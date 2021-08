Sepultura lanzó su poderoso nuevo álbum “SepulQuarta”

La banda brasileña de thrash metal formada en 1984, presenta su nuevo disco llamado "SepulQuarta" junto a destacados músicos invitados. Ya está disponible en plataformas digitales.



Mientras que la pandemia paralizó al mundo entero e impidió que las bandas estuvieran de gira, la mayor exportación de metal de América Latina, Sepultura se negó a sentarse y actuar como un animal atrapado en una jaula. Al igual que las flores que brotan del cuerpo del pájaro fallecido representadas en la impresionante portada de Eduardo Recife, los pioneros del thrash metal de Belo Horizonte aprovecharon su inesperado tiempo libre para iniciar un proyecto que los mantuvo ocupados durante todo el 2020: iniciar su propio video podcast semanal "SepulQuarta", en el que invitaron a músicos reconocidos de todo el mundo para no solo discutir temas importantes sino también interpretar una canción del masivo catálogo de Sepultura junto a ellos.

“SepulQuarta“ nació al principio de la pandemia cuando todo se detuvo”, recuerda el guitarrista Andreas Kisser. “Sacamos un nuevo álbum, pero no pudimos hacer una gira. Por lo tanto, creamos este evento recurrente en el que pudimos hablar con nuestros fans de todo el mundo, tocar nuestra música e intercambiar ideas, ¡fue genial! "SepulQuarta" nos mantuvo vivos y fuertes durante uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad", se detalla en el comunicado de difusión.

“Hacer SepulQuarta durante este período me permitió estar en contacto con la música. Tocar mi instrumento era lo único que quedaba por hacer en esta pandemia”, agrega el baterista Eloy Casagrande. Y, de hecho, la música parecía ser una buena forma de lidiar con el bloqueo interminable y el miedo a la pérdida y el aislamiento que atormentaba a la gente en todo el mundo. Obviamente, los pioneros brasileños no fueron los únicos músicos que se sentían así, por lo que comenzaron a conectarse con amigos y colegas de todo el mundo y les pidieron que no solo fueran parte de su podcast semanal, sino que también se unieran a ellos para tocar uno de los temas clásicos de Sepultura. Desde la seguridad de sus hogares, estrellas internacionales como David Ellefson, Scott Ian, Danko Jones, Devin Townsend, Matt Heafy y muchos más grabaron una pista de Sepultura junto con la banda, que fueron mezcladas y masterizadas por Conrado Ruther para su lanzamiento en CD, 2LP y todas las plataformas digitales.

"Invitamos a nuestros amigos increíblemente talentosos a ser parte de nuestro proyecto, ya sea tocando con nosotros o como invitados en las muchas preguntas y respuestas que promocionamos", explica Andreas. “Hablamos de nuestra historia, música, política, deportes, filosofía, depresión y medio ambiente entre otras cosas. Aprendimos mucho con invitados especializados y muchas de las grandes mentes de hoy. ¡Aquí encontrarás actuaciones únicas de la música de Sepultura de las muchas fases de nuestra carrera, con increíbles músicos invitados que nos compartieron su talento y energía para grabar estas versiones históricas!", agrega el comunicado de prensa.

Esta es la lista de canciones completa del álbum “SepulQuarta” con todos los músicos internacionales invitados:

Tracklisting:

Territory (feat. David Ellefson)

Cut-Throat (feat. Scott Ian)

Sepulnation (feat. Danko Jones)

Inner Self (feat. Phil Rind)

Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)

Mask (feat. Devin Townsend)

Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)

Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)

Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)

Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)

Apes Of God (feat. Rob Cavestany)

Phantom Self (feat. Mark Holcomb)

Slaves Of Pain (feat. Fred Leclercq & Marcello Pompeu)

Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)

Orgasmatron (feat. Phil Campbell)