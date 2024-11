Llegan nuevos espectáculos para disfrutar esta semana en Córdoba.



El martes 12 a las 20, el Teatro del Libertador vibrará con "Madre Tierra, cantos de gratitud y piedad", una conmovedora presentación del Coro de Cámara de la Provincia junto a la compañía de danza Cortejo Escena, que interpretarán cantos ancestrales mapuches bajo la dirección de Juan Manuel Brarda y Ezequiel Rodríguez.



El miércoles 13 desde las 11:30, el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi propone un "Encuentro con artistas". Durante toda la jornada, se podrá disfrutar de charlas con los creadores de las exposiciones que culminan el 18 de noviembre: Gabriel Orge, Cecilia Casenave, Tony Valdéz, Soledad Galván y Belkys Scolamieri. Además, Soledad Galván ofrecerá un taller de escritura con cupo limitado. Una excelente oportunidad de conectar con el arte fotográfico desde una perspectiva única.



El sábado 16 a las 20, el Centro Cultural Córdoba presenta la última fecha del Ciclo Teatro Provincial con la obra "La que anda”. Desde Villa de Soto, Florencia Coll y Mariana Aguas nos traen una pieza de Teatro-Danza que explora la esencia de la mujer latinoamericana a través de la poesía, el movimiento y la música. Una celebración de la fuerza, la resistencia y la diversidad femenina que te dejará sin aliento. La entrada es libre y gratuita.



Por su parte, hasta el 20 de noviembre, el 15° Festival Internacional de Jazz, con más de 30 propuestas artísticas, incluyendo invitados internacionales de Italia, España y Polonia. Este festival ofrece 13 días de conciertos gratuitos en distintos escenarios de la ciudad como el Teatro Real y el Paseo del Buen Pastor además de sedes en el interior provincial como San Francisco, Villa María y Río Cuarto.



La grilla día por día, puede consultarse aquí.



Mirá la programación de toda la semana:

Lunes 11

A las 19. Presentación del Coro Polifónico Delfino Quirici. Anfiteatro del Parque Sarmiento - Paul Groussac 201, Río Cuarto. En el mes de su 92° aniversario, el elenco provincial se unirá a las celebraciones por el 237° aniversario de la fundación de la ciudad de Río Cuarto, con un programa que recorrerá populares melodías de la música argentina y latinoamericana. Junto a los músicos Julio Escudero, Pablo Gonella y Vicente Ronza, el homenaje a la ciudad se reflejará en versiones corales, realizadas, entre otros, por los arregladores riocuartenses Jorge Aguilar y Darío Ferrero. Entrada libre y gratuita.

Martes 12

A las 17. Cine: El aroma del pasto recién cortado (de Celina Murga, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Pablo es un profesor universitario casado y con dos hijos. Comienza un romance secreto con una estudiante, sin imaginar las consecuencias. Al mismo tiempo, Natalia, profesora universitaria, casada y con dos hijas, se lanza a un romance secreto con un estudiante. Dos historias que se intercalan y reflejan; una protagonizada por un hombre, la otra por una mujer. Repite el miércoles 13 a las 17. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 17:30. Presentación del libro Querido Gigante. Museo Evita Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511



El evento contará con la presencia de la autora Adriana Fernández y la editora Karina Fraccarolli junto a la narradora Carlina Sena. Querido Gigante es una historia sobre los momentos en que hablamos y no nos escuchan. Albertina es una giganta enamorada de Vivaldo, un gigante que duerme sin nunca despertar. Cartas de amor van y nadie las lee. En ese tiempo el reino está en peligro. Serán necesarios el ingenio, la valentía y la unión de todas las gentes para salvarlo, pero Vivaldo duerme. ¿Qué pasará? Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine en el Palacio: Corazones abiertos (de Susanne Bier, Dinamarca,2022) Museo Evita Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Cecilie y Joachim están a punto de casarse cuando un extraño accidente de coche deja a Joachim tetrapléjico. La conductora del otro coche, Marie, y su familia tampoco salen airosos. Su marido, Niels, trabaja en el hospital donde conoce a Cecilie y se enamora perdidamente de ella. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala (90 personas).

