Con el tema “El jefe” Shakira incursiona por primera vez en la canción regional mexicana, en este caso en una colaboración de Fuerza Regida, un grupo estadounidense de música regional mexicana. Formado en 2015 en el estado de California originalmente por Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos y José García; y desde 2021 también por Moisés López.

La canción aborda la desigualdad social como su tema central y se adentra en el fenómeno de la migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos, la explotación laboral y el tren "La Bestia", que transporta a los indocumentados desde México para buscar el sueño americano.

Además, incluye una línea contundente en la que la cantante de "La Tortura" critica al padre de Piqué con estas palabras: “Dicen que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

En el video musical, que tiene una duración que supera los tres minutos, Shakira se muestra en diferentes atuendos: viste de rojo mientras monta a caballo, se enfunda en negro y se entrega al baile, incluso luce peinados con trenzas. Asimismo, algunas escenas del video ofrecen una evidente representación simbólica de los desafíos que enfrentan los latinoamericanos que migran hacia Estados Unidos, así como de las profundas desigualdades sociales presentes en diversas partes del mundo, con especial énfasis en México.

Sus seguidores se mostraron complacidos con esta nueva recreación de la cantante por su capacidad de generar nuevos desafíos musicales.

Mirá el video

La letra de 'El Jefe'

Shakira, Shakira... Fuerza Regida

Siete y treinta y ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama,

Pero no se puede, llevo a los niños a las 9

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mi***, otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, él muy hijo de p***.

Tú soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.

Se acumulan las facturas,

ser pobre es una basura,

Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura,

Ya estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

trabajó más que un cab*** y fo*** menos que un cura.

Qué ironía, que locura, esto sí, es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura,

Dicen por ahí que más de cien años dure,

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura.