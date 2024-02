Esta semana se presentan espectáculos para disfrutar y para todos los gustos. La Agencia Córdoba Cultura propone una amplia variedad de eventos de música, cine, teatro y encuentros.

Mirá la agenda cultural de la semana:

Martes 20

A las 19. Cine: Cuando acecha la maldad (de Demián Rugna, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Un hombre es encarnado por un demonio en la ruralidad de un pueblo perdido, lejos de las grandes ciudades. Dos hermanos encuentran a este hombre a punto de dar a luz al mal y advierten a los vecinos del pueblo sobre el horror que está por estallar. Deciden deshacerse del hombre encarnado, pero lo único que logran es acelerar el proceso. El demonio ha nacido y empieza a dejar su inconfundible rastro de maldad. Deberán huir antes de que la locura y la destrucción los arrastre consigo. Repite el miércoles 21 a las 19, jueves 22 y viernes 23 a las 17. Entrada general 1500, jubilados y estudiantes 1000, disponible en boletería.

A las 21. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenará un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Repite el miércoles 21, sábado 24 y domingo 25 a las 21. Entrada general 1500, jubilados y estudiantes 1000, disponible en boletería.

Miércoles 21

A las 20. Teatro itinerante de verano: Vaya Ramona, vaya (Eureka Teatro)

Centro de Apoyo al Adulto Mayor "Dr. Josué Chernis", Sarmiento 147, Oncativo. Dpto Río Segundo. Comedia. +13 Años. 60 minutos

Una sátira mordaz que relata la relación de Ramona, una empleada doméstica y su patrona Mónica, una historia actual y realista que saca a la luz las diferencias de clases sociales y sus miradas ante el mundo.

Jueves 22

A las 17. Ciclo Mujeres, ciencia y ambiente: Guardianas de la flora y fauna local. Museo de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) y del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la Agencia Córdoba Cultura, a través del Museo Provincial de Ciencias Naturales, propone este ciclo de charlas compuesto por seis encuentros. El espacio está orientado a poner en relieve el trabajo de las mujeres en diversas áreas del conocimiento científico y en distintas instituciones públicas. En esta oportunidad, el encuentro será con mujeres que trabajan en parques, reservas naturales y áreas protegidas. Las invitadas serán: Constanza García Capocasa, Bióloga, especialista en manejo de vida silvestre. Se desempeña como directora del Parque de la Biodiversidad; Rocía González, Técnica Guardaparque de la Universidad Provincial de Córdoba. Se desempeña en el Jardín Botánico de Córdoba, en el área de educación y mantenimiento del Paseo de la Flora Cordobesa. También participará Natalia Alfonso, Guardaparque nacional, se desempeña en el parque nacional Quebrada del Condorito, e Inéz Irazoqui, Guardaparque provincial de la reserva provincial Bañados del Río Dulce y Mar de Ansenuza. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Teatro itinerante de verano: Chask! (Chask!). ESPACIO RAMONA, Perú 766. Ciudad de Córdoba. Danza Teatro - Público adulto. 45 minutos.

El centro de la tierra suena, un nuevo universo se abre y es danza.y chask! Ellxs se encuentran a remover memorias.

A las 19. Cine espacio INCAA: Macongo, la Córdoba africana (de Pablo César, Argentina, 2024). Cine Arte Córdoba - 27 de abril 275

Siguiendo a un investigador que explora la provincia de Córdoba, que llegó a tener alrededor del 60% de población afro o afrodescendiente hacia 1850, se llevan a cabo entrevistas con historiadores, etnólogos, antropólogos y valientes ancianos que guardan memoria acerca de las raíces africanas en la región. Desde la ruta del esclavo hasta el legado de costumbres, palabras, tradiciones y arte africano que ha dejado una huella indeleble en la sociedad cordobesa hasta la actualidad, el documental expone el triste camino de la invisibilización y los intentos de construir una Córdoba de predominancia blanca. A través de este rescate cultural, se revelan hechos sorprendentes y conexiones que arrojan luz sobre la realidad del pasado y del presente. Repite el viernes 23 a las 19. Entrada general 400, jubilados y estudiantes 200, disponible en boletería.

