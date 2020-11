Los espacios culturales con salas de teatro en Buenos Aires, levantan el telón este viernes, luego de 237 días de tener cerradas sus puertas. La pandemia causada por el coronavirus, obligó a suspender espectáculos públicos y el sector de la música, el teatro y el arte en general sufrió consecuencias económicas muy graves.

El director teatral Carlos Rottemberg, dialogó con La Nación y explicó que la apertura de teatros "Tiene un valor simbólico". Esta noche a las 20.30 reabrirá su sala del Multiteatro Comafi con la obra El acompañamiento, protagonizada y dirigida por Luis Brandoni. "Por lo que queda del año solamente nos vamos a concentrar en esta obra. En unos días comenzaremos a pensar en la temporada de verano, pero muy despacio. Porque desde el punto de vista económico, y no solo por el aforo sino porque no sabemos realmente con qué público contaremos en las salas, es muy complejo el panorama... No lo hago por mi empresa, porque a mi empresa esto no le sirve, pero sí lo hago porque tengo demasiados lazos con gente de esta profesión como para no ponerle el cuerpo e intentar. Siempre cuidando lo sanitario porque nunca dejo de privilegiar lo sanitario, ni antes ni ahora. Pero no puedo no escuchar lo que tanta gente querida tiene puesto en esto".

El acompañamiento, es la historia de un cantor de tangos que quiere cantar contra viento y marea. A esta obra, se suman otros títulos como la propuesta del Paseo La Plaza, que el miércoles 18 lanza su programación con la reposición de Después de nosotros. Es la obra escrita, junto a Camila Mansilla, y protagonizada por Julio Chavez acompañado por Alejandra Flechner que había hecho su temporada de verano y fue suspendida por la pandemia. Irá de miércoles a domingos y tendrá funciones especiales en las que también se podrá ver por streaming. También habrá show de Stand Up con Martín Pugliese (los sábados), los espectáculos de Luciano Mellera y Lucas Lauriente (jueves, viernes y sábados) y el de Juampi González. El espacio también mantendrá las funciones previstas únicamente or streaming de las siguientes obras: Petróleo, de Piel de Lava; Corazón idiota, con Carla Peterson y Griselda Siciliani; Por H por B con Diego Peretti, la obra de Favio Posca, el Choque Urbano y Las noches mágicas, de Jansenson.

En el Teatro San Martín ya comienzan las disposiciones para la venta de entradas de Happyland, el espectáculo de Gonzalo Demaría, dirigido por Alfredo Arias. Su escenografía quedó montada desde su última función realizada en marzo. Mañana habrá una función para invitados como modo también de acomodar los protocolos y probablemente el lunes comenzará la venta de entradas para las próximas funciones.

Mauricio Dayub, actor y responsable de su sala Chacareran en Palermo, está preparado para la largada de su unipersonal El equilibrista, que escribió en conjunto con Mariano Saba y Patricio Abadi y que dirige César Brie. El sábado 21 será la primera función y hará funciones también el domingo. Para no perder el ritmo y todo lo ganado funciones tras funciones durante el año pasado y el verano 2020, Dayub no dejó nunca de ensayar la obra, en la terraza, en donde fuese.

El Picadero también arrancará con funciones la semana que viene, con obras unipersonales. Se podrán ver en vivo Yo, Encarnación Ezcurra con Lorena Vega, dirigida por Andrés Bazzallo; La suerte de la fea de Mauricio Kartun con Luciana Dullitzky, y la obra de Santiago Loza con María Merlino y dirigida por Diego Lerman Nada del amor me produce envidia. El 7 de enero será el estreno de Jauría, la obra que iba a estrenarse pocos días después del decreto de aislamiento, y las lecturas dramatizadas de Felices los felices de Yasmina Reza con Julieta Díaz, Cecilia Roth y Peto Menahem, dirigidos por Daniel Veronese.

Flavio Mendoza también tiene lista su obra Un estreno o un velorio. Esta misma noche, a las 20.30 en el Teatro Broadway será el estreno y las funciones irán de jueves a domingos.

El Centro Cultural Kirchner también abrirá sus puertas el sábado 14. Su auditorio tendrá como protagonistas al organista Matías Sagreras en el Klais Opus 1912, al dúo integrado por Nadia Larcher y Andrés Beeuwsaert y con el pianista Horacio Lavandera en el gran cierre. Las entradas podrán ser reservadas con DNI en el sitio compartir.cultura.gob.ar, a razón de una localidad por persona. El público deberá presentarse con DNI y su entrada lista para ser identificada en su celular, en el Centro Cultural Kirchner a las 13 por el acceso principal del edificio, Sarmiento 151. Ingresarán solamente 232 personas a la platea del Auditorio Nacional, cuya capacidad estará restringida a un 30%.

El teatro independiente tiene un panorama oscuro en el tema del aforo reducido. "Ahora viene un trabajo muy arduo que tiene que ver con el teatro independiente. Más que nunca hay que defenderlo -dice Rottemberg-. El tema de los aforos lo limita muchísimo y hay que ver cómo se lo sigue sosteniendo y ayudando. En el caso de Mar del Plata, una de las maneras de destrabar la provincia fue haberle ofrecido alguna sala que cumpla con los requisitos sanitarios a la red de teatros independientes de Mar del Plata para que si algunas salas no pueden abrir sus funciones se hagan en teatros nuestros obviamente sin costo. Es una temporada solidaria".

Claves para tener en cuenta:

En el escenario solo se permitirá una persona cada 2,25 metros; el distanciamiento físico debe mantenerse siempre a excepción de que los integrantes del elenco sean convivientes en la vida real.

La ubicación del público en la sala dependerá de si se trata de teatros con butacas fijas (en cuyo caso la distancia entre butacas ocupadas deberá ser de 1,5 metros) o sin butacas (las ubicaciones estarán distribuidas respecto al aforo permitido con demarcaciones en el piso, como burbujas sociales o con sillas distanciadas).

Al ingresar, el público deberá mostrar una declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR o sistema equivalente) y no se permitirá el ingreso de asistentes que tengan una temperatura igual o superior a 37,5 grados en el momento del control.

Es obligatorio el uso de tapabocas durante toda la función.

No se permitirá caminar durante la función por la sala y se recomienda llegar con tiempo suficiente antes del inicio de la obra para poder cumplimentar todos los pasos del protocolo.

