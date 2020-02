Se realiza en Córdoba la Segunda Semana Mundial de la Cinefilia en el Cineclub Hugo del Carril. La actividad incluye proyecciones, charlas, debates y talleres, entre otras. Se presenta del 26 de febrero al 1 de marzo.

Los organizadores expresan: "La cinefilia no es otra cosa que pasión por el cine, por ver películas y hablar de ellas. La cinefilia es romántica: cree que el cine es uno de los reservorios de la humanidad en donde pervive la nobleza, el sentido de lo colectivo y el placer. Un cinéfilo pasa toda su vida levantando una casa donde cada ladrillo es una película, y aunque tiene la aspiración de terminarla, en el fondo sabe que siempre va a estar construida a medias, siempre le van a faltar paredes, pedazos de techo y aberturas. Es una casa que le brinda un poco de refugio pero lo mantiene a la intemperie. Por eso la cinefilia nunca puede ser una forma de evasión, de escape del mundo. La cinefilia es fundamentalmente una actividad social; no hay cinefilia posible si no hay otros con los que compartir la pasión. Por último, la cinefilia es un lugar y una forma de aprendizaje, quizá desordenado pero sumamente abierto, deseoso de ir hacia lo desconocido. En el centro de la cinefilia convive el placer y la incomodidad. El reconocimiento y la desorientación".

Se tarta de una actividad cultural y educativa en la que por cinco días cinéfilos de distintas partes del país y del mundo vendrán a nuestra ciudad para compartir sus películas, sus ideas y sus historias con toda la comunidad cordobesa. Esta ocasión estará dedicada a la reflexión en torno al cine de la década que acaba de terminar (2010-2019).

La programación estará compuesta por encuentros con el cine cordobés y el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken” de Buenos Aires, un taller intensivo de crítica cinematográfica y cinefilia, programas dobles seleccionados por los invitados especiales, quienes además realizarán masterclasses y críticas en vivo, y proyecciones elegidas por los miembros de revista de cine La vida útil, quienes organizan esta actividad de manera conjunta con el Cineclub Municipal Hugo del Carril.

Los invitados especiales en esta edición serán: Álvaro Arroba. Nació en Bilbao, España, en 1975. Fundó la revista Letras de cine e

Mirá toda la porgramación aquí.