A las 21. Cine: Días perfectos (de Wim Wenders, Japón, 2023). Cine Arte Córdoba - 27 de abril 275

Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado. Repite el jueves 22 y viernes 23 a las 21, sábado 24 y domingo 25 a las 17 y 19. Entrada general 1500 pesos, jubilados y estudiantes, 1000 disponibles en boletería.

A las 21.30. Cabaret Carmona. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

La Comedia Cordobesa presenta Cabaret Carmona, un lugar corrido del tiempo, iluminado por los brillos de la noche. Hoy sus integrantes quieren contar una historia de amor, cruzando dos mundos; las historias de amor de Rodolfo, María Luisa, Cardoso y Angélica con la magia y fantasía de los artistas. La Carmona sirve de marco para la tragedia del amor, que atravesada por la alegría despampanante del Cabaret puede finalmente transformarse en algo más que un final feliz. Repite el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 a las 21.30. Entradas 1000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 23

A las 19. Teatro itinerante de verano: La Merello (Elenco Teatro Uno). Residencia de Abuelos Cleria de Olivos, San Antonio de Litin - Dpto. Unión. Comedia dramática, teatral, musical. ATP. 80 minutos

La historia hace referencia a la vida, al amor y al éxito de una de las glorias del cine nacional, que fue un icono en la escena porteña, la increíble Tita Merello, con un recorrido desde sus inicios, hasta llegar a la cumbre de su fama.

A las 19. Teatro itinerante de verano: Hay un naranjo en mi huerto (Teatro de títeres Manos a la Obra). Biblioteca Popular La Mermela, Barrio Santa Lucía, Chancaní. Dpto. Pocho. Teatro de títeres. ATP. 45 minutos

Todo sucede en la huerta de un simpático gusano, llamado Nicanor, que junto a su nieto Coquito, plantan una semilla de naranjo, deberán cuidar del arbolito en todo su proceso de crecimiento, la araña Panchita, la hormiga Ramona, y unos feos ácaros son parte de esta historia donde se resalta el valor del ciclo de la naturaleza armónica y perfecta y donde aprendemos lo verdaderamente importante del espiral de la vida…

A las 20. Teatro itinerante de verano: Hasta el momento… (Marla Rastelli ). Plaza de Los Cerrillos, Calle Pública s/n, Los Cerrillos. Dpto. San Javier. Circo. ATP. 40 minutos

Marla es una artista itinerante de otros tiempos,lleva historias de los viejos circos..destrezas,malabares,participativo del público…

A las 20. Teatro itinerante de verano: Hoy traje todas mis vergüenzas (o el camarín de una actriz abierto al público) (Al Cubo Teatro). Biblioteca de Travesía, Calle Pública s/n La Travesía - Dpto. San Javier

Máscaras balinesas, clown, grotesco. +13 Años. 50 minutos

Una actriz se prepara para salir a escena. En su despliegue, construye 5 personajes que la acompañan a habitar y comprender las transformaciones de su existencia. “Todo lo que creí que era desapareció en algún momento, y todo lo que dije que jamás sería, en algún instante lo he habitado. Solo puedo encontrarme y sorprenderme de mi a mi misma cada vez que respiro el presente. Quiero decir... ¿Quién soy? Soy una máscara, que está bajo la máscara, que está bajo otra máscara, que encubre las máscaras de más abajo. Es que todo desaparece en el mismo instante en el que se vive. Que contradicción tan bella, que habitar y desaparecer suceden al mismo tiempo en el mismo ser.

A las 21. Teatro itinerante de verano: La luz de los pájaros (Lucia Miani). Teatro La Luna, Pasaje Escuti 915. Ciudad de Córdoba. Teatro de papel - Apto para todo público. 30 minutos.

¿Cuántos pájaros cruzaste hoy, cuántos te acompañaron camino a casa? Si mirás el cielo vas a encontrarlos, saludándote con sus plumas… A veces también se esconden en los corazones de las personas libres. A los pájaros les gusta hacer nido, cantar y dibujar en el aire, como cuando andas en bicicleta. ¿Qué es un pájaro y qué no lo es? Cuando volás, ¿de qué color son tus alas?

A las 21:30. Teatro itinerante de verano: Wannabe (Rojo Teatro). Teatro La Brújula, Rivadavia 1452 E/Bedoya y Del Campillo – Cofico, Córdoba. Comedia - Público adulto. 60 minutos.

"WANNABE" Nada es lo que parece. El mundo se divide en verdadero y falso, no hay un tinte medio. Es verdad o mentira, uno es el que elige en qué vereda se para. Cuántas veces aparentamos un estado de ánimo, fingimos estar contentos cuando en realidad por dentro estamos gritando de dolor. José es un muchacho de 30 años, el fiel reflejo de que aparentar puede ser un estilo de vida. El querer demostrar a su ex pareja que su vida es color de rosa y que nada es más perfecto que su presente, lo llevará a caer en situaciones embarazosas, donde la mentira cobra poder y la cordura es la enemiga. ¿Qué sucede cuando la verdad sale a flote, cuando nos vemos desnudos ante el otro? Es el cumpleaños número 30 de José, quien tuvo la flamante idea de invitar a su ex, con su actual pareja al departamento que comparte con Enrique a festejar su cumpleaños. Todo marcha como un reloj, aunque nunca imaginó que con el pedido de delivery, vendría una sorpresa extra aparte de treinta piezas de sushi.

A las 21.30. Teatro itinerante de verano: Vamos a decirnos la verdad (Escaramusa Grupo Teatral). Sala Actuarte, Arias - Dpto. Marcos Juárez. Comedia. + 16 años. 50 minutos.

Cinco "amigas"... Un encuentro casual, como cualquier otro... Una tormenta… Largas horas de conversación y algo más... Son los factores necesarios para poner al descubierto sus más profundas intimidades. Ellas tendrán una noche para decir la verdad y ustedes 50 minutos, para descubrir sus historias.

A las 21:30. Rolando. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

En “Rolando”, Roly Serrano compone un personaje tan entrañable como impactante. Alternando momentos de reflexión, con la comicidad más irresistible. La pieza indaga en el mundo de un hombre, apoltronado en una silla de ruedas, que se interpela e interpela al público acerca de su vulnerabilidad como ser humano, cuando se ve surcado y sitiado en su integridad y dignidad, mientras intenta redimirse a través del descubrimiento de una quimérica martingala que lo haga millonario. Con la reflexión más cruda, la poética más íntima y la comicidad más desopilante, el espectáculo transita situaciones derivadas de la historia íntima del personaje, su recorrido por quirófanos, recuerdos infantiles y enfermeros. Entradas generales 6000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 24

A las 10.30. Teatro itinerante de verano: ¡Qué papelón! (Las Sindys). Feria del Crucero, Alta Gracia. Clown. ATP. 30 minutos.

Una señora espera que la inspiración la posea para hacer su gran acto ¿Cómo saber qué es lo que va a pasar? Entre papeles se enreda, se confunde, baila y se olvida del gran acto.

A las 15. Cine CEA: Elementos de Disney y Pixar. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Ciclo de Cine Adaptado para Niñxs con CEA (Condición de Espectro Autista) que propone la Fundación Familias Cea Córdoba, Tgd Padres Tea Córdoba, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el Centro Cultural Córdoba. El ciclo propone una función mensual, a realizarse los terceros sábados de cada mes. A diferencia de las funciones tradicionales de cine, donde la atención y la concentración visual son aspectos fundamentales y el uso habitual requiere silencio y oscuridad, entre otros requisitos, este ciclo presenta adaptaciones de acuerdo a las necesidades de niñxs con CEA, que tienen que ver con una serie de características que hacen de la sala un entorno más ameno e inclusivo. En esta oportunidad se presenta la película Elementos de Disney y Pixar. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Radiohistorias Reales. Teatro Real - Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Es la época dorada de la radio en Argentina y Estela una apasionada oyente vive con el receptor permanentemente encendido. La música, las radionovelas, las historias de ciencia ficción son el marco de su vida. Junto a su inseparable amiga la radio, estela sueña con lo imposible y abre una puerta que la transporta a un mundo maravilloso y fantástico, el mundo de las voces calladas de una época irrepetible. Repite el domingo 25 a las 18. Entradas 1000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 18. Teatro itinerante de verano: Analógica (CantoRodado). Club de Las Chacras, Calle pública s/n, Las Chacras. Dpto. San Javier. Danza. ATP. 30 minutos

Un solo. Una pollera. Una historia. Una bailarina analógica se comunica exponiendo su cuerpo al máximo.

