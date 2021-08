El Cineclub Hugo del Carril recibe el estreno de "Yo no es otro" la película de Santiago Sein que tiene como protagonista al artista cordobés Remo Bianchedi.

La cinta fue incluida en la última edición del Festival Bafici en la sección Artistas en Acción.



Este jueves, el film se estrena a las 15.30 y luego, a las 20.30 habrá una función especial con presencia del realizador Santiago Sein, en diálogo con el público, presentado por Guillermo Franco. Ver más funciones aquí.



"En el mejor momento de su carrera, un pintor decide recluirse en la montaña y desarrollar su obra por afuera del circuito tradicional del arte. Su casa se convierte en un último refugio, una extensión de su obra y la nave que lo traslada en el tramo final de su viaje. El trayecto es tan sólo una excusa para la búsqueda de la propia identidad a través del arte", detalla la sinopsis.



"Yo no es otro habita entre paisajes e interiores que evocan pinturas y direcciones orquestales imaginarias, capaces de transformar una gotera sobre el piso de la cocina o una mancha de humedad en la pared en una obra de arte. “Cada imagen es una irradiación, un resplandor, un fulgor”, dice Remo Bianchedi, y esas primeras palabras dibujan a la perfección lo que sigue. Sein se permite la descripción cotidiana entre reflexiones sobre la propia obra y el arte, conversaciones genuinas entre amigos, de esas cada vez menos frecuentes en el cine, y por supuesto los momentos de trabajo: ese contacto (meta)físico de las manos sobre el lienzo, la paz interior sugerida a través del arte y la creación del estilo de un pintor que vale la pena que todos conozcan", (Elena D’Aquila – Catálogo 22 BAFICI).



"Yo no es otro" cuenta con producción de Romina Savary. Dirección de fotografía: Marcos Rostagno. Dirección de sonido: Gastón Sahadny y Atilio Sánchez. Montaje: Lucía Torres Minoldo. Música: Santiago Guerrero.



Mirá el tráiler: