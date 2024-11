Noviembre arranca con nuevos espectáculos para disfrutar y para todos los gustos. La Agencia Córdoba Cultura propone numerosas actividades culturales que incluyen el 15º Festival Internacional de Jazz, Ópera Viajera en el Teatro San Martin, y la proyección de “Alma y Oskar” y "El aroma del pasto recién cortado", entre muchas mas.

En la ciudad capital, el jueves 7 y viernes 8 a las 20, el Teatro del Libertador San Martín abre sus puertas a la Ópera Viajera, una experiencia única que te permitirá disfrutar de fragmentos de grandes obras maestras como Madame Butterfly y Las Bodas de Fígaro. Bajo la dirección de Matías Saccone y la participación del Seminario de Canto del Teatro, esta propuesta promete deleitar a los amantes de la lírica.

Del 8 al 20 de noviembre, Córdoba se convierte en la capital del jazz con la celebración del 15° Festival Internacional de Jazz. Con más de 30 propuestas artísticas, incluyendo invitados internacionales de Italia, España y Polonia, este festival ofrece 13 días de conciertos gratuitos en distintos escenarios de la ciudad como el Teatro Real y el Paseo del Buen Pastor además de sedes en el interior provincial como San Francisco, Villa María y Río Cuarto.

Finalmente, la Casa de la Cultura de Río Cuarto se renueva con la inauguración de tres nuevas exposiciones que exploran la escultura, la fotografía y la instalación. Diego Fernández nos invita a recorrer su obra en cerámica Raku; Jésica Mancilla visibiliza las construcciones populares en “R.O.M.A – Relatos de organización. Monumentos del amor” “; y la Sala del Tesoro rinde homenaje al maestro Carlos Márquez (P). Una excelente oportunidad para acercarse a las artes visuales y descubrir las últimas propuestas de artistas contemporáneos.

Mirá todos los espectáculos que se presentan hasta el domingo 10 de noviembre:

Lunes 4

A las 14. Cierre del Ciclo Andar la Naturalia: Encuentro formativo “Animales a Mano” Museo Provincial de Ciencias Naturales, Av. Poeta Lugones 395Un

nuevo encuentro formativo, “Animales a Mano”, parte del Ciclo “Andar la Naturalia”. ¿Cómo se presentan los animales en la literatura y los libros de divulgación para niños? ¿Dan cuenta de la problemática del tráfico de fauna silvestre? ¿Qué exploraciones gráficas y textuales hacen los referentes y los nuevos autores? Esta es una actividad dirigida a guías/educadores de museos, docentes, bibliotecarios, mediadores ambientales, animadores socioculturales y personas interesadas en la temática. Coordinación general: Mariano Medina (CEDILIJ) y Juan Orco (Programa Educación en Ciencia y Tecnología, SEU UNC).



Entrada gratuita. Cupo limitado. Inscripciones al mail: museocienciasnaturalescba@gmail.com

A las 18:30. Cine: Alma y Oskar (de Dieter Berner, Austria,2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

En la primavera de 1912, Alma Mahler, recientemente viuda y Gran Dama de la Sociedad de Viena, se relaciona con el «Enfant Terrible» de la escena artística del momento, Oskar Kokoschka. Después de un tiempo, su romance, la lujuria y el deseo mutuo comienzan a amenazar la existencia de ambos hasta un punto de no retorno.

Repite el miércoles 6 a las 18:30. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Freaks (Fenómenos)” (de Ted Browning, Estados Unidos, 1932) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En noviembre revisamos películas clásicas de las denominadas clase B o bizarras. En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella trapecista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Proyección especial: Espíritu inquieto (de Matías Guerrero y Eliu Pena,Uruguay, 2019)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río CuartoDocumental sobre la figura del artista “Príncipe”, Gustavo Pena, con imágenes de archivo y música inédita. Entrada libre y gratuita.

Martes 5

A las 17. Cine: El aroma del pasto recién cortado (de Celina Murga, Argentina, 2024)Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Pablo es un profesor universitario casado y con dos hijos. Comienza un romance secreto con una estudiante, sin imaginar las consecuencias. Al mismo tiempo, Natalia, profesora universitaria, casada y con dos hijas, se lanza a un romance secreto con un estudiante. Dos historias que se intercalan y reflejan; una protagonizada por un hombre, la otra por una mujer.