A las 18. Teatro itinerante de verano: Había una vez una canción de Maria Elena (MAP Teatro). Camping de la comuna, Amboy. Dpto. Calamuchita. Teatro. ATP. 50 minutos

Había una vez... una canción de María Elena, nos invita a descubrir las infinitas posibilidades de encontrar historias en las canciones de María Elena Walsh. Son enormes fuentes de creación, escondidas en los argumentos, de la misma manera que hay historias que nos permiten inventar canciones que las describan. Un juego para poner en funcionamiento nuestra imaginación y nuestra creatividad. Una gran posibilidad de cantarlas y de jugarlas con toda la familia..

A las 18.30. Teatro itinerante de verano: Mariquita Cuentacuentos (Mariquita Cuentacuentos). Polo Audiovisual Villa Maria, Av. Dante Alighieri esq. Bv Cárcano, Villa María - Dpto. San Martín.



Narración Oral Escénica. ATP. 45 minutos

Un espectáculo de narración oral escénica que propicia la sociabilidad y la afectividad, destinado a toda la familia con el fin de promover el lenguaje expresivo a través de los cuentos. La narradora une los hechos desde la memoria y el corazón para lanzar palabras que permitan imaginar, ver y vivir mediante lo que se cuenta. Transportando a quienes escuchan a mundos lejanos, momentos fantásticos o hechos de la vida diaria desde una mirada poética y literaria.

A las 19. Teatro itinerante de verano: Burbujas Mágicas (Pleto Pluma). Galpón de la CTO, De la Amistad s/n, San Humberto. Dpto. San Alberto. Clown. ATP. 50 minutos

Cuando Pleto Pluma encuentra la "maleta" que le dejó su abuelo, descubre dentro de ella pequeños recuerdos que cuentan su historia de vida, y entre ellos la fórmula mágica de la fantasía y de los sueños. Aquí comienza, con un tierno humor, a compartir el gran secreto con todos los presentes a través de la manipulación de burbujas pequeñas y gigantes.

A las 20. Concurso Internacional de Dirección Orquestal LACCI-2024. Teatro del Libertador - Vélez Sarsfield 365

Se llevará a cabo la función e instancia final del Concurso Internacional de Dirección Orquestal LACCI-2024 (Los Ángeles Conductors Competition International) en el Teatro del Libertador. En esta instancia la Orquesta Sinfónica de Córdoba estará a cargo de los tres directores finalistas. El ganador del primer lugar tendrá la posibilidad de dirigir la Orquesta Sinfónica de Córdoba (Argentina) y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (Paraguay). El maestro JongWhi Vakh es el director musical del Concurso Internacional. Entrada gratuita; retirar en boletería a partir del jueves 22.

A las 21. Alfonsina Hoy. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Composición escénica inspirada en los poemas de Alfonsina Storni donde el movimiento, la interpretación y la música construyen una estética visual surrealista actualizando los interrogantes existenciales anticipando el trágico final. Alfonsina retorna del mar para transitar su propia poesía retomando su cuerpo al cual fue negado por la oscuridad de su muerte. La poeta se aproxima a imágenes de su vida, sentida a través de sus emociones, el amor, el desamor, la pérdida, la fuerza vital, por último la locura, danzando. Entradas desde 3900 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Teatro itinerante de verano: MUDAR (Elenco Mudar). Quinto Deva, Pje. Agustín Pérez 10 (zona ex mercado de abasto), Ciudad de Córdoba.

Obra poético sonora, Público adulto, 50 min.

“Mudar” es una puesta en escena sonora, donde la voz es el principal elemento que da origen a la acción. El recorrido poético está inspirado en el amplio repertorio de la música popular latinoamericana, interpretado por Matías Quevedo en escena y Marcos Castillo en creación de paisaje sonoro.

A las 21. Teatro itinerante de verano: Hoy es siempre todavía (Distancias Mínimas, co-producción La Engrupida Teatro). Museo Enrique Gandolfo, Acuña 140, Río Tercero. Dpto. Tercero Arriba.

Teatro transdisciplinar - proyecciones, música y dibujo en vivo. +13 años. 50 minutos.

