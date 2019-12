El tradicional Rally Mundial de Burros, finalmente no se va a realizar en el encuentro de Doma y Folklore de Jesús María. La comisión dio a conocer la información se la siguiente manera: "El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María informa que, por circunstancias ajenas a su responsabilidad, no se llevará a cabo el denominado “Rally Mundial de Burros”. Pese a las conversaciones desarrolladas durante el año con el Festival, la Municipalidad de Mina Clavero tomó la determinación de dar marcha atrás con el acuerdo de palabra alcanzado, ya que no está facultada a ceder los derechos sin la aprobación del Concejo Deliberante. Por otra parte, el Festival de Doma y Folklore comunica que la grilla continuará como estaba prevista realizando la exhibición “Carrera de burros” el día sábado 11 de enero.