A las 18:30. Cine: Tempus Fugit (de Luciana Terribili, Argentina,2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tempus Fugit se introduce en el universo de pensamientos y evocaciones de Camilo, un adolescente con una enfermedad muscular, en el momento en que transita hacia la vida adulta. La película navega entre la escritura de textos de corte filosófico y conversaciones que mantiene con su amigo Luis, con una mirada crítica hacia los sistemas sociales, sus propias relaciones, y a sí mismo. Repite el miércoles 13 a las 21. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.-

A las 19. Cine: Un buen padre (de Ronan Tronchot, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

En un pequeño pueblo del centro de Francia, Simon es un sacerdote dedicado plenamente a su parroquia. Durante una misa, Louise, a quien no había visto desde su seminario hace años, reaparece. Ella le presenta a Aloe, un niño de 11 años, del que él es padre. Esta noticia revolucionará su vida cotidiana: ¿podrá ser un buen sacerdote para sus fieles y un buen padre para su hijo? Simon intentará convencer a las máximas autoridades de la Iglesia de que su vocación es compatible con el amor paternal.

Repite el miércoles 13 a las 19; jueves 14, viernes 15 y sábado 16 a las 17 y domingo 17 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 20. Madre Tierra, cantos de gratitud y piedad. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Bajo la dirección artística de Juan Manuel Brarda, puesta en escena y coreografía de Ezequiel Rodríguez, el Coro de Cámara de la Provincia junto a la compañía de danza Cortejo Escena, interpretan Cantos ancestrales mapuches, de Nicolás Mazza, Aquim Sacramento, de Ney Rosauro, Suite de Lorca, de Einojuhani Rautavaara, Invierno (versión Coral de Frank Krawczyk - versión Instrumental de Juan Zigarán), de Antonio Vivaldi, y Concierto para marimba, coro y percusión, de Gene Koshinski. Entrada general $1.000 pesos disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.



A las 20:30. Cine por la Diversidad: Noche de estreno (de John Cassavetes, Estados Unidos, 1977)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Programador invitado: Bruno Lanfranco. Myrtle Gordon es una actriz de Broadway que se mete demasiado a fondo en la piel de sus personajes, con lo que eso supone de desgaste personal. Está ensayando una obra en la que encarna a una mujer que se niega a admitir que está envejeciendo. Tras ser testigo de la trágica muerte de una de sus fieles seguidoras, tendrá que enfrentarse al laberinto en que se ha convertido su vida personal y profesional. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Repite el miércoles 13 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 13

A las 11:30, 12:30, 16:00, 17:00 y 18:30. Encuentro con artistas. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen, 622



Con motivo de concluir las muestras que se exhiben hasta el 18 de noviembre, los y las artistas realizarán charlas al pie de sus obras y otras actividades, a lo largo del día. La jornada comenzará a las 11:30 con una charla de Gabriel Orge por su muestra “La costura y el sueño”; luego, a las 12:30, continuará Cecilia Casenave por “Sustancias eternas”; a las 16:00, Tony Valdéz por “En el sur americano”; a las 17:00, Soledad Galván por “Derribando a Lombroso” quien también realizará un taller de escritura titulado “Exhumación de los rostros. Escribir la vida detrás de las imágenes” (esta actividad es con cupo limitado, sujeta a inscripción previa en https://forms.gle/ieyBeZxCicu71Y696 y finalizará a las 18:30, junto a Belkys Scolamieri quien realizará la charla a pie de obra por la exposición de Sofía Desuque, “Todas las rutas”, donde además realizará una lectura de cartas vinculadas a los textos que forman parte de la muestra. Entrada libre y gratuita, salvo el taller de escritura que es con cupo limitado, sujeto a inscripción previa.

A las 16. Talleres creativos del Sobre Monte: ciclo “Florum Hereditatem”. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218, Centro.

Con distintas propuestas artísticas, abordamos las distintas flores que habitan nuestra colección, flores bordadas, pintadas, grabadas. Con esa inspiración vamos a reinterpretar esas flores en distintos talleres creativos. Esta ocasión se propone una mesa taller de esquejes y de impresión textil. Actividad libre y gratuita

A las 17. Mujeres y FolkloreEspacio Cultural Museo de las Mujeres - Rivera Indarte 55



Jornada de arte y reflexión cuyo objetivo es compartir experiencias, abrir el diálogo, recuperar memorias y visibilizar el hacer de las mujeres en el folklore. El evento está a cargo de dos colectivos de danzas folclóricas: Renacidas y Raíz en vuelo. También será parte la cantora y compositora Silvina Fernández y la socióloga y antropóloga Natalia Díaz, quien investiga músicas populares, género y discursos sociales. La entrada es libre, abierta y gratuita.