Repite el miércoles 6 a las 17. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 18. Cine en el Palacio: Los idiotas (de Lars von Trier, Dinamarca,1998) Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



En el marco de Cine en el Palacio se propone el ciclo “Dogma 95: El manifiesto danés.”Un grupo de jóvenes comparte un mismo interés: la idiotez. Con una casa de campo como base, pasan su tiempo libre juntos explorando los ocultos y poco apreciados valores de la idiotez. El grupo se dedica a enfrentarse a la sociedad con sus idioteces. Karen, una mujer solitaria y reservada, se une al grupo después de participar involuntariamente en una de sus actuaciones. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala (90 personas).

A las 18:30. Cine: Stella: una vida (de Kilian Riedhof, Alemania,2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Stella Goldschlag sueña con convertirse en cantante de jazz, pero la Segunda Guerra Mundial sumerge su vida en el caos cuando su familia se ve obligada a huir a la clandestinidad para escapar de la amenaza nazi. Repite el miércoles 6 a las 20:30. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.-

A las 19. Cine: Bernadette, la mujer del presidente (de Léa Domenach, Francia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Película sobre Bernadette Chirac, esposa del ex-presidente francés Jacques Chirac. Cuando llegó al Elíseo, Bernadette esperaba obtener por fin el lugar que merecía, tras haber trabajado siempre a la sombra de su marido para convertirlo en Presidente de la República. Pero calificada como anticuada y antipática, Bernadette decidió vengarse convirtiéndose en una importante figura mediática.



Repite el miércoles 6 a las 19; jueves 7 y viernes 8 a las 17; sábado 9 y domingo 10 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 19. Ciclo Palabras de Poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Continúa el ciclo mensual, en esta ocasión contará con la presencia de los poetas Juana Luján, Graciela Di Bussolo y Pablo Carrizo. Coordinan el evento: Carlos Garro Aguilar y Ernestina Elorriaga. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Danzas urbanas: Compañía Iron Skulls. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



La compañía Iron Skulls procedente de Barcelona, combina la sensibilidad de la danza contemporánea con la fuerza de las danzas urbanas y el teatro, en su espectáculo Iron Modvm: Córdoba una propuesta integrada por dos obras: La perla (espectáculo de danza urbana y contemporánea), y Kintsugi (una búsqueda de la relación entre técnica, belleza e imperfección a través de la danza). Entradas desde $ 8.000 pesos disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine por la Diversidad: Torrentes de amor (de John Cassavetes, Estados Unidos, 1984) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Programador invitado: Bruno Lanfranco. Unos pocos días en la vida de un famoso escritor, que llena el vacío de su existencia saltando de una relación a otra, y su hermana, recién divorciada y con una traumática relación con su hija. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Repite el miércoles 6 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 6

A las 15. Iron Lab – Workshop by Iron Skulls Co – The Theatrical Breakin. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En este workshop vamos a trabajar con el breakdance, el trabajo de suelo y grupal como partnering, abordar una variedad de ejercicios y consejos para la prevención de lesiones, transitar entre la Danza Urbana y la Danza Contemporánea, y trabajar la creación instantánea en colectivo. El objetivo de la propuesta es generar crecimiento profesional a través de un ambiente de aprendizaje contínuo que transmita la experiencia, el conocimiento y la metodología de Iron Skulls Co. Dirigido a artistas profesionales de las artes escénicas y usuarios con nivel medio o avanzado en cualquier disciplina del movimiento (danza, circo y teatro físico).

Evento gratuito / Cupos limitados / Inscripciones abiertas hasta el 3 de noviembre, en el siguiente link, encontrarán el formulario de inscripción AQUÍ

A las 16. Talleres creativos del Sobre Monte: ciclo “Florum Hereditatem”. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218, Centro.



Con distintas propuestas artísticas, abordamos las distintas flores que habitan nuestra colección, flores bordadas, pintadas, grabadas. Con esa inspiración vamos a reinterpretar esas flores en distintos talleres creativos. Esta ocasión se propone una mesa creativa de origami y sellos. Actividad libre y gratuita

A las 18. Presentación del Libro “La Cuerda Vital, Raúl Scalibrini Ortiz y Rodolfo Kush”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Del escritor Jorge Torres Roggero, participan junto al autor: Domingo Ighina, Ezequiel Rogna y Matías RodeiroOrganizan: Ediciones del Callejón, Biblioteca Córdoba y Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Cine Club del CCC: Juan Moreira (de Leonardo Favio, Argentina, 1973) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco del Ciclo “Cine Nacional Argentino”. El gaucho Juan Moreira es encarcelado por reclamar lo que le corresponde. Al ser liberado toma justicia por mano propia y signa definitivamente su destino, persecuciones y muertes. Se suma a las huestes de Alsina y entra en la política del comité. Traicionado se pasa al bando del general Mitre. En medio de estas luchas políticas, del fraude y de la traición, librado a su suerte, solo le queda una opción. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Noviembre musical: Blumen en concierto. Usina Cultural Villa María – Avenida Gobernador Sabattini 51, Villa María



