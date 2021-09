Diane Warren, la compositora más célebre de la música moderna, presenta su álbum debut “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1” a través de Di-Namic Records/BMG. Ya está disponible en plataformas digitales.



Además, estrenó el nuevo single y videoclip "Seaside". Una colaboración con la superestrella mundial Rita Ora, la galardonada artista mexicana Sofía Reyes y la banda de pop mexicana Reik. "Seaside" encuentra a cada artista agregando su propio sabor único a la canción, mientras que el videoclip infunde un elemento visual dinámico a la canción centrada en música Latinx.



Mira el videoclip de "Seaside" que ya supera 2.5M de reproducciones y se convirtió en tendencia en YouTube:

La colección de 15 canciones nuevas en “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1” incluye a grandes artistas: Ty Dolla $ign, Maren Morris, John Legend, Luis Fonsi, Jon Batiste, Pentatonix, G-Eazy, Carlos Santana, Rita Ora, Sofía Reyes, REIK, James Arthur, Lauren Jauregui, Jimmie Allen, LP, Celine Dion, Darius Rucker, Paloma Faith, Leona Lewis y James Morrison.



Diane Warren comentó: “Estoy muy emocionada de lanzar este álbum que es como un microcosmos de mi carrera: escribir canciones en todo tipo de géneros musicales para una amplia gama de artistas increíbles, muchos de los cuales estoy encantada de trabajar por primera vez y otros con los que he estado encantada de trabajar antes. Me encanta escribir canciones que lleguen a todos los géneros... cada canción es como elegir un papel en una película. Pero al final, siempre dejo que sea en el artista y cómo quiere hacerlo", se detalla en el comunicado de difusión.

"Escribí “Seaside” el año pasado cuando el mundo estaba cerrado y siento que es la canción perfecta para este momento, ya que el mundo se está abriendo gradualmente. Había trabajado con Rita Ora antes y pensé que sería genial emparejarse con Sofía Reyes, ambas artistas tan talentosas. Luego sumamos a Reik, que suena muy bien. La combinación de todos ellos agrega mucha energía a esta canción, así que tienes tres mundos en una canción, y me encanta como salió. Todos realmente se complementan entre sí de una manera tan hermosa. Si no puedes llegar al “Seaside”, ¡no hay mejores artistas para traerte el Seaside!", agregó Warren.

“He tenido el privilegio de trabajar con Diane Warren en la canción nominada al Oscar 'Grateful', y fue un gran honor que me pidiera que volviera a colaborar en 'Seaside'", dice Rita Ora. "Me encanta esta canción, me dio la oportunidad de reunirme con Sofía Reyes, a quien adoro y tiene una gran sensación de verano. Me encanta la forma en que Sofía, REIK y yo vibramos el uno con el otro. Esta es definitivamente una de mis colaboraciones favoritas que he hecho", agrega el comunicado.



"Estamos muy emocionados y agradecidos por esta oportunidad", dice Reik. "Diane Warren es una de las pioneras en nuestra industria y la amamos a pedazos. A Sofía la conocemos desde hace tiempo, es una de las mejores artistas nuevas y alguien que ha estado empoderando a las latinas. Ella es hecha a sí misma, trabajadora, hermosa junto con muchas otras cualidades. No conocimos a Rita hasta que trabajamos en esta canción, pero por supuesto que hemos sabido de ella y su trabajo y estamos muy felices de colaborar".



"Para mí, sin duda, es un honor y un sueño hecho realidad formar parte de un proyecto que pasará a la historia", asegura Sofía Reyes. "Trabajar mano a mano con Diane Warren, que es una de las mejores compositoras de la historia, es algo que nunca hubiera imaginado. ¡He sido una gran admiradora de su trabajo durante mucho tiempo!... Además, ¡fue un privilegio escribir mi parte en español!".