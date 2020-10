No pierden su sentido del humor y mucho menos, su sentido del humor negro. Los Simpsons, con más de 30 años en la pantalla año tras año nos ofrecen un especial de Halloween y en las últimas horas conocimos un adelanto de lo que será el especial número 12.

Referencias al Coronavirus y la utilización de barbijos, parodias a Disney Pixar y su particular forma de ilustrar y mucha, pero mucha sangre.

¿Truco o trato?

Can 2020 get any scarier? 😱



Find out in a sweet new Treehouse of Horror this Sunday! pic.twitter.com/GeWpl9eZNa