones de su partida y la decisión de dónde desea estar.

Actúan: Marina Arnaudo, Fabio Camino, Sofía Lanaro y Ernesto D’Agostino.

Estará disponible en Cine.ar el martes 20 a las 23:59. Repite el miércoles 21 a las 4:00.

Próximamente se podrá ver en Teilú.

Sobre la película

Marina Arnaudo es la actriz protagonista y productora del film. Cuenta sobre su primer largometraje, lo siguiente: "Paraíso surge en 2015 cuando yo volví a Córdoba después de vivir y estudiar dos años en Londres, y me encontraba en una gran incertidumbre de no saber qué hacer a continuación. Después de enviar mi currículum a todos lados, y con mucho deseo de empezar a actuar en cine, pensé: “Yo estudié cine, ¿por qué no convoco a algunos colegas y les propongo hacer una película?” Y la verdad es esa: Paraíso surgió de la necesidad de hacer, de dejar de esperar a que te llamen y emprender.

Así fue como nos reunimos con Rodrigo Zaya y Pablo Falá, y les propuse hacer una película. Lo que al comienzo se planteó como un cortometraje casi experimental para sacarnos las ganas de filmar, evolucionó en que un día Pablo viniera y dijera: “No es más un corto, estoy escribiendo un largometraje”. Esa reunión inicial de tres, de repente era un equipo de personas interesadas en la película y el proyecto comenzaba a caminar solo".

Pablo Falá dirige "Paraíso" y comenta: "Me gusta el cine que despierta más preguntas que respuestas, que invita al espectador a cuestionar lo que está viendo y que la historia continúe en su imaginario una vez que dejó la sala. Ese es el cine que quiero hacer.

"Paraíso" llegó como una oportunidad, más que como una historia concreta, fue la pulsión por hacer cine. Para mí fue el momento de salirme del lugar de crítico y espectador, para enfrentar todos mis temores estando al frente de una producción. ... Una locación en las sierras y una pareja fueron el punto de partida para el tema de una película que habla sobre el vacío con el que llegamos a convivir por mucho tiempo sin atrevernos a tomar decisiones. De esas relaciones que se estiraron más tiempo del que aguanta un cuerpo, que terminamos usando de sostén para no hacernos cargo de nosotros y nuestras decisiones. Y finalmente de la soledad como una necesidad de conocerse, de tomarse ese momento para escucharse, del amor propio y los excesos con los que convivimos, con cuestionarse qué es lo que uno quiere.

En la película encontramos a los personajes en medio de todo este caos y en una etapa de cambios internos. Al final, no se van a encontrar con la solución o la receta del autoconocimiento, solo espero que Paraíso sea una película que lleve a reflexionar sin distracciones, para mirarnos al espejo sin prejuicios ni el ruido de la mirada externa".

Mirá el tráiler de "Paraíso":