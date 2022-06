Mientras el mundo fandom de Games of Thrones espera con ansias el Spin Off House of the Dragon para intentas borrar el mal sabor del pésimo final de la serie épica de HBO, se comienzan a filtrar datos de otra de las series satélites del mundo imaginado por George R.R. Martin.

Snow, es la segunda de tres (House of the Dragon es la primera) series y hasta el momento no se sabe demasiado, salvo que será una precuela y que obviamente estará centrada en el personaje de Jon Snow.

Esta serie tendrá s Kit Harington de protagonista y además de productor. De acuerdo al sitio Deadline, George R.R Martin brindó algunos nuevos detalles:

"No puedo decirles los nombres de los escritores/productores ejecutivos, ya que aún no se ha autorizado su lanzamiento… pero Kit también los trajo, su propio equipo, y son fantásticos”, declaró el escritor. «SNOW ha estado en desarrollo casi tanto tiempo como los otros tres spin-off, pero por alguna razón nunca se anunció y nunca se filtró… hasta ahora"

Mientras esperamos más detalles, compartimos el trailer de House of the Dragon para ir entrando en clima.