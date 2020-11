Se publicarán dos recopilaciones de la fallecida cantante de soul, Amy Winehouse.

A fines de noviembre se espera que salgan a la venta "12x7: The Singles Collection" y "The Collection". incluirán los temas más famosos de la cantante inglesa. Se podrán comprar a partir del 20 y 27 de noviembre respectivamente.

En "12x7: The Singles Collection" se incluirán temas de los álbumes 'Back to Black', 'Frank' y 'Lioness: Hidden Treasures' en formato vinilo. Este lanzamiento especial, tendrá la canción Body and Soul cantada a dúo con Tony Bennett.

The Collection será una colección de cinco álbumes que incluirán discos como los ya mencionados y Live in London. También, tendrá remixes de canciones de la artista inglesa.

Amy Winehouse, murió trágicamente luego de una sobredosis de alcohol el 23 julio de 2011, a los 27 años de edad. Fue una cantante y compositora británica conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales entre los que destacan el jazz, R&B, soul y ska.

Compartimos "Back To Black", uno de sus éxitos musicales:

Amy Winehouse - Back To Black

Fuente portal marca.com