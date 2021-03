El documental se titula "Tina" y está dirigido por los estadounidenses Dan Lindsay y TJ Martin, repasa en 118 minutos 50 años de vida y carrera de Anna Mae Bullock –ese es su verdadero nombre– entre imágenes de sus actuaciones de jovencita en Estados Unidos hasta la mujer madura llenaba estadios en Europa.

Tina Turner, tiene 81 gloriosos años, nacionalidad suiza y un hogar a orillas del lago Zurich.

Es la encarnación suprema del poderío rock durante decenios, ejemplo de florecimiento personal y profesional tras expulsar de su vida a un marido maltratador, la diva de voz potente accedió desde su tranquilo retiro a repasar su trayectoria en este documental, que se estrenó en la Berlinale fuera de concurso.

El formato virtual por la pandemia de esta 71.ª edición del festival de cine de Berlín, sin alfombra roja, impidió que la estrella esté presente en la ocasión.

La cinta está salpicada del sonido de éxitos amasados junto a su primer marido, Ike Turner, como Proud Mary; estallidos de rock’n’roll; y triunfos de ella sola como intérprete pop, desde What’s love got to do with it a I need a hero o The best .

En el filme hay entrevistas a coetáneos del mundo discográfico, periodistas, actores y amigos, pero sobre todo habla ella misma. “Ahora soy una persona feliz, pero si no se afrontan las heridas del pasado, no se puede avanzar”, dice Turner, entrevistada en su mansión helvética. Ike Turner falleció en 2007 por una sobredosis de cocaína.

Antes del filme Tina estaba agotada de las preguntas del periodismo acerca de su tormentosa relación con Ike pero este filme “es para ella un cierre”, el balance final, según dice en pantalla su segundo marido, el alemán Erwin Bach, de 65 años, que es uno de los productores ejecutivos. Se conocieron en 1986, y tras 27 años juntos, se casaron en el 2013.

Recordamos que en 1984, la actriz Angela Basset la interpretó en el filme "¿Qué tiene que ver el amor con éso?" que mostró detalles de su vida y resultó una película reveladora y exitosa.

"Tina" se estrenará el 27 de marzo por HBO. Aquí el avance....