Un viaje musical fascinante con un ensamble de flautas barrocas y cuerdas, que fusiona la riqueza de la música barroca con la innovación de la música contemporánea. Este espectáculo, titulado “Blumen en concierto” ofrece una experiencia única que destaca la versatilidad y el esplendor de estos dos mundos sonoros. Los asistentes podrán disfrutar de una exploración profunda de obras clásicas y contemporáneas, lo que les permitirá apreciar la evolución de la música a lo largo del tiempo. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Miércoles escénico presenta: Instrucciones para comer un asado. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Diodora nos trae una nueva clase, esta vez nos enseña a preparar un asado, todo caserito y desde cero. Acompañemos a Diodora en esta detallada lista de pasos a seguir para obtener el plato argentino por excelencia al ritmo de las melodías que nos regala su compañera Nina Huara. Entrada libre y gratuita.

Jueves 7

A las 16. Red Quincho. Red de Residencias de Arte de Argentina. Prácticas colaborativas en residencias de arte. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Encuentro abierto a artistas, gestores, instituciones y empresas relacionadas a la cultura y el turismo a un encuentro con los directores y coordinadores de las residencias de Red Quincho, de cara al encuentro federal de “Residencias en Residencias 2025” en Córdoba, junto a las 5 residencias de la Provincia. Fundada en 2021, Red Quincho agrupa a 34 residencias artísticas, desde Chaco hasta Tierra del Fuego, promoviendo el intercambio de saberes y experiencias, así como la consolidación de proyectos de inclusión social y cultural. Impulsa ámbitos de creación artística que conecten a las diversas comunidades del país, fortaleciendo vínculos territoriales, la ecología, la historia y la cultura local. Promueve el trabajo en red hacia un arte que atraviese las fronteras geográficas y sociales. Entrada libre y gratuita

A las 18:30. Cine: Tempus Fugit (de Luciana Terribili, Argentina,2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Presenta: Gastón Molayoli. Tempus Fugit se introduce en el universo de pensamientos y evocaciones de Camilo, un adolescente con una enfermedad muscular, en el momento en que transita hacia la vida adulta. La película navega entre la escritura de textos de corte filosófico y conversaciones que mantiene con su amigo Luis, con una mirada crítica hacia los sistemas sociales, sus propias relaciones, y a sí mismo.



Repite el viernes 8 a las 21 y sábado 9 a las 21:30. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.

A las 19. Cine espacio INCAA: Lo que quisimos ser(de Alejandro Agresti, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Una historia de amor imposible que comienza a la salida de un cine, continúa en un café y podría acabar con los dos protagonistas juntos… si la vida real no fuera mucho más complicada que las películas. Unidos por su amor al cine, estos dos protagonistas deciden vivir la vida que soñaron y no la que están destinados a vivir. En una serie de encuentros, la imaginación triunfa sobre la realidad y la realidad cotidiana pasa a un segundo plano.



Repite viernes 8 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 20. Ópera viajera. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Con dirección artística de Matias Saccone, puesta en escena de Lucía Nocioni de la Comedia Cordobesa y Luis Michelii como invitado del Teatro Estable de Títeres, el Seminario de Canto del Teatro del Libertador interpreta un programa compuesto por: “Coro a bocca chiussa” de la ópera Madame Butterfly, de Puccini; “padronciana” de la ópera Las Bodas de Fígaro, de Mozart; “El cazador furtivo” de la ópera Der Freischutz, de Weber; “Viva el grande Kaimakan” de la ópera La Italiana en Argel, de Rossini; “Saria possible” de la ópera L’elisir d’amore, de Donizetti; y más.



Repone viernes 8 a las 20. Entrada general $2.000 pesos disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

La Comedia Cordobesa presenta San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos.



La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: La inocencia (de Hirokazu Koreeda, Japón, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Presenta: Gastón Molayoli. Una madre soltera le exige al profesor de su hijo que le explique por qué el chico lleva tiempo comportándose de manera extraña. La situación empeora drásticamente tras una pelea entre su hijo y otro chico de la escuela. Repite el viernes 8 a las 18:30. Entrada general $2.000 estudiantes y jubilados $1000.