A las 17. Naturaleza y Pareidolia en la Obra de Cecilia Candia. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Esta visita guiada temática se enfoca en la fascinación de Candia por la naturaleza y la pareidolia. El recorrido explorará cómo la artista utiliza hongos, flores e insectos para crear composiciones que invitan al espectador a descubrir formas ocultas y figuras emergentes. La actividad destacará el proceso creativo que convierte elementos naturales en narrativas visuales complejas y lúdicas. Recorrido junto a la artista y al curador Christian Román. En las salas 8 y 9 del museo. Destinado para todo público, con entrada gratuita.

A las 18:30. Cine: La inocencia (de Hirokazu Koreeda, Japón,2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Una madre soltera le exige al profesor de su hijo que le explique por qué el chico lleva tiempo comportándose de manera extraña. La situación empeora drásticamente tras una pelea entre su hijo y otro chico de la escuela. Repite el viernes 15 a las 18 y sábado 16 a las 21. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.

A las 19:30. Cine Club del CCC: La Tregua (de Sergio Renán, Argentina, 1974). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

En el marco del Ciclo “Cine Nacional Argentino”. Martín Santomé, un viudo con tres hijos, comienza a registrar en un diario íntimo la vida cotidiana y anodina de la oficina y las tensiones de su vida familiar. Un día, a punto de jubilarse, irrumpe en su vida la joven Laura Avellaneda, y Martín descubre que aún está vivo. Superados los temores que les infunde la gran diferencia de edad que hay entre ellos, se atreven a correr el riesgo de vivir una relación amorosa. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20:30. Miércoles escénico presenta: Noche de Stand Up. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tres comediantes de stand up, Gabriel Ventosi (Río Cuarto), Romi Bonavia (Laboulaye) y Marcos 'Cuca' Luján (Río Cuarto), referentes del género en el sur de Córdoba, presentan su material, cada uno con su estilo particular. Entrada libre y gratuita.

Jueves 14

A las 17. Esencia insondable. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Taller de performance evocando al espíritu de lo sagrado, en el marco de la exposición de la sala 3 de Lucia Torres. Tú alma tiene un deseo que intenta satisfacer por sí misma, es en la fluidez del movimiento, donde se detiene la memoria y aflora el origen de lo ancestral. Destinado para mayores de 18 años con entrada gratuita en Sala 3



Actividad con cupo, inscripciones completando el formulario aquí.

A las 19. Cine espacio INCAA: Atahualpa Yupanqui, un trashumante (de Federico Randazzo,Argentina, 2024). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



El documental se gestó ante la inquietud de digitalizar archivos en variados soportes que acumulaba Roberto “Coya” Chavero, el único hijo del matrimonio con Nenette. Él preside la Fundación Atahualpa Yupanqui que sostiene el Museo Agua Escondida en lo que fue la casa de la familia en Cerro Colorado. Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Un film total a la altura de su figura, a más de 30 años de su muerte.

Repite viernes 15 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star”. Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



La Comedia Cordobesa presenta San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: La vuelta de San Perón (de Carlos Müller, Argentina, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Función con la presencia del director. Un enigmático documental en formato 16 milímetros es hallado en la provincia de Córdoba. Cuenta la historia de una familia de cartoneros, semanas después de las elecciones ganadas por Cámpora en 1973. Norma Teresa Cuevas de Aresta, de 37 años de edad y madre de 17 hijos habla de sus sueños y cuenta sus esperanzas ante el país que se viene. Se trata de una mujer profundamente peronista y creyente. El rollo de material fílmico es encontrado por el cineasta Carlos Muller, que inicia una investigación para saber quién fue esa mujer, qué fue de sus hijos y familia y, en todo caso, quién fue el autor del misterioso corto documental.

Repite el viernes 15 a las 20:30 y sábado 16 a las 19. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.

