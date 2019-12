"Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar aparece en el primer puesto. La crítica Stephanie Zacharek considera que es la obra más “resplandeciente y conmovedora” del cineasta español.

La película está protagonizada por Antonio Banderas y Penélope Cruz .

Zacharek, en su lista de lo mejor de 2019 coloca a Scorsese y a los gansters encarnados por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino en El irlandés, que se estrena en Netflix el 27 de diciembre, en segundo lugar. Estrenada ya en Córdoba el jueves 21 de noviembre.

La medalla de bronce fue para Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), la novena película de Quentin Tarantino ambientada en la meca del cine a finales de los sesenta y que está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

El cuarto lugar es para Historia de un matrimonio, un drama producido por Netflix, que retrata la separación de una pareja encarnada por Scarlett Johansson y Adam Driver, con dirección de Noah Baumbach (Frances Ha, Historias de familia) y fecha de estreno en el servicio de streaming para el 6 de diciembre.

El quinto lugar es para Mujercitas, la nueva versión del clásico de Louisa May Alcott dirigida en esta ocasión por Greta Gerwig (Lady Bird) y protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep y Florence Pugh. A estrenarse en diciembre y enero respectivamente.

Completan la lista de las diez mejores películas del año: Parásitos, la aclamada e inclasificable película del surcoreano Bong Joon Ho; Puñales por la espalda, filme detectivesco escrito y dirigido por Rian Johnson; Yo soy Dolemite, el filme de Netflix protagonizado por Eddie Murphy; Un amigo extraordinario, la última película de Tom Hanks dirigida por Marielle Heller; y Estafadoras de Wall Street, la ficción protagonizada por Jennifer Lopez basada en la historia real de un grupo de bailarinas de striptease que se une para estafar a sus clientes, los adinerados magnates de Wall Street.