A las 21. Cine: Un buen padre (de Ronan Tronchot, Francia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



En un pequeño pueblo del centro de Francia, Simon es un sacerdote dedicado plenamente a su parroquia. Durante una misa, Louise, a quien no había visto desde su seminario hace años, reaparece. Ella le presenta a Aloe, un niño de 11 años, del que él es padre. Esta noticia revolucionará su vida cotidiana: ¿podrá ser un buen sacerdote para sus fieles y un buen padre para su hijo? Simon intentará convencer a las máximas autoridades de la Iglesia de que su vocación es compatible con el amor paternal.



Repite el viernes 8 a las 21; sábado 9 y domingo 10 a las 17 y 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Viernes 8

15° Festival Internacional de Jazz de Córdoba



Del 8 al 20 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Internacional de Jazz de la Provincia de Córdoba. Celebrando 15 años de conciertos gratuitos, serán 13 días de actividades con 19 conciertos gratuitos en 9 escenarios. Participan más de 30 propuestas artísticas cordobesas a las que se suman invitados internacionales de Italia, España y Polonia. Como en las ediciones pasadas, la programación se distribuirá en distintos ámbitos geográficos y escénicos: Teatro Real, Paseo del Buen Pastor, Capilla y explanada al aire libre.



En el interior será en San Francisco, Villa María y Río Cuarto. La grilla completa se puede ver AQUÍ

A las 10:30. Cine a domicilio: Siete perros. IPEM 135 – Nono.



Con la presencia del director Rodrigo Guerrero. En un edificio de la ciudad de Córdoba, Ernesto vive con siete perros. Su solitaria rutina se desenvuelve en torno a las necesidades de sus mascotas, sus problemas de salud y sus limitaciones económicas. Los vecinos, en una audiencia de mediación, lo instan a sacar los animales de su vivienda, pero él no quiere separarse de sus perros y tampoco está en condiciones de afrontar una mudanza. La empatía entre personas que atraviesan soledades pero que comparten espacios comunes que las encuentran, permite que Ernesto descubra una posible alternativa. Recomendada para mayores de 13 años. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Teatro Independiente en el Real: “Mi pueblo esperanza” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Obra teatral inspirada en hechos reales que rinde un emotivo homenaje a las maestras rurales. Anclada en los años 80, la maestra rural Ilda Caresani es entrevistada en un programa de radio, en el cual narra cómo fue su llegada al pueblo esperanza y su misión de alfabetizar a un grupo de familias conformados por obreros del ferrocarril. Ilda Caressani, relata que no solo toma la responsabilidad de crear la primera escuela, donde niños y adultos se educan, sino que además es quien comienza a gestar el nacimiento de Mi pueblo Esperanza. A través de su voz veremos las vicisitudes de la creación de una ciudad con todas las dificultades para comenzar de cero. Esta cautivadora obra nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la educación y la determinación humana en la construcción de un futuro esperanzador. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años.



Repite el sábado 9 a las 19. Entrada general $7.500 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Tercera edición de Diversity Fest. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Desfile inclusivo realizado por la “Fundación Diversity” destinado a promover y celebrar la inclusión laboral y la representación en la industria de la moda y la publicidad de las personas con discapacidad. Con el objetivo de generar conciencia sobre los nuevos paradigmas socioculturales de la belleza y la moda, el desfile será una velada libre de etiquetas y prejuicios, destinada a todo público, con más de 30 modelos con discapacidad, donde se darán a conocer emprendimientos y marcas que trabajan a favor de una moda consciente, sustentable, diversa e inclusiva. Fundación Somos Diversity, promueve la inclusión laboral en la moda y el arte de personas con discapacidad, desde los 4 años, su tradicional desfile en la ciudad de Córdoba, ha sido declarado de interés legislativo por la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba. Con el dinero recaudado en concepto de entradas, se otorgarán becas de capacitación y se impulsará nuestro el programa social “Reciclando Estereotipos Sociales. Entrada general $9.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Cine a domicilio: Siete perros. Biblioteca Los Hornillos – Los Hornillos