A las 21. Centenario de Gabriel Fauré. Iglesia de la Compañía de Jesús - Caseros 52



El Coro Polifónico de Córdoba realiza un tributo por el 100° Aniversario del fallecimiento del gran compositor, maestro de la melodía, a través de dos piezas representativas del músico francés: Réquiem y Cantiques de Jean Racine. En la dirección musical, el maestro Camilo Santostefano, con las voces solistas de Sabrina Paterno (soprano) y Ariel Suárez (bajo), y el acompañamiento en piano de Andrea Mellia. Entrada libre y gratuita; el concierto comienza después del oficio religioso.

A las 21. Cine: Virgen rosa (de Dennis Smith, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Tres hermanos peregrinan durante horas en una fábrica abandonada devorada por la naturaleza. Intentan llegar a Luján, la capital de la fe, para pedir a la Virgen por la salud de su padre enfermo. Hace tiempo que los hermanos no están juntos. Ese día celebran los veinticinco años de Rosa, la menor. Ni el festejo los libera de la tensión que provoca Josefina intentando exponer los secretos familiares. Los kilómetros pasan y Josefina, Noé y Rosa nunca salen de la fábrica. Envueltos en paisajes imaginarios, los años de distancia se hacen presentes y los hermanos luchan con la memoria. Sus intentos por unir a la familia parecen una quimera imposible: el pasado emerge, una y otra vez, como un aguijón incrustado. Virgen Rosa es la historia de una virgen con el cuello rasgado y vuelto a enmendar.



Repite el viernes 15 y sábado 16 a las 21; domingo 17 a las 17. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Viernes 15

A las 10. Charla taller: "A diez años de la mudanza del AHPC: Desafíos y tensiones en torno al traslado de patrimonio documental". Auditorio del Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Leopoldo Lugones 401, ciudad de Córdoba.

La actividad propuesta se centrará en transmitir la experiencia del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba en el proceso de preparación de los documentos y su complejidad para mudar bienes patrimoniales de casi cinco siglos al nuevo edificio que se construyó para ello.



Entrada libre y gratuita con inscripción previa aquí.

A las 10:30. Cine a domicilio: Las motitos (de Gabriela Vidal e Ines Maria Barrionuevo,IPEM 407 ANEXO - La Ciénaga



Juliana y Lautaro viven en un barrio humilde sitiado por policías, están enamorados y enfrentan un embarazo no deseado. No saben cómo ni a quién acudir para sortear la ilegalidad y el desamparo hasta que Flor, mamá de Juli, se da cuenta de lo que pasa y actúa; después, los adolescentes vuelven a encontrarse. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Cine a domicilio: Las motitos (de Gabriela Vidal e Ines Maria Barrionuevo, IPEM 135 ANEXO - Las Calles



Juliana y Lautaro viven en un barrio humilde sitiado por policías, están enamorados y enfrentan un embarazo no deseado. No saben cómo ni a quién acudir para sortear la ilegalidad y el desamparo hasta que Flor, mamá de Juli, se da cuenta de lo que pasa y actúa; después, los adolescentes vuelven a encontrarse. Entrada libre y gratuita.

A las 16. 5° edición de la Feria Copperweld. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen, 622



Llega la 5° edición de la Feria Copperweld al Museo Palacio Dionisi, un evento artístico de proyectos editoriales y gráficos, producido en el marco de la radicación de proyectos CePIABIERTO 2021, en articulación con el Seminario de Edición Gráfica Experimental de la Facultad de Artes de la UNC. Copperweld es una feria de ediciones experimentales vinculada a las prácticas artísticas contemporáneas, que busca incentivar el desarrollo y la circulación de producciones impresas que se manifiestan mediante la puesta en diálogo entre imagen y escritura. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Teatro Independiente en el Real: “Hijas de P”. Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



Hijas de P* Es una comedia dramática que sigue a cuatro hermanas en un encuentro inusual. Cuando se enteran de que se han quedado sin herencia, se ven inmersas en una serie de situaciones cómicas y emotivas que las llevarán a tomar decisiones poco convencionales para asegurar su futuro financiero. Edad recomendada: mayores de 15 años. Entrada general $10.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Banda de concierto. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia ofrece una selección de los clásicos de su repertorio. El programa condensa la riqueza de timbres, melodías y la gran variedad de colores de la música que se escribe para instrumentos de viento y percusión. En la dirección, el maestro Andrés Acosta. La entrada es gratuita, con retiro de las ubicaciones previamente por la boletería, desde el miércoles 13, en el horario de 9 a 20.

