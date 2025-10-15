Simón Ferracuti estrena su nuevo álbum El Precipicio de la Primavera con un show gratuito en el Centro Cultural España Córdoba.



Se presenta junto a su banda: Mati, Juli y Joaco de Ciervo, Fer Rivarola (teclas), Lucas Milicay (percusión), Pau Emeli y Cami Chaij (voces), Nico Ocampo (saxo) y Manu Farías (trompeta).



Este segundo álbum es un trabajo que marca una nueva etapa en su búsqueda artística. Se trata de ocho canciones que atraviesan paisajes sonoros, que dialogan con la naturaleza, personajes fantásticos y metáforas que se vuelven cercanas y reflexivas.

El disco fue producido en el Estudio Santa Marta (Buenos Aires) por Santiago Napoli y Mariano “Niño Etc” Napoli, quienes acompañaron a Simón en la creación de un sonido fresco, orgánico y potente. La obra reúne tanto canciones recientes como composiciones gestadas años atrás, reversionadas en este nuevo contexto creativo.

Este nuevo trabajo de Simón es un disco más orgánico, frontal y vital, donde conviven ritmos latinos, aires candomberos, valses populares, y formas más rockeras y funkeras, siempre en el gran universo de la canción. Con El Precipicio de la Primavera, Ferracuti propone una metáfora sobre el carácter intenso de esta estación: su belleza, su fuerza, pero también su costado caótico y desafiante. "La primavera es hermosa, pero no llega fácil. Implica trabajo, transformación y mucha entrega".

Sobre el artista



Simón Ferracuti nació en Buenos Aires en 1995 y desde hace casi veinte años vive en el Valle de Calamuchita. En 2020 publicó su primer álbum solista, La distancia justa, con el que compartió escenarios junto a referentes como Kevin Johansen, Martín Buscaglia, Sebastián Prada y Sofía Alvez.

Cantautor, guitarrista y productor independiente, combina letras cargadas de imágenes poéticas con músicas que dialogan entre lo popular latinoamericano y lo contemporáneo.

Para verlo:

Córdoba Capital: Centro Cultural España Córdoba, el viernes 17 de octubre – 19:30 hs. Entrada gratuita con reserva por Alpogo.

Valle de Calamuchita: Villa General Belgrano - San Vicente Palotti 69. Viernes 1 de noviembre a las 20:30 hs. Ver entradas aquí.