En un edificio de la ciudad de Córdoba, Ernesto vive con siete perros. Su solitaria rutina se desenvuelve en torno a las necesidades de sus mascotas, sus problemas de salud y sus limitaciones económicas. Los vecinos, en una audiencia de mediación, lo instan a sacar los animales de su vivienda, pero él no quiere separarse de sus perros y tampoco está en condiciones de afrontar una mudanza. La empatía entre personas que atraviesan soledades pero que comparten espacios comunes que las encuentran, permite que Ernesto descubra una posible alternativa. Recomendada para mayores de 13 años. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Inauguración de 3 nuevas exposiciones. Casa de la Cultura de Río Cuarto – Gral. Paz y Rivadavia, Río Cuarto



Por un lado se inaugura la muestra “Diego Fernández- Esculturas” obra de Diego Fernández donde utiliza la escultura para explorar y reflejar su perspectiva realizadas en cerámica con la técnica Raku, incorporan materiales como hierro, madera y hueso, y varían en tamaño de mediano a grande. Por otro lado, “R.O.M.A – Relatos de organización. Monumentos del amor” , proyecto expositivo de Jésica Mancilla que pretende visibilizar las construcciones populares. El formato de la exposición se acerca a una instalación, donde se propone un registro fotográfico y su posterior traslado a la serigrafía de sucesos barriales cotidianos. En tanto, en la Sala del Tesoro se exhibe la obra de Carlos Márquez (P) maestro de Artes Plásticas. Escribe: Carlos Márquez (H).

A las 20:30. “Amarillis, música en el tiempo”. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218, Centro.



Concierto de coro. Conjunto vocal instrumental de Música Barroca y Renacentista. Los patios del Sobre Monte, se llenan de voces corales, música barroca que recrean otros tiempos. Amarillis es una agrupación vocal e instrumental dedicada a la interpretación y difusión de la música barroca y renacentista, que se formó en Córdoba a fines del año 2021. Nacida originalmente como trío vocal e instrumental femenino, pronto se constituyó como un quinteto mixto, ampliándose de esa manera, las posibilidades tímbricas, de estilo y de repertorio. Su objetivo es una aproximación a la Música del Renacimiento y de los comienzos del Barroco europeo, es decir, música de los siglos XVI y XVII, en particular, de Francia, Italia, Inglaterra, y España. “Amarillis…” está integrada por músicos de sólida formación y experiencia artística, con una característica muy peculiar: vuelven a reunirse después de más de cuarenta años, en que siendo muy jóvenes, ya entonces formaban un grupo vocal e instrumental de similares características. Se ha presentado en escenarios del interior y de Córdoba capital.

Sábado 9

A las 15:30. Charla pie de obra con Alejandro Dávila. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí, Parque del Chateau



En el marco de la muestra que se expone actualmente, “El Abismo imaginario. Jorge Pietra y Felipe Pino”, el curador de la muestra, Alejandro Dávila, nos contará acerca de la propuesta expositiva y de la trayectoria de estos artistas.Entrada gratuita.

A las 16. Activación Sueños de irreverencia: Dibujo – narración, indicios y desplazamientos. Espacio Cultural Museo de las Mujeres, Rivera Indarte 55



Se propone recorrer la muestra mientras se comenta los ejes del trabajo del equipo y de la curaduría de la exposición, descubriendo qué tipo de narraciones encuentran a partir de lo observado. Con lo visto y conversado, cada participante dibujará construyendo una narración a partir de palabras, imágenes y materialidades, utilizando operaciones como asociaciones, yuxtaposiciones, desplazamientos, entre otras. Finalmente se mostrarán las diferentes narraciones/dibujos creados y se verá la posibilidad de construir una narración conjunta entre todos. Cada participante podrá elegir llevarse sus producciones o dejarlas expuestas en la sala. La entrada es libre y gratuita, abierta a todo el público. Los interesados, deben escribir a espacioculturalmuseomujeresmail.com

A las 17. Ciclo Infantiles Reales: Giro calesita de estaciones. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



El Elenco Estable de Títeres presenta a dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira, y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno… Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Autor y Dirección: Hernán Danza. Edad recomendada: de 1 a 5 años. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Atahualpa Yupanki, un trashumante (de Federico Randazzo, Argentina, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Con la presencia del director, se proyecta el documental en el marco de la XVI Semana de la Cultura del Instituto de Artes Folklóricas Vitillo Ábalos. Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Un film total a la altura de su figura, a más de 30 años de su muerte. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Teatro: Ruinas – Edith Nadalin – Lorena Pereyra. Espacio Viarava – Hipólito Yrigoyen 136, Capilla del Monte.



