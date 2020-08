Se está desarrollando una nueva edición del Tango Buenos Aires Festival y Mundial. En el contexto actual de pandemia, el encuentro se pudo adaptar a un formato online y gratuito.

Se presenta hasta el domingo 30 con conciertos, bailes, clases y una gran programación de artistas.

Actúan figuras como Amelita Baltar, José Colángelo, Karina Beorlegui, Noelia Sinkunas, Franco Luciani y Juan Carlos Copes, entre otros.



En diálogo con Télam, la cantante Amelita Baltar, expresó: “Teniendo en cuenta que la vida nos regaló el canto para que nos acompañe, el festival es un placer especial cada año”. La artista cerró jornada inaugural acompañada por la pianista Sonia Possetti. También comentó que si bien “este formato virtual no es el ideal, porque me gusta estar mano a mano con el público, hoy estoy feliz de intervenir”.



El encuentro tiene como director artístico a Gabriel Soria. La programación será más acotada que los años anteriores y se extenderá durante cinco días (mayormente se realizaba durante dos semanas), y sus propuestas se transmitirán de forma online, a través de plataformas digitales.



Sobre la experiencia de tocar de manera online, José Colángelo, reconocido pianista, director y compositor, manifestó: “Lo vivo como puedo, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a tener un público, a jugar con ese público, a tener una especie de contagio o diálogo con ese público”. “Los festivales de agosto de tango han sido siempre más que importantes y muy esperados por todos los tangueros -continuó-. Todos los que somos directores, músicos, cantantes o bailarines necesitamos mostrarnos, y si esta vez no puede ser a través de los escenarios será de otra manera”.

Sobre el Festival

En el encuentro se podrá disfrutar de conciertos, clases de baile para grandes y chicos, milongas, tutoriales, celebraciones y homenajes. Se apuntará a reafirmar la presencia y el rol de la mujer en el tango.



En su grilla contará con la participación de artistas consagrados como Walter Ríos, María Nieves y Nicolás Ledesma y exponentes de las nuevas generaciones.



No faltará el clásico Mundial de Baile, esta vez en una versión inédita. Desde el jueves 27 hasta el sábado 29, el público podrá elegir al participante ganador con su voto (entre los 5 finalistas de la categoría Estilo Tango Escenario y los 10 de la categoría Estilo Tango de Pista) por medio de la web de Participación Ciudadana.



La audiencia podrá votar y elegir al ganador en dos convocatorias nacionales realizadas por el festival: “Cantá en el Festival” y “Videoclips de Tango”.



El encuentro ya sepuede ver aquí.

También en las redes sociales de Festivales de la Ciudad (en YouTube, FestivalesGCBA; en Facebook, /FestivalesGCBA; y en Instagram, @festivalesgcba).

Mirá la apertura del Festival de Tango:

[AHORA] Mirá la gran apertura de Tango BA Festival y Mundial.

Fuente Télam