La Agencia Córdoba Cultura anuncia los eventos culturales que se pueden disfrutar esta semana. Habrá exposiciones de arte contemporáneo, la reposición de una de las óperas de renombre internacional y estrenos teatrales que invitan a reflexionar sobre las complejidades humanas.



El jueves 19 de junio a las 18:30, el Centro de Arte Contemporáneo abrirá las puertas a una nueva exposición titulada “Tendencias”. Esta exposición reúne obras premiadas en los Salones de Córdoba y pone en valor la diversidad de lenguajes de las diferentes corrientes artísticas de la época, abarcando un vasto panorama de la producción contemporánea.



El mismo jueves 19 a las 20, el imponente Teatro del Libertador San Martín pondrá en escena una de las óperas más aclamadas de Giacomo Puccini: La Bohème. Esta obra en cuatro actos será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico de Córdoba, el Coro de Niños del ISEAM Domingo Zipoli y el Circo Da Vinci, bajo la dirección escénica de Cristina Gómez Comini y la dirección musical de JongWhi Vakh.



Finalmente, a las 20:30 del jueves 19 y el jueves 26, el Teatro Real presenta el estreno de la Comedia Cordobesa con la obra Hotel Open, dirigida por Gonzalo Tolosa. Un drama psicológico que explora la naturaleza humana a través de cinco mujeres atrapadas en un hotel deteriorado, quienes luchan por sobrevivir a un ambiente opresivo, tanto física como emocionalmente. La obra promete conmover al público con su reflexión cruda sobre la condición humana. Las entradas están disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del teatro.



Martes 17

A las 17. Cine: Fuera de temporada (de Stéphane Brizé, Francia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Mathieu vive en París, Alice en una pequeña ciudad costera del oeste de Francia. Él tiene unos cincuenta años y es un reconocido actor de cine. Ella tiene más de cuarenta años y es profesora de piano. Se enamoraron hace unos quince años. Luego se separaron. Desde entonces, el tiempo pasó, cada uno siguió su camino y las heridas fueron cicatrizando de a poco. Cuando Mathieu decide darse un respiro en un Spa alejado de todo, sus vidas volverán a cruzarse de forma casual.



Repite a las 21; miércoles 18 a las 17 y 21; sábado 21 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 18. Encuentro de publicaciones digitales cordobesas. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



“La cultura escrita en las nubes. Medios digitales cordobeses” donde participan: Tierra Media, La Tinta, Basta Ya. Actividad realizada conjuntamente entre la Biblioteca Córdoba y la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.



A las 18. Cine: Vermiglio (de Maura Delpero, Italia, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Finales de la Segunda Guerra Mundial en Vermiglio, un remoto lugar en los Alpes italianos. La llegada al pueblo de un soldado desertor va a marcar un antes y un después en la vida de sus habitantes, especialmente en la familia del maestro, que verá cómo cada uno de sus miembros se dirige hacia un destino inesperado.



Repite el miércoles 18 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 18. Cine en el Palacio: El testaferro (de Martin Ritt, Estados Unidos, 1976) Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Durante la época de la “caza de brujas” en Hollywood, el guionista de televisión Alfred Miller es uno de los escritores condenados al ostracismo por sus ideas de izquierdas. Para poder seguir trabajando, ofrece dinero a Howard Prince, un ex-compañero del colegio, a cambio de que le permitiera utilizar su nombre para firmar sus textos. No será el único escritor que requiera los servicios de Howard como testaferro. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Unidos por la música (de Emmanuel Courcol, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida.

Repite miércoles 18 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la diversidad: Appropriate Behavior (de Desiree Akhavan, Estados Unidos, 2014) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Durante junio el ciclo nos trae algunas de las películas más destacadas del cine contemporáneo. Esta vez, el eje gira alrededor de una de las diversidades menos comprendidas por el conservadurismo y más vulnerables a la brutalidad: la diversidad sexual. Para la joven Shirin, ser parte de una familia persa perfecta no es fácil. La aceptación la elude por todos lados: su familia no sabe que es bisexual, y su ex novia, Maxine, férrea defensora de la liberación sexual, no puede entender por qué no les dice nada. Después de un anuncio familiar del compromiso de su hermano con un premio iraní aprobado por los padres, Shirin se embarca en una rebelión privada que involucra una serie de aventuras pansexuales, mientras trata de descifrar qué salió mal con Maxine. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 18

A las 17. Presentación del libro "Hilda Zagaglia. De lo inasible a lo visible” Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



La editorial Bosquemadura presenta una publicación digital que recorre 40 años de producción de la artista Hilda Zagaglia. El libro aborda su obra desde lo plástico, lo poético y lo filosófico, con un diseño cuidado y obras inéditas. Reflexiona sobre creencias locales, espiritualidad, mestizaje cultural y perspectiva de género. Incluye ensayos de Alejandra Ciriza, Natalia Encinas y Renato Miracco, además de textos de la propia artista. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine: Tesis sobre una domesticación (de Javier Van de Couter, Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Basada en la novela de Camila Sosa Villada. Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad? Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Cine Club del CCC: SyD Nancy (de Alex Cox, Reino Unido,1986) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Este mes, en el Cine Club del CCC inicia el ciclo Acordes en la oscuridad. Cox repasa la trayectoria y los últimos años de Sid Vicious, líder del mítico grupo punk Sex Pistols. Sid Vicious y Johnny Rotten eran las estrellas del grupo de rock Sex Pistols. Sid se enamorará de una chica americana, Nancy, y ambos no sólo mantendrán una relación juntos, sino también con el mundo de las drogas. En octubre de 1978, en el hotel Chelsea de NY, Nancy es encontrada apuñalada junto a Sid, abatido de pena. Arrestado y acusado de su asesinato, muere de sobredosis antes del comienzo de su proceso judicial. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

A las 20. Ciclo Grandes poetas del tango: Alfredo Le Pera. Teatro Real – Carlos Gimenez- San Jerónimo 66



Bajo la dirección artística de Damián Torres, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana lleva adelante una propuesta que busca celebrar la riqueza lírica y el legado de los autores fundamentales del género ciudadano. En esta nueva entrega del ciclo anual que encabeza la Orquesta Provincial de Música Ciudadana se busca homenajear la obra de Alfredo Lepera. Canta: Gustavo Visentín, Bailan: Silvia y Walter, Canta: Mery Murúa.



Edad recomendada: todo público. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20. Concierto de música argentina. Centro Cultural de la UNC



La Orquesta Académica del Teatro del Libertador interpreta un programa compuesto por: Suite argentina para guitarra, orquesta de cuerdas, corno y clavecín, de Eduardo Falú (solista: Guillermo Dezi Codaro); “Che Tango”, de Noelia Escalzo; Taquito militar, de Mariano Mores, y “Felicia” (arreglo de Giuliano Gangi). Director artístico: Hadrian Avila Arzuza. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Jueves 19

A las 17. Presentación del libro de poesía contemporánea: “El trabajo de Lola Mora” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



El trabajo de Lola Mora es analizado desde la historia, lo urbano, el arte, la semiótica y la visión de la artista. Una mirada múltiple y de variadas fuentes para conocer la visión y la importancia de la obra de la artista del interior de la Argentina. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Cine: Vermiglio (de Maura Delpero, Italia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Drama de época ambientado en un remoto pueblo de montaña de los Alpes italianos a finales de la Segunda Guerra Mundial. La historia nos adentra en la familia del maestro local y nos muestra cómo la llegada de un soldado desertor alterará su vida y conducirá a todos sus miembros a un destino inesperado. Repite a las 21; viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a las 17 y 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 17:30. Mesa de conversación y lectura: Los libros de Los días de la noche. Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Este encuentro propone profundizar en el andamiaje poético de la obra de la artista Sofía Sartori. A partir de un acercamiento a los libros que atravesaron la producción de Los días de la noche, indagaremos sobre el vínculo entre la literatura y la obra, entre textil y texto, reflexionando sobre las diversas posibilidades narrativas a partir de la resonancia de las palabras. Sofía Sartori, Carolina Cuervo, Mariana Guagliano, Constanza Ruibal y Szabine Vollenweider. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine: Semana Hitchcock: Los pájaros (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1963) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.



A las 18.30. Inauguración de la muestra Tendencias. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí



Esta muestra reúne obras premiadas en los Salones de Córdoba que, actualmente, pertenecen a las colecciones de los museos Caraffa y Genaro Pérez, la Fundación ProArte y el Banco de la Provincia de Córdoba. Tendencias pone de manifiesto el empleo de la diversidad de lenguajes de las diferentes corrientes de la época. En la ocasión se descubrirá una placa agradecimiento en el patio interno a quienes fueron los miembros fundadores del CAC.