El tiempo nunca fue una unidad de medida muy certera y una memoria diluida, menos. Buscamos en todos los álbumes familiares rogando encontrar algún registro, otra foto, un video que nos enganche a Alan y a mí jugando a lo lejos. ¿Cómo se recupera un amigo?

A las 21. Teatro itinerante de verano: Desde el altillo, historia de un exilio (Tres Tigres Teatro). Espacio Cirulaxia, Pasaje Pérez 12 (Zona ex Abasto) Córdoba.

Teatro de objetos, documental autobiográfico.+18 años. 70 minutos

Una puesta en escena que cuenta la experiencia de vida de la actriz en las peripecias que, como niña, tuvo que vivir junto a 25 miembros de su familia, abandonando el país de origen para comenzar un largo camino hacia el asilo-exilio político en Ciudad de México. Un altillo, un viaje hacia lo desconocido, un nuevo lugar, un juguete, otro comienzo, una nueva despedida ¿otro exilio?… Una historia fragmentada como la que muchos niños y niñas transitaron durante la dictadura argentina, que se repite una y otra vez como un deja vú en otros lugares del mundo. La dramaturgia se construye desde distintos tiempos cronológicos alternando el pasado y el presente en forma dinámica y discontinua. Llevando al espectador a completar los saltos propios de la memoria fragmentada. Aparecen diferentes modos de recurrir a esas memorias, construidas desde la poética de los objetos y el teatro de sombras, que movilizan instancias del plano sensible, de lo genuino sin perder la ficción que el teatro posibilita. Se recuperan objetos atesorados como testimonios de exilio y testigos del desplazamiento. Se juega con la mixtura de elementos documentales y ficcionales mediados por la tecnología. Está obra nace de la necesidad de reconstruir la memoria, individual y colectiva, del exilio desde la mirada y voz de aquellas niñas y niños que lo transitaron.

A las 21. Teatro itinerante de verano: Ojos rojos (Compañía Blick). ESPACIO BLICK, Pasaje Pérez 12 (Zona ex Abasto). Ciudad de Córdoba.

TEATRODANZA - Público adulto. 50 minutos.



Ojos Rojos, una mirada poética sobre este mundo que habitamos. Un grito amoroso de sobrevivencia, hecho danza. La belleza y el horror. Apocalipsis traducido en movimiento. Cuerpos testigos de un mundo en ruinas.

A las 21. Teatro itinerante de verano: Desaparecí, dos veces (Apenas Teatro). Medida x Medida, Montevideo 870 - B° Observatorio. Ciudad de Córdoba.



Teatro - Público adulto. 60 minutos.

Martin -el desaparecido Nº 9361- llega a una oficina en búsqueda de su expediente. Allí se encuentra con Teresita, una empleada pública muy particular, quien al no dar con el paradero de dicho expediente, intentará ayudar a Martin a encontrar la verdad. Entre fantasía y realidad, un juego delirante nos convoca a contarnos una historia de la que todos somos parte y a la que decimos: nunca más.

A las 21:30. Teatro itinerante de verano: La miel de las voces (Tres51). Espacio Tres51, Felix Robin Ferreyra 2932. Alto Alberdi. Ciudad de Córdoba.



Teatro - Público adulto. 60 minutos.

Las protagonistas son las voces en su dimensión sonora. A veces ella tiene una ausencia inexplicable y se traslada con el peso de su cuerpo, su vacío, su desgano, un vacío para siempre trasladado, una simpatía comprada, una distopía de cuarta. Ese semblante se pone en una mirada ahuecada, vacía, nula, enmudecida. Una garganta apenada por la salida que tomó. La del abandono propio. ¿Cómo creer en su borde si el contorno es copiado de un modelo de otro juego? Ella no sabe de este soliloquio; sabe del silencio y de las voces que endulzan el silencio.

A las 21:30. Teatro itinerante de verano: La Metáfora de la Educación (Corrientes en Sala). Funez Cultura, Deán Funes 616, Centro.. Ciudad de Córdoba. Teatro - Mayores de 18 años. 60 minutos.

Asistirás a un día de reunión de maestros y sus vicisitudes. Siendo su estructura previamente pautada a partir de personajes con intereses e ideologías definidas, la narrativa se llevará adelante de forma improvisada. La identificación, termina siendo el eje de la propuesta.

Domingo 25

A las 18. Poseidón y la mar chiquita. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto... mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos. Entradas 1000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Desde las 18.30. Ciclos: El Río Suena, De Música Argentina y Skate Park Rock

Anfiteatro Griego del Parque Costas del Río Cuarto

Parque del Centro Cívico de Río Cuarto

Skate Park del Centro Cívico de Río Cuarto

Llega la 11° edición del ciclo de música popular cordobesa El Río Suena.

Entre reposeras y mates, destacados artistas locales y regionales ofrecerán su música en un espacio de todos y para todos. En esta oportunidad se presentarán: La Fusión y Superband. Por su parte, el ciclo de música folclórica, De Música Argentina, con locación en el Parque del Centro Cívico, retoma la iniciativa para mostrar las diferentes manifestaciones del folklore conjugando gatos, chacareras, zambas, cuecas y chamamé, entre otras, a través de la música y la danza. En esta fecha se presentan: Dúo Chakaymanta y Diego González. Además, este año, se realizará la 2° edición del ciclo Skate Park Rock para todos los amantes del género. Este domingo será la presentación de: Ex Panda y Skamaniacs. Los tres ciclos son con entrada libre y gratuita.

A las 19. Tardes en el Faro: Estudio Nebular [selektor]. Faro del Bicentenario – Av. Poeta Lugones 401

El ciclo Tardes en el Faro presenta una serie de eventos al aire libre con cuatro presentaciones imperdibles. El público tendrá la oportunidad de disfrutar del Parque del Faro junto a la presencia de DJ´s y selectores musicales en vivo. Estudio Nebular, dirigido por el músico Juan Marcelo Lucero, es un espacio de experimentación sonora que también sirve como taller educativo y estudio de grabación. Equipado con procesadores, sintetizadores analógicos y digitales, el estudio da vida a paisajes electrónicos en diversas producciones musicales. En esta ocasión, se exhibirá una cuidadosa selección de música electrónica, abarcando géneros como glitch, noise, IDM, entre otros, proveniente de distintos artistas. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Teatro itinerante de verano: Bésame Mucho. Entregas de amor y pasión (Grupo Arazunú)

La Rosada Diversa, Costanera Río Anisacate, La Serranita. Dpto. Santa María

Teatro. +13 Años. 50 minutos

Cinco trabajadores de una empresa de correo se disponen, caóticamente, a la ardua tarea de entregar mensajes de amor.

Serenatas melodramáticas, cartas empalagosas, y otros servicios para “clientes carentes de amor”. Pero, ¿qué es el amor? ¿Deseo? ¿Riesgo? ¿Erotismo? ¿Placer? ¿Se deconstruye? ¿Se rompe? ¿Se arma? Una obra musical que pone en cuestión nuestras formas de amar.

A las 19.30. Teatro itinerante de verano: El trato, entre dueños y ratones (Paradiso). Plaza Manuel Belgrano Colonia Italiana. Departamento Marcos Juárez.

Teatro de Títeres. Infancias. 45 minutos

El dueño del campo y los ratones establecen las reglas del trato que promoverá su convivencia y la obtención de los frutos para vivir. Dinámica y divertida, esta obra desarrolla temáticas ecológicas, del cultivo sustentable, entre otras temáticas.

A las 21. Teatro itinerante de verano: Siripa. O la que no importaba (El Cuenco)

El Cuenco, Mendoza 2063. Barrio Alta Córdoba .. Ciudad de Córdoba. Comedia dramática - Público adulto. 50 minutos.

Belén Pistone pone en escena “SIRIPA, o la que no importaba”, una intervención sobre la obra SIRIPO, la llamada primera dramaturgia del Río de la Plata. “SIRIPA, o la que no importaba” es, antes que una reescritura o una interpretación, una traición a SIRIPO, un incendio sobre lo impuesto y lo mítico, escribiendo así, una historia sobre las que no importan, a las que no cuentan, pero que son capaces de construir imperios a fuerza de fe en ellas mismas. “Siripa, o la que no importaba” es un recital teatral, con perspectiva Federal y Feminista, es decir periférica. Se versiona para narrar otra verdad. Lo que quede en pie será lo verdadero.