Luego de los incendios ocurridos en el mes de septiembre, la sala vuelve a abrir sus puertas para llevar adelante la función suspendida en el marco de La Noche de los Teatros. Aunque con el corazón aún doliente por el monte quemado, pero conscientes del poder del teatro y el encuentro para sanar y resurgir como sociedad.Cuando el sistema convierte al individuo en un sujeto con absoluta vulnerabilidad estigmatizando rebeldías y cuestionamientos como estados de locura, a veces no hay retorno de ese viaje confuso, despojado. Dos mujeres en busca de una razón para justificar la vida, dos mujeres ante el abismo de la sinrazón. (Drama) Recomendado para mayores de 18 años. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine a domicilio: Siete perros. Centro Cultural Sábato – Villa Cura Brochero



Con la presencia del director Rodrigo Guerrero. En un edificio de la ciudad de Córdoba, Ernesto vive con siete perros. Su solitaria rutina se desenvuelve en torno a las necesidades de sus mascotas, sus problemas de salud y sus limitaciones económicas. Los vecinos, en una audiencia de mediación, lo instan a sacar los animales de su vivienda, pero él no quiere separarse de sus perros y tampoco está en condiciones de afrontar una mudanza. La empatía entre personas que atraviesan soledades pero que comparten espacios comunes que las encuentran, permite que Ernesto descubra una posible alternativa. Recomendada para mayores de 13 años. Entrada libre y gratuita.

Domingo 10

A las 11. Domingos Infantiles: “Giro, calesita de estaciones”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



El Teatro Estable de Títeres con la autoría y dirección de Hernán Danza presentan a dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira… y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno…Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Edad recomendada: de 1 a 5 años. Entrada general $2.000 pesos, disponibles a través de autoentrada y en boletería del teatro.

A las 17. Noviembre musical: La Cantarola. Escuela Granja “Los Amigos” – Bv. Vélez Sarfield S/N, Villa María



En el marco de los festejos por el día de la Tradición, el espectáculo de La Cantarola contempla obras del repertorio argentino y latinoamericano. Allí subyace el deseo de habitar el continente y su legado cultural. Plasma la sensibilidad y la fuerza femenina expresada en sonoridades variadas acercando diversas temáticas al oyente. Entrada libre y gratuita

A las 20. Madre Tierra, cantos de gratitud y piedadTeatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Bajo la dirección artística de Juan Manuel Brarda, puesta en escena y coreografía de Ezequiel Rodríguez, el Coro de Cámara de la Provincia junto a la compañía de danza Cortejo Escena, interpretan Cantos ancestrales mapuches, de Nicolás Mazza, Aquim Sacramento, de Ney Rosauro, Suite de Lorca, de Einojuhani Rautavaara, Invierno (versión Coral de Frank Krawczyk – versión Instrumental de Juan Zigarán), de Antonio Vivaldi, y Concierto para marimba, coro y percusión, de Gene Koshinski.

Repone martes 12 a las 20. Entrada general $2.000 pesos disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. En el tercer piso: “WOF, obra payasa para Virginia Woolf”. Teatro Real – Sala del tercer piso – San Jerónimo 66



Clarisa es una escritora experimentada que se pregunta acerca de lo esencial de su oficio: el placer de conjugar palabras. En su mundo lleno de visiones da vueltas en torno al deseo de escribir su última obra: un poema teatral. Espectáculo unipersonal de clown creado a partir de la adaptación de los textos “Un Cuarto propio”, la novela “Las Olas” y los Diarios de Virginia Woolf. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Entrada general $6.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Mirta Pérez, Piano solo. Casa de la Cultura de Río Cuarto -Auditorio Delfino Quirici – Gral. Paz y Rivadavia, Río Cuarto



En el marco de la XVI Semana de la Cultura del Instituto de Artes Folklóricas Vitillo Ábalos, se presenta Mirta Pérez pianista, compositora y docente nacida en Río Cuarto. Ha participado en proyectos musicales junto a destacados artistas argentinos y ha compartido escenario con referentes de su cultura musical. Durante los meses de julio y agosto de este año, obtuvo una beca en “Musikerwohnhaus”, de Basilea, para la realización del repertorio de Juan Falú en piano solo, residiendo en dicha ciudad de Suiza, como parte de su última gira por el exterior. Actualmente, paralelo a su proyecto de piano solista, integra dúos de guitarra y piano junto a Jorge Jewsbury, violín y piano junto a Chloé Bousquet, y charango y piano junto a Diego Jascalevich. Artista invitado: Jorge Jewsbury (guitarra) Entrada gratuita, hasta agotar capacidad de la sala