La exposición podrá visitarse hasta el 31 de agosto inclusive, de martes a domingos y feriados en el horario de 10 a 19hs, con una entrada general de $1.000. Los días miércoles el ingreso es gratuito, al igual que para jubilados y estudiantes. Entrada gratuita a la inauguración.

A las 19. Cine espacio INCAA: La búsqueda de Martina (de Márcia Faria, Brasil, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Mejor película latinoamericana en el Festival Internacional de Mar del Plata (2024). Martina es una viuda argentina que lleva más de treinta años buscando a su nieto, nacido en cautiverio durante la dictadura militar. La necesidad de encontrarlo se vuelve aún más urgente cuando Martina recibe el diagnóstico de Alzheimer. Al descubrir que su nieto podría estar en Brasil, Martina emprende un viaje en el que pasado y presente se entrelazan, convirtiendo su búsqueda en una lucha contra el olvido.

Repite viernes 20 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Clase taller de instrumentos iniciales en la observación astronómica. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



Dirigido a jóvenes y adultos, se explicarán las ventajas y las limitaciones que ofrecen los diferentes instrumentos ópticos accesibles, para realizar observaciones contemplativas visuales. Se indicarán algunos criterios básicos a considerar, a la hora de elegir y usar los diferentes diseños de instrumentos ópticos.



Dictado por el Prof. Carlos Alberto Colazo: Prof. de Matemáticas, Física y Cosmografía. Ingeniero Mecánico. Propietario Observatorio Astronómico “El Gato Gris” – Tanti – Córdoba. Entrada gratuita reservas por mail a astrotaller.mcnc@gmail.com



IMPORTANTE: en caso de nubosidad muy abundante o mal clima se brindará la Clase teórica.

A las 20. La bohéme. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini. Participan Orquesta Sinfónica de Córdoba, Coro Polifónico de Córdoba, Coro de Niños del ISEAM Domingo Zipoli, y Circo Da Vinci.



Dirección escénica: Cristina Gómez Comini. Dirección musical: JongWhi Vakh. Solistas: Lucía González/Cecilia Leunda, Pablo Bemsch/José Curado, Anahí Cardoso/Alejandra Tortosa, Federico Bildoza/Federico Finnochiaro, Roy David Pullen/Leonardo Pérez, José Luis Moreno/Alejandro Wagner. Diseño de vestuario a cargo de Ana Rojo, diseño de escenografía de Augusto Bernhardt, y diseño de iluminación de Rafael Rodríguez.



Repone sábado 21, martes 24, jueves 26. Localidades disponibles próximamente a través de Autoentrada y en boletería. Valores: Platea, 40.000; cazuela, 30.000; tertulia, 25.000; paraíso, 15.000; palcos altos y bajos, 150.000; y palcos cazuela, 100.000 pesos.

A las 20:30. Estreno de la Comedia Cordobesa: “Hotel Open” Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66



Con dirección de Gonzalo Tolosa, la Comedia Cordobesa estrena “Hotel Open”. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Repone el jueves 26 a las 20:30. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: Semana Hitchcock: Vértigo (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1958) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse. Gavin Elster (Tom Helmore), un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vigile a su esposa Madeleine (Kim Novak), una bella mujer que está obsesionada con su pasado. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Viernes 20

FERIADO. Día de la Bandera – Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

A las 10. Comunicaciones con Manuel Belgrano. Archivo Histórico Provincial – Av. Poeta Lugones 401



Exposición de documentos históricos – en conmemoración del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. La muestra “Comunicaciones con Manuel Belgrano” presentará réplicas de documentos originales preservados en nuestro archivo, donde se revelan las comunicaciones entre Manuel Belgrano y el Gobierno de Córdoba, desde distintas partes del territorio y en diferentes fechas. Se presentará el recorrido del creador de la bandera, desde 1812 hasta 1819, en el marco de las campañas independentistas y su vinculación con la Provincia. Desde el viernes 20 y durante el mes de julio, de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Entrada gratuita.

A las 20. Numen Cuarteto de Cuerdas y músicos invitados presentan “De mis pagos” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



En esta ocasión el Cuarteto de cuerdas Númen (integrado por: Hernán Testa y Carolina Lorenzo en violines, Gustavo Raspo en viola y Eugenia Menta en violonchelo) junto a Marco Cordero, arreglista oriundo de la Ciudad de Córdoba, presentan en formato de cámara, un concierto homenaje a Los Hermanos Ábalos, referentes imprescindibles de la música folklórica argentina y por qué no también de la música latinoamericana. Entrada general $9.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Teatro Independiente: “Flores Rojas”. Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Es posible que la Revolución de Mayo haya triunfado gracias a “grandes pequeños actos” de mujeres que han sido invisibilizadas por la historia oficial: Macacha Güemes y Carmen Puch de Güemes (hermana y esposa de Güemes) referentes claves en la historia de la independencia nacional. Dramaturgia: Mariana Caballero Said. Edad recomendada: mayores de 13 años.

