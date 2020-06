El director, escritor y teatrista cordobés, Santiago Loza, estrena una microficción sonora que se podrá disfrutar por WhatsApp.

En "Amor de Cuarentena" participan las voces de los actores Leonardo Sbaraglia, Dolores Fonzi, Cecilia Roth, Jorge Marrale y Camila Sosa Villada. Serán las voces posibles de una ex pareja que busca acercarse. La obra se enviará durante 14 días consecutivos a través de WhatsApp y que, según el autor, intentará ser un "paliativo poético y un refugio en tiempos de encierro".



Desde el 10 de junio, se podrá recibir la obra con la compra de una entrada general de 600 pesos que se obtiene en Alternativa Teatral (parte de lo recaudado será donado a La Casa del Teatro). Cada oyente podrá elegir la voz de la actriz o el actor que encarnará durante 14 días a una ex pareja que intenta tener un acercamiento en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Cómo surge esta obra en tiempos de cuarentena



La idea prendió en Uruguay cuando Ignacio Fumero, devenido en productor de esta microficción, le propuso a Loza convertir esa noticia en una serie sonora (con destellos audiovisuales de fotos y videos) a través de la popular aplicación de mensajería.



"Eran unos días raros para todos, yo estaba por viajar a España para el estreno de una obra, de planes que se truncaron, y me pareció una forma de ocupar ese desconcierto de los días", contó Loza a Télam, y confesó que escribir ese mensaje diario lo "sostuvo anímicamente".



"No es teatro, pero es un paliativo que puede ser poético y bello, una microficción que acompaña un tiempo y da un refugio", definió.

Fue estrenado primero en Uruguay, y hay planes de llevarla a España, Ecuador, Brasil y Alemania.



Guillermo Cacece, director de la propuesta aquí y en España, resaltó que "en vez de espectador, quien recibe el mensaje se convierte en actor, en el ex que recibe el mensaje, clava el visto y no contesta".



"Quedas colocado en el lugar de un o una ex y sos parte de esa ficción, entras en la convención de que alguien con quien tuviste una relación se acuerda de vos en cuarentena", agregó.



Respecto al formato, resaltó la potencia de "romper el automatismo y poetizar WhatsApp, un medio tan hostil que no pensabas que podía ser soporte de una ficción e instalar ficción".



"Quienes participaron en Uruguay dijeron que inconscientemente esperaban el momento del día en que esa voz aparecía y les generaba una fantasía para quienes vivían solos y una sensación de transgresión si estaban con alguien", contó.

Fuente Télam