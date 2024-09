SIAMÉS, la banda argentina que se caracteriza por cantar en inglés y que triunfa en Europa, México y Estados Unidos vuelven a Córdoba para presentar su flamante trabajo discográfico: Melodramatic.

Sergio Bufi (vocalista y guitarrista), Barbie Williams (vocalista), Gonzo Rooster (guitarrista), Juan Manuel "Blakk" Kokollo (tecladista), Marian Lanus (bajista) y Nikko Taranto (baterista) -reemplazado por Martu Fontana en la gira 2024- dieron inicio a “Melotramatic Tour” en Brasil para continuar por Argentina. Tocarán en 31 ciudades de 14 países de América del Sur, América del Norte y Europa.

La banda -que cuenta con más de 800 mil oyentes en Spotify y 620 suscriptores en Youtube- se abrió camino en las plataformas digitales, gracias a su propio estilo con canciones en inglés influenciados por la música indie rock y pop, potenciados por sus videoclips animados inspirados en la cultura animé japonesa.

La ciudad de Córdoba los recibe este viernes 27 de septiembre a las 19 horas en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651).

Las entradas se consiguen en Al Pogo.

Sobre Melodramatic

Sergio Bufi se incorporó como vocalista y guitarrista de la banda en el 2023, tras la salida de Guillermo “Stoltz” Stölzing, y es quien le pone la voz, junto a Barbie Williams, a las canciones de este álbum.

En abril lanzaron The Phoenix, el primer single que da apertura al disco que se completa con otras 8 canciones: Baby Don’t Give Up, As Soon As I Discover, My Little One, Love Away, Alone In The Darkness, I Promise Myself, Post Tour Depression.

Melodramatic es el tercer disco de estudio grabado en Sonic Ranch Studios, en Texas, Estados Unidos, lugar por donde han pasado El Mató a Un Policía Motorizado, Natalia Lafourcade, Fiona Apple, Enrique Bunbury, Arcade Fire, entre otros.

Héctor Castillo (productor de Fuerza Natural de Gustavo Cerati) grabó las sesiones; Brian Taylor dirigió las mezclas y detalles de la producción en Buenos Aires, Argentina; Matt Colton dominó las grabaciones en Londres, Inglaterra.

"Nos centramos en capturar el sonido de la banda tocando en vivo usando instrumentos vintage, micrófonos y amplificadores disponibles en el estudio. Deliberadamente evitamos agregar capas o instrumentos adicionales que los seis miembros no pudieron tocar en vivo, asegurando un sonido auténtico y actualizado”, señala un posteo de la banda.

Y agregan que todas las canciones fueron grabadas en Studio A, el primer estudio establecido en Sonic Ranch en 1989. “Tiene una atmósfera inspiradora y acogedora, rodeada de naturaleza y gobernada por GATOS”.

Melodramatic Tour, mes por mes