Repite sábado 21 a las 20:30. Entrada general $10.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 21

A las 18:30. Cine: Semana Hitchcock: La soga (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1948) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



A casa de dos estudiantes van llegando los invitados a una especie de fiesta de fin de curso. El invitado que más temen es su tutor y profesor, un astuto criminólogo que sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque ellos se han propuesto demostrar lo contrario. En efecto, con su llegada crece cada vez más la tensión y el nerviosismo de los jóvenes. Y no es para menos, porque tienen un cadáver encerrado en el arcón que sirve de mesa para la cena. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Jovita Quitapenas. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

En una función a beneficio de LALCEC, el espectáculo pone en valor el humor como energía vital que alivia, une y sana, a través de la palabra la risa la convivencia, se busca espantar la tristeza, enfrentar la frustración de los tiempos actuales y celebrar la vida. En un mundo atravesado por el consumismo y la soledad, Jovita propone volver al sentido común, al bien común y reencontrarse con la alegría compartida como forma de resistencia y esperanza. Entradas desde $15.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Ciclo de Teatro Provincial: Misishita. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Espectáculo de payasos, teatro de sombras y teatro físico, de la compañía proveniente de Quebrada de los Pozos, Valle de Traslasierra. Unos instantes en la vida de dos Payasos ajados por el paso del tiempo. Dos sillas son el disparador de situaciones divertidas y absurdas. Una propuesta sencilla que nos invita a transitar emociones fuertes. La Compañía Uisi Uisi es un colectivo escénico con base en el Valle de Traslasierra, que nace del encuentro entre artistas de vasta trayectoria en el teatro, la música, el clown y los títeres. Su primer espectáculo, Misishita, combina humor, poesía visual y teatro de sombras. Ha sido seleccionado por la Fiesta Provincial del Teatro 2025, organizada por el Instituto Nacional del Teatro. La compañía trabaja activamente en espacios no convencionales, escuelas y festivales, con una fuerte vocación de acercar propuestas sensibles y de calidad a públicos diversos. Uisi Uisi valora la itinerancia, la cooperación con redes culturales del territorio y el compromiso con una cultura accesible, viva y en movimiento. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

A las 20:30. Cine: Semana Hitchcock: La ventana indiscreta (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1954) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Un reportero fotográfico (Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de su novia (Kelly) y de su enfermera (Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Domingo 22

A las 11. Tejiendo infancias. Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66



Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Ciclo de Batería libre. Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325



“Batería Libre” regresa a la explanada del Paseo del Buen Pastor con una propuesta única: conciertos espontáneos al aire libre donde bateristas de todos los niveles y géneros se unen para compartir su pasión para tocar de manera libre o sobre pistas en la modalidad “drum karaoke”, . Una vez al mes, el espacio invita a disfrutar de una experiencia musical participativa, donde el ritmo es el protagonista. Desde el rock más potente hasta los sonidos más experimentales, “Batería Libre” es un espacio de encuentro y expresión para músicos y amantes de la música. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Elenco Estable de Títeres presenta “Nachokan, una de piratas” Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Nacho es un niño que regresa de la escuela viviendo una completa fantasía de piratas porque la seño les leyó a él y sus amigos “Las aventuras de Sandokan”. La tarde de un barrio tranquilo será escenario de auténticas aventuras de piratas. Titiritero: Luis Miceli. Edad Recomendada: mayores de 3 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Escena Nacional: “Molly Bloom” de James Joyce por Cristina BanegasTeatro Real – Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



La estructura del monólogo, las ocho oraciones, sin signos de puntuación, la extraordinaria afirmación que hace Molly, exigen una enunciación en velocidad. Si no es en velocidad, cómo traducir el pensamiento, el fluir de la conciencia a la voz hablada? Y la velocidad implica vértigo, precisión, es como hacer surf en ese río de palabras. Es un viaje vertiginoso. Molly canta, recuerda fragmentos de canciones, se emociona, se ríe, se erotiza, se enoja. Molly es la música de la cabeza de una mujer. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas desde $13.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar

Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00.