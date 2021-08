Llegó a los cines argentinos y también a la plataforma Cine.ar Play, la película "Cómo mueren las reinas". Es la ópera prima del cineasta Lucas Turturro, autor de documentales y series.

El realizador asegura que se ve reflejado en los personajes del film y que la decisión de contar una historia protagonizada por mujeres nace con su admiración por los personajes del relato. "Son muy valientes, arman sus estrategias, toman sus decisiones y aunque temen, no se paralizan", detalló en una entrevista a Télam.



"Cómo mueren las reinas" es un thriller psicológico, con un relato claustrofóbico en donde Juana (Malena Filmus) y Mara (Lola Abraldes), son dos hermanas que conviven con su tía Inés (Umbra Colombo) en una casona alejada del pueblo con muy poco contacto con el exterior y trabajando en la producción de miel de abejas. La tensión entre las tres es evidente, en un día a día en donde se combina cierta violencia larvada de Juana, el despertar de la pubertad de Mara y los secretos de Inés. El trabajoso equilibrio empieza a desvanecerse con la llegada de Lucio (Franco Rizzaro), un primo de la ciudad que viene a pasar unos días al campo y que con su presencia señala el camino hacia la tragedia.



Anteriormente, Lucas Turturro realizó el documental "Un rey para la Patagonia" (2011), Mención Especial en la 25º Edición del Festival Internacional de Mar del Plata y el 24º Festival Internacional de Cine de Málaga; y de las series "Caudillos" (2009), "1945, el mundo después", "Detrás de todo encuentro" (2015), y "Los visuales" (2016).

"Cómo mueren las reinas" participó en la Competencia Oficial de la 24ta edición del Festival de Málaga y en la argentina del Bafici 2021.

Protagonistas femeninas



El director explica por qué en su primera película de ficción aborda el mundo femenino: "Hay una mirada de la adolescencia y de la condición femenina donde estas mujeres no necesitan "encontrarse a sí mismas". Son personajes deseantes, dispuestas a todo, aunque la experiencia resulte feroz. Juana y Mara son conscientes del poder que tienen y están dispuestas a ejercerlo. Son personajes muy valientes, arman sus estrategias, toman sus decisiones y aunque temen, no se paralizan. Yo me veo reflejado en los personajes, en especial en el de Juana, la entiendo".



En cuanto al contexto de encierro que retrata el film, y que puede asociarse a la pandemias, Turturro describe: "El verdadero tema creo que uno lo descubre cuando termina de hacer la película. Sin dudas se puede hacer una lectura de la pandemia en la película. El contexto en el que se ve una obra siempre da posible relecturas. Dentro de 20 años la película seguramente tenga otro significado", cuenta a Télam.



También, se expresó acerca del sexo como eje de la historia: "Más que el sexo, el tema de la película es el deseo. El sexo es una expresión muy clara, o la más clara, del deseo. El problema es que cuando el deseo se estanca se vuelve veneno".



Vemos el tráiler:



(Fuente Télam)