A las 20. Teatro: “En el mismo cielo” Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Obra teatral de Fernanda Salomón que desde el humor desdramatiza la vida, aventuras y desventuras de las personas trans en toda su trayectoria de vida (desde la llegada a este mundo hasta su partida). Cuatro personas trans se encuentran en el cielo, en la oficina de San Pedro. Entre diálogos desopilantes y descarnados, cuentan la vida de las personas trans en la sociedad. Entrada libre y salida a la gorra, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Noche de los Museos para las Infancias. Casa Museo Gobernador Amadeo Sabattini - Mariano Moreno 270, Villa María



Con el objetivo de enriquecer el recorrido del museo durante la Noche de los Museos, proporcionando una experiencia inmersiva y artística sobre la vida y obra del Gobernador Sabattini a través de intervenciones performáticas. Dos actores (Marina Monti y Mauro Adán) caracterizados como figuras históricas o contemporáneas cercanas a Sabattini realizarán intervenciones a lo largo del recorrido, ofreciendo datos de color sobre su vida y obra, involucrando al público de manera interactiva y dinámica. Entrada libre y gratuita

A las 20. 2da Edición de CORTOS DEL SUR. Proyección de cortometrajes y entrega de distinciones. Club Deportivo y Cultural del Campillo - Del Campillo, Cba



Exhibición de los cortos realizados en el marco del proyecto "Cortos del Sur", una iniciativa del Grupo de Cine Independiente de Del Campillo, acompañado por la Municipalidad de la localidad, a la que la Agencia Córdoba Cultura, a través del Polo Audiovisual Córdoba, brinda apoyo y acompañamiento. En la oportunidad, participarán con sus historias las localidades de Jovita, Vicuña Mackenna, Huinca Renancó, Isla Verde, Río Cuarto y Del Campillo; además, de un proyecto invitado de la ciudad de Córdoba. A la función y proyección de los cortometrajes, se suma la grata presencia de los actores Tomás Fonzi y Gastón Grande, de reconocida trayectoria por su participación profesional en cine y televisión. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine Bajo las estrellas: La Tortuga Roja (de Michael Dudok de Wit, Francia, 2016) Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani - Echeverría 232, Unquillo



Un hombre naufraga en una isla tropical habitada por cangrejos, aves y otros animales marinos. En su afán desesperado de escapar de allí, un día encuentra una extraña tortuga que cambiará su vida para siempre. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje “Father and Daughter”). Una coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli. En la apertura se proyectarán cortos animados realizados por talentosos animadores de Sierras Chicas. Entrada libre y gratuita, trae tu reposera o manta. Entrada libre y gratuita

A las 21. Teatro Independiente en el Real: “No tiene un desgarrón” Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66



Un encuentro de los cuerpos. Un encuentro de las tinieblas. El silencio absoluto que lo arruina todo. El interlocutor imaginario que uno construye a fin de poder imaginarlo. El contacto con hechos que se revelan como errores. La tentativa de tender un puente a través del tiempo. Este tiempo. Dirección: Rita Cortese. En escena: Julieta Cardinali, Vera Spinetta. La edad recomendada para disfrutar de la obra es para todo público.

Repite el sábado 16 a las 21. Entradas desde $15.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

Sábado 16

A las 15. La materia del libro. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Taller de encuadernación dictado por Juliana Bonacci, que invita a involucrarse en el proceso de construcción de un libro. La idea es atender a las acciones de elaboración del objeto considerando un cruce interdisciplinario con una obra visual, permitir un acercamiento de esos dos mundos en el proceso de encuadernación. La propuesta se realiza en el marco de la muestra “Narrar historias con fragmentos” expuesta en la sala 1 del museo. Destinada para todo público con entrada gratuita, en foyer y patio del museo.



Actividad con cupo, inscripciones completando el formulario aquí.

A las 18. Taller de juegos y narraciones: “¿A qué huele la primavera? Museo Histórico Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218, Centro



En un contexto de disfrute y sensibilización estética, mediante dinámicas lúdicas y relatos contados/ cantados, pondremos la oralidad en movimiento teniendo de cómplices a los adultos que acompañen. Invitamos a las familias a participar de esta segunda edición, en un entorno educativo que integra humor, literatura y didácticas participativas para que nadie se quede quieto. A pedido de público repetiremos encuentro de susurros primaverales, canciones, cuentos y poemas, en un bello espacio preparado para un diálogo divertido y placentero que trasciende lo etario y nos propone conectar como especie. Dirigido a infancias de 0 a 6 años en compañía de sus personas más queridas.

