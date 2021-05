Se estrena la versión mexicana de "La chica que limpia"

La ficción cordobesa está de fiesta: La serie "La chica que limpia" tendrá su versión internacional. Por un lado se lanza en HBO para todo Latinoamérica la versión mexicana de la serie. Por otro lado, la cadena FOX anunció la realización de la versión para Estados Unidos, que se llamará “The cleaning lady”.

Lucas Combina, es realizador cordobés y se ha desempeñado como camarógrafo, guionista y director de ficciones audiovisuales y documentales. "La chica que limpia" fue su ópera prima en un proyecto a gran escala.



El guion de la serie fue escrito por Lucas Combina, Irene Gissara y Greta Molas. La dirección es de Lucas Combina. La ficción fue realizada con el apoyo del Plan Fomento que lleva adelante el Polo Audiovisual Córdoba. Fue una de las ganadoras del Concurso de Series de Ficción para Productoras con Antecedentes para Televisión Digital del INCAA (2014-2015). Fue producida por Germina Films (Jaque Productora S.A.), tiene 13 capítulos y actualmente está disponible para ver gratis en las plataformas Contar y en Cinear.

En su sinopsis se detalla: "Rosa es una madre soltera que trabaja como servicio de limpieza en varios lugares. Una noche es sorprendida por un grupo de mafiosos quienes la obligan a limpiar una escena de crimen que habían cometido en un club de boxeo que ella solía limpiar por las noches".



La serie tuvo su lanzamiento internacional con gran éxito en la plataforma GSN de Channel 4 en Estados Unidos y en Inglaterra. En noviembre de 2017, se estrenó en Canal 10 del Multimedio SRT. También se pudo ver en la plataforma Netflix y por la Televisión Pública. Es protagonizada por un elenco local y nacional, entre los que se destacan Antonella Costa, Beatriz Spelzini, Camila Sosa Villada, Martín Rena y Marcelo Arbach.



"La chica que limpia" se convirtió en la primera serie cordobesa en ganar el Premio Martín Fierro Federal de Oro y el Martín Fierro Federal a la mejor serie de Ficción Federal. Recibió el premio a la Mejor Dirección por Cine.Ar y una mención especial de Directores de Obras Audiovisuales para Televisión (DOAT) a la Dirección.

Una serie que trasciende fronteras



En diálogo con Lucas combina, nos comparte cómo se siente con esta versión que se hizo para México: "Aún no la pude ver a la serie, solo vi un tráiler, me gustó, encontré imágenes muy similares a la versión que hicimos nosotros, lo cual esta buenísimo. Es decir que a los realizadores de allá les gusto esa impronta que pudimos darle a la serie. Siento una alegría enorme que algo que hicimos en Córdoba haya trascendido, que existan otras versiones de otros países, me gusta y estoy orgulloso. La historia de la serie es universal y en todos lados hay una representación de la chica que limpia".



-¿Qué desafíos y aprendizajes tuvo en la realización de la serie?

Cuando realizamos la serie, fue mi primer gran proyecto como director y guionista. El desafío fue que no teníamos la producción a la altura de lo que exigía la serie. Nos hubiese gustado tener mayor posibilidades en el momento de filmar. Lo que tratamos de hacer es que con lo que teníamos, contar la historia. Pueden haber falencias, si uno la compara con lo que va a hacer Estados Unidos, seguro van a haber diferencias. Pero nosotros tuvimos un gran equipo que nos acompañó, con lo que tuvimos hicimos una gran serie. Recién ahora nos cae la ficha, en esto de hasta dónde llegó. Como aprendizaje me queda esto de que fue difícil hacerla pero ahora llegan los méritos. La Chica que Limpia para mi fue mi mayor desafío y mi mayor aprendizaje.



-¿El género policial potenció las posibilidades para ser seleccionada por FOX?

No creo que el género policial haya influido, puede ser que estamos en un momento donde el género que más vende sea el policial. Cuando la hicimos estaba surgiendo la demanda de series, no había tanto como ahora que está Netflix, las demás plataformas tampoco existían, entonces la demanda de series hizo que el género policial se ubique en primera fila, pero no creo que sea lo que consideró FOX para hacer esta versión.



-¿Qué tiene la historia de La chica que Limpia que fue seleccionada para una versión internacional?

La universalidad de la historia. Está en que una madre es capaz de cualquier cosa, sin medir las consecuencias, para salvar a un hijo. Es una historia que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en todos lados hay chicas que limpian.



-¿Va a tener una segunda temporada para Argentina?

Ojalá tenga una segunda temporada. Por el momento no tenemos ninguna certeza, si está escrita pero no la estamos realizando. Quizás pueda darse en las otras versiones internacionales que se está haciendo.