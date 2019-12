Es difícil encontrar en la literatura un Tosco más profundo que el de este libro. Acorralado por el poder y la enfermedad y que sin embargo encuentra la energía y el tiempo para reflexionar sobre sus próximos pasos. Sobre el futuro.

Porque si hay algo que este líder irrepetible no dejará de hacer hasta su muerte temprana es reflexionar. Entender. ¿Cuál es el mejor modo de defender los ideales, las convicciones? ¿Cuáles son los ideales, las convicciones, que hay que defender?

En la soledad a la que lo condenaron, en el paso vertiginoso de las noches en distintos escondites, en la cercanía amenazante de la cárcel, o la muerte, Tosco clandestino no deja de hacerse preguntas y sacar conclusiones. Como el Rosas de Andrés Rivera.

Roberto C. Avalle dibuja el personaje con delicadeza de orfebre pero a la vez con ímpetu y potencia de militante. Hasta llegar a los fondos, a la esencia. Como corresponde. Como manda la historia.

Roberto C. Avalle nació en la ciudad de Córdoba, el 20 de mayo de 1976. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha cursado estudios de posgrado en Derecho Comercial, área en la que se desempeña profesionalmente. Tosco Clandestino es su primera novela.

En el audio reproducimos la charla que mantuvieron Susana Curto y el autor, el sábado 30 de noviembre en Radio Universidad.