A las 19. Cine: Atahualpa Yupanqui, un trashumante (de Federico Randazzo, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



El documental se gestó ante la inquietud de digitalizar archivos en variados soportes que acumulaba Roberto “Coya” Chavero, el único hijo del matrimonio con Nenette. Él preside la Fundación Atahualpa Yupanqui que sostiene el Museo Agua Escondida en lo que fue la casa de la familia en Cerro Colorado. Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Un film total a la altura de su figura, a más de 30 años de su muerte.

Repite domingo 17 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 19. Cine: Atahualpa Yupanqui, un trashumante (de Federico Randazzo,Argentina, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



En el marco de la XVI Semana de la Cultura del Instituto de Artes Folklóricas Vitillo Ábalos y la presencia del director. Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Un film total a la altura de su figura, a más de 30 años de su muerte. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ciclo Teatro Provincial: “La que anda”. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Desde la localidad de Villa de Soto, se presenta la última fecha del ciclo con la obra de Teatro-Danza que cuenta con la dirección de Florencia Coll y Mariana Aguas en escena. La Que Anda es una obra unipersonal que danza el estar y el andar de las mujeres latinoamericanas. Es poesía que surge de sus existencias, colores, cantos, poderes y quehaceres; de sus creencias, conflictos, resistencias y luchas, así como de su enorme capacidad para organizarse y su conexión con la memoria y la naturaleza. La obra celebra sus creaciones e identidades, reflejando la diversidad con la que las mujeres despliegan la vida en este territorio. El 4 de noviembre de 2023, La Que Anda celebró su estreno en el C. Cultural La Usina de Villa de Soto. Recientemente, la obra fue seleccionada para participar en el 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, L.T.T.B.I y NB celebrado en Jujuy. Entrada libre y gratuita

A las 20. Teatro Independiente en el Real: “Cosas de Chicas”. Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



Lara Carignano presenta “Cosas de chicas” es un espectáculo único, un show tanto de humor como de música, con la participación de un gran personaje desopilante “La Pochy”. Ella, Actriz Revelación de los “Premios Carlos”, le brinda al público la oportunidad de ser arte y parte, no solo por disfrutar de un hecho cultural sino que además se ve interpelado/a por monólogos que reflejan las historias cotidianas donde la empatía de Lara desborda en áreas sociales, genéricas y de prejuicios, El mundo de Lara es el mundo de cualquiera de nosotras y nosotros, un mundo que va de la sutileza de un poema a la catarsis y la verborragia que nace de la pasión y la creación diaria. “Cosas de Chicas”. Actuación. Baile. Canto. Risa. Diversión. Momento único y transformador. Edad recomendada: mayores de 13 años. Entrada general $9.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 21. Cine a domicilio: Las motitos (de Gabriela Vidal e Ines Maria Barrionuevo, Centro Cultural Sabato - Villa Cura Brochero



Juliana y Lautaro viven en un barrio humilde sitiado por policías, están enamorados y enfrentan un embarazo no deseado. No saben cómo ni a quién acudir para sortear la ilegalidad y el desamparo hasta que Flor, mamá de Juli, se da cuenta de lo que pasa y actúa; después, los adolescentes vuelven a encontrarse. Entrada libre y gratuita.

Domingo 17

A las 11. Domingos Infantiles: “Giro, calesita de estaciones” Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



El Teatro Estable de Títeres con la autoría y dirección de Hernán Danza presentan a dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira... y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno…Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Edad recomendada: de 1 a 5 años. Entrada general $2.000 pesos, disponibles a través de autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Tango, tradición y vanguardia. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana interpreta al compositor y pianista, José Ogivieki, uno de los más destacados compositores y directores del tango contemporáneo. El espectáculo Milonguero de hoy. La obra de José “Pepo” Ogivieki, cuenta con la actuación de la pareja de baile que forman Silvia y Walter, con coreografía de tango (Escenario y Salón), además de las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín. La dirección general es del maestro Damián Torres. La entrada es gratuita, con retiro previo por boletería, desde el jueves 14, en el horario de 9 a 20.