"Me emociona compartir mi nueva canción con todo el mundo – el día que la creamos en el estudio, ¡yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!", dice Shakira en un comunicado de prensa al mismo momento que lanza Don't wait Up (No esperes despierto) la primera canción de su nuevo disco de estudio.

Después de cuatro años sin canciones inéditas, la artista colombiana rompe el silencio con la intención de posicionarse nuevamente.

El video fue dirigido por Warren Fu y filmado en Tenerife. Menos rubia que en El Dorado, la colombiana se muestra diestra en el surf. “Don’t Wait Up” es de la autoría de Ian Kirkpatrick y Emily Warren y por supuesto, además de ser bastante pegadizo, tiene una coreografía lista para acompañar